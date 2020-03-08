2020-03-08T09:20:56+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «КП»-Мурманск»: Выбираем красавицу в погонах-2020

В силовых структурах Мурманской области служат настоящие королевы красоты
Мария ПАШЕНКОВА
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Желаем удачи всем нашим участницам!Желаем удачи всем нашим участницам!Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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Говорят, что форма красит любого мужчину. Но как она идет представительницам прекрасного пола - сложно описать!

Девушки в погонах несут нелегкую службу в разных ведомствах, их работа ответственная, важная, требует много сил и времени. Но они не теряют своих очаровательных улыбок, блеска в глазах и обаяния.

«Комсомольская правда»-Мурманск» вновь проводит свой конкурс «Красавица в погонах-2020». В нем участвуют сотрудницы УМВД России по Мурманской области, ГУ МЧС по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области. Соревнование начинается символично - в Международный женский день, когда мы от всего сердца поздравляем всех северянок!

Каждая участница - словно королева красоты, и мы понимаем, что нашим читателям будет непросто сделать выбор. Поэтому голосовать можно каждый день, но только за одну красавицу за раз. Итоги мы подведем 29 марта. Победители получат призы от нашего издания и спонсоров.

Желаем удачи всем нашим красавицам в погонах!

Как прошел конкурс в 2019 году - читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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