2020-04-26T20:07:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Не все герои носят плащи, но точно надевают маски: жители Мурманской области продолжают слагать мемы о коронавирусе

Северяне не забывают о юморе в столь непростое время
Наталья ЛОБАНОВА
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Жители Мурманской области не унывают! Фото: vk.com/murmanskgroupЖители Мурманской области не унывают! Фото: vk.com/murmanskgroup

Как известно, справится с любой проблемой гораздо проще, если подходить к ней с долей юмора. Так и жители Мурманской области стараются не унывать, и, сидя дома на самоизоляции, придумывают локальные шутки о коронавирусе. Мы сделали подборку самых любопытных мемов.

Без маски – никуда!

- Наденьте маску на лицо

Ну все-таки...в защите

Готовы будьте ко всему

И вирус победите! - слагает стихи о коронавирусе мурманчанка Ольга Ротобульская.

Северянка слепила снежного героя, который защищен по полной программе – и от холода – у него есть шапочка, перчатки и шарфик, и от коронавируса – маску надеть не забыл!

Снежному персонажу никакие вирусы не страшны! Фото: Ольга Ротобульская

Снежному персонажу никакие вирусы не страшны! Фото: Ольга Ротобульская

К слову, снеговики носят средства защиты не только в Мурманске, но и в Хибинах. Там персонаж из снега помимо маски еще и солнцезащитными очками обзавелся. Так что и коронавирус ему не страшен и ультрафиолет!

Снеговик и к лету готов и к коронавирусу. Фото: vk.com/narodnoetvx

Снеговик и к лету готов и к коронавирусу. Фото: vk.com/narodnoetvx

Как известно, гулять с питомцами в Мурманской области можно, но только не более, чем в ста метрах от дома. А дальше – могут и стражи порядка остановить, попросить справочку. Имеется ли она у дамы с собачкой, сидящих на Театральном бульваре в медицинских масках? Вопрос хороший.

Есть ли документ у дамы с собачкой? Фото: vk.com/murmanskgroup

Есть ли документ у дамы с собачкой? Фото: vk.com/murmanskgroup

А вот глава администрации Апатитов Николай Бова поделился фотографиями памятника знаменитого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого тоже облачили в защитную маску. Заботливо обезопасили писателя не в Мурманской области, а в Норильске, где до приезда в кольский край работал Николай Бова.

Поэт - под защитой! Фото: Николай Бова

Поэт - под защитой! Фото: Николай Бова

Туалетная бумага и шашлыки

Чего только не мерещится северянам на самоизоляции. Дети лепят куличики, а что видят взрослые? Правильно – туалетную бумагу, шутки о которой не утихают во всем мире.

- Насмотревшись на взрослых, скупающих товары первой необходимости, дети вместо снеговиков лепят рулончики туалетной бумаги, - прокомментировали в паблике «Подслушано в Мурманске №1».

Дети лепят куличи, а взрослые видят туалетную бумагу. Фото: vk.com/pvm51

Дети лепят куличи, а взрослые видят туалетную бумагу. Фото: vk.com/pvm51

Слепить виновника всех насущных бед тоже не забыли. Так, талантливый мурманчанин изваял из снега сам коронавирус. Хорошо, что хоть в такой форме он не опасен.

- Встретили в дикой природе неизвестный доселе штамм. Пытались представить себе ту летучую мышь, которая могла бы его выронить, но так и не смогли. Может быть, чайка? – с иронией отметил на личной странице в Instagram автор снежного шедевра Виталий Мохов.

Коронавирус стал произведением искусства. Фото: "Регион 51"

Коронавирус стал произведением искусства. Фото: "Регион 51"

От неприятного коронавируса можно перейти к приятным шашлыкам. Мясо на углях во время пандемии в Заполярье уже пытались жарить в Апатитах. Также было предположение, что шашлыки послужили причиной недавнего пожара в Мурманске, однако это оказалось не так. К слову, майские праздники совсем не за горами, а точнее уже на носу, поэтому северяне начали раздумывать, как они могут пройти в этом году.

Только таких майских праздников еще не хватало...Фото: Уютное Заполярье

Только таких майских праздников еще не хватало...Фото: Уютное Заполярье

Главное, чтобы местные жители действительно не начали жарить шашлык дома, а то мем станет реальностью и будет уже совсем не до шуток.

Ну и напоследок, самое актуальное и доброе. Сейчас наши врачи трудятся не покладая рук, круглосуточно спасая людям жизни и рискуя своим здоровьем. И эти герои не носят плащи, а носят халаты и медицинские маски. Перед ними склоняют головы все супергерои – от Человека-паука до Чудо-женщины. Особенно этой картинкой северяне благодарят специалистов Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина.

Врачи - всем героям герои. Фото: "Регион 51"

Врачи - всем героям герои. Фото: "Регион 51"

Берегите себя и будьте дома!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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