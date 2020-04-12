2020-04-12T18:54:35+03:00
Конкурсы и тесты

"Красавицей в погонах-2020" стала оперуполномоченный УФСИН России по Мурманской области

Итоги конкурса "Красавица в погонах-2020" от "Комсомольской правды"-Мурманск"
Мария ПАШЕНКОВА
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Победительница конкурса "Красавицы в погонах-2020" Александра Гордейчук.Победительница конкурса "Красавицы в погонах-2020" Александра Гордейчук.
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Каждый год "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит конкурс "Красавицы в погонах". Он объединяет сразу несколько ведомств, в которых трудятся прекрасные северянки в форме.

В этом году плечо о плечо в нашем соревновании шли сотрудницы МЧС, МВД, УФСИН, ГИБДД. За участниц было отдано 7353 голоса. И пришло время назвать победительницу.

На первом месте конкурса "Красавицы в погонах-2020" - оперуполномоченный отдела организации оперативно-розыскной деятельности оперативного отдела УФСИН России по Мурманской области Людмила Склярова. За нее проголосовали 2129 человек.

На втором месте - начальник отделения организации лечебно-профилактической работы МСЧ-10 ФСИН России Александра Гордейчук (1951 голос).

На третьем месте - младший лейтенант внутренней службы Наталья Кошкина (1094 голоса). те

Поздравляем! И благодарим за участие всех девушек. Вы все для нас - самые обаятельные и привлекательные!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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