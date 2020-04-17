Бизнес не бросил жителей Мурманска один на один с коронавирусом

16 апреля Мурманская область по количеству выявленных зараженных вышла на третье место среди регионов России, обойдя Санкт-Петербург. Тем не менее, если Москва с 15 апреля уже оформляет цифровые спецпропуска, то ситуация в Заполярье, несмотря на последние события, пока не вызывает особой тревоги.

Во все времена

История города знает несколько примеров вспышек пандемии. Самая яркая произошла в декабре 1921 года, когда из трех тысяч жителей переболело тифом 55% - 1560 человек. В это же время были зарегистрированы случаи заболевания натуральной оспой и гриппом «испанкой», сходным вирусом с сегодняшним COVID-19. В городе от недоедания вспыхнула цинга. Все общественные места: бани, прачечные, учебные заведения, предприятия общепита были закрыты.

И уже тогда, на помощь городу, охваченному пандемией и начавшимся голодом, пришли, как говорят сейчас, «представители бизнеса»: рыбаки, оленеводы, охотники и земледельцы. Узнав о несчастье, владельцы рыбхозяйств, охотничьих артелей, помогали кто чем может. В Мурманск потянулись обозы с рыбой, олениной, мороженными ягодами. Благодаря бескорыстной помощи делового люда заполярного края, город на краю земли справился с напастью.

Сегодня Мурманск вновь столкнулся лицом к лицу с пандемией. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице Заполярья уже достигло 318 человек, из них 21 вылечен и выписан из больницы. Правительство региона решило для большей безопасности необходимо отслеживать зараженных людей, переносящих болезнь в легкой форме, при помощи специальных трекер-браслетов, на закупку которых выделено почти 1,5 миллиона рублей из резервного фонда.

Хлеб и соль для передовой

Помощь больным и маломобильных людям и помогающим им добровольцам остается важнейшей задачей для властей, компаний, общественных и волонтерских организаций. Среди примеров такой взаимовыручки гипермаркеты «Лента». В мурманских магазинах сети появятся продуктовые боксы для нуждающихся благодаря благотворительному проекту «Дари еду!». Представители и волонтеры проекта будут регулярно передавать собранные продукты нуждающимся: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям-одиночкам, инвалидам и пенсионерам. Сеть продуктовых гипермаркетов «Лента» совместно с проектом «Дари еду!» установили уже 380 новых продуктовых боксов по всей стране.

Мурманский рыбный порт передал сотрудникам скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар стерильных перчаток. На закупку расходного материала предприятие выделило более миллиона рублей.

«АЗИМУТ Отель Мурманск» сотрудничает с оперативным штабом по борьбе с короновирусом, отправляя туда горячую еду и напитки. В координации со штабом снабжает инфекционные больницы города горячими чаем, кофе и выпечкой. Такую помощь сеть отелей Азимут оказывает не только в Мурманске, но и во всех городах присутствия.

Директор ООО «Азия», руководитель культурного центра «Узбекистан» Паридахон Насирова взялась снабжать активистов Волонтерский центр ОНФ питанием в выходные дни.

Оборудование и маски

УПП ООО «Сарс» перешли на массовый пошив медицинских масок. Предприятие перестроилось и наладило производство под актуальные потребности всего за неделю. Теперь швейные мастерские шьют маски для сотрудников медицинских учреждений и волонтеров. За день фабрика, на которой трудятся 10 человек, производит около 5 тысяч масок.

Подключился и большой бизнес. В Мончегорской ЦРБ создаются новые места для пациентов с коронавирусной инфекцией. Оборудовать инфекционные палаты помогает компания «Норникель». В новом отделении 62 койки для лечения пациентов, зараженных COVID-19, создано 38 точек для подключения кислорода. Всего же на борьбу с вирусом «Норникель» выделил 10,5 миллиардов рублей. В соответствии с потребностями медицинских учреждений Мурманска компания приобрела аппараты ИВЛ, тест-системы для выявления инфекции и оборудование для перепрофилирования больниц. Для обсервации выделен корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест.

Чем дольше будет длиться эпидемия, тем больше самоотверженности потребуется от всех жителей Мурманской области. Мы призываем всех включиться в волонтерскую деятельность и помогать людям, которых эпидемия поставила в сложную жизненную ситуацию.