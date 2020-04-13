Шашлык не при чем: Пожар в девятиэтажке в Мурманске случился из-за непотушенного окурка
Мясо на углях или непотушенная сигарета? Сейчас выясняются причины случившегося пожара на Кольском проспекте, 47 в Мурманске. Напомним, поздним вечером в воскресенье, 12 апреля, языки пламени объяли аж четыре балкона девятиэтажного дома. Пришлось эвакуировать 25 человек, на месте работали три пожарно-спасательных подразделения. К счастью, ближе к полуночи все потушили, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что возгорание вероятнее всего произошло из-за жильцов квартиры на 6-ом этаже, которые решили пожарить шашлыки у себя на балконе. Сейчас появилась другая версия случившегося.
- По предварительным данным, источником пожара стал непотушенный окурок на шестом этаже, но точно не готовка шашлыков. Обстоятельства уточняются, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Напомним: в Мурманске второй раз за одну неделю горел деревянный дом на улице Капустина.
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