Не жгите траву!

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает об опасных последствиях палов травы.

Палы травы

Ежегодно после схода снега владельцы земельных участков «подготавливают» почву к летнему сезону, выжигая сухую прошлогоднюю растительность. Землепользователи считают такие действия полезными, полагая, что травяные палы стимулируют рост новой растительности, нужны, чтобы освободить почву от личинок вредных насекомых и семян сорняков-вредителей, или помогают внести в почву удобрения в виде золы, чтобы трава появилась быстрее и лучше росла.

Однако травяные пожары приводят к снижению биооразнообразия, гибели животных и растений. В результате палов выгорает органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы, а сокращение его количества ведет к снижению почвенного плодородия.

Так, органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоёмкость, определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии. Наконец, органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения, в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и впоследствии легко вымываются в нижние горизонты почвы первым же сильным дождем и становятся недоступными для корней растений.

Палы травы на землях сельскохозяйственного назначения — причина пожаров. Огонь быстро и неконтролируемо может распространиться по сухой растительности, перекинуться на дома и хозяйственные постройки, лесной массив. Поджог травы, как случайный, так и намеренный, может привести не только к финансовым и имущественным потерям, но и гибели животных и людей.

В случае, если вы стали свидетелем поджога травы, звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и«101» или «112» (с мобильного).

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает о необходимости рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями, установленными законодательством. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены административные штрафы:

- для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей;

- для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу