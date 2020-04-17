Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Мурманске: какого числа пройдет и почему переносят

Коронавирус уже поставил на паузу жизнь в Мурманской области, а теперь покусился на самое святое, что есть у русского народа – День Победы. О том, что торжественные мероприятия к 75-летию этого великого праздника, могут не состоятся 9 мая, говорили уже давно. Решение было трудным, но принимать его пришлось.

- Отдаю распоряжение отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - объявил о переносе праздника президент России Владимир Путин.

Перенос святого для русского народа праздника глава государства объяснил чрезвычайно высокими рисками, связанными с эпидемией коронавируса. А это значит, что и «Бессмертный полк» не пройдет по улицам городов и поселков.

- Я разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал президент. – Понимаю, что 9 мая невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Но вот когда? На этот вопрос ответа пока нет! Есть предположения, что празднование 75-летия Победы будет перенесено 24 июня – ведь именно в этот день состоялся первый парад на Красной площади, либо на сентябрь – когда пандемия коронавируса, наконец, сойдет на нет и люди снова смогут свободно гулять по улицам и наслаждаться жизнью.

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