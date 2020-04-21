Флешмоб "Комсомольской правды"-Мурманск" к 75-летию Великой Победы

Считанные дни остались до самого пронзительного праздника в нашей стране - 9 мая. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в то, как мы будем чествовать тех, кто подарил нам Великую Победу. Напомним: Парад Победы и "Бессмертный полк" перенесены на более позднюю дату.

Но от того, что мы с вами не сможем собраться 9 мая вживую, праздник не становится менее масштабным. Каждый из нас может стать участником флешмоба от "Комсомольской правды" "75 стихотворений о Победе". В век Интернета мы может наполнить соцсети искренней и патриотичной информацией.

Присоединиться к нему очень просто: вспомните свое самое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и Победе (а, может, есть особенное именно для вашей семьи произведение или вы сочините его сами) и запишите на видео, как вы его декламируете. Присылайте ролик нам на почту web@kpmk.ru, и он обязательно появится на нашем сайте.

Единственное условие: ваш возраст должен быть обязательно старше 18 лет. Если вы хотите прислать видео школьника, в соответствии с законодательством необходимо будет оформлять письменное разрешение. В письме необходимо оставить контакты для связи с вами.

Первыми участниками нашего флешмоба стали сотрудники Мурманского морского торгового порта и Северного флота. Напомним, что в годы войны порт не останавливал свою работу, хотя многие работники ушли на фронт. А Северный флот стоял на страже наших морей и Кольской земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/774459" frameborder="0"></iframe> 75 стихотворений о Победе - Мурманский морской торговый порт.