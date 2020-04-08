Крестный ход против коронавируса

В конце марта состоялся автомобильный крестный ход с Иверской Иконой Пресвятой Богородицы в защиту Петербурга и России от эпидемии коронавируса

Он прошел по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия

ДЛИНОЙ ТРИ ГОДА

Эта история началась в 2017 году, когда в дни Великого поста Афонские и Русские Старцы благословили основание Афонского Центра «Древне Русская Лавра» в д.Хязельки, Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти. 14 апреля, в страстную пятницу на Святой Горе Афон у Богородичного скита Ксилургу с участием русских паломников был установлен Поклонный Крест, на котором Афонские монахи разместили Августовскую Икону Пресвятой Богородицы.

А 6 мая 2017 года, в день празднования Святого великомученика Георгия-Победоносца и Иверской Иконы Божией Матери в деревне Хязельки, в основание жилого комплекса «Свято-Георгиевск» и Афонского Центра «Древне Русская Лавра», членами Благотворительного фонда «Под Покровом Царицы Небесной» был установлен Поклонный Крест, ставший ознаменованием начала строительства еще одного Удела Пресвятой Богородицы.

На Поклонном Кресте была установлена Августовская Икона Пресвятой Богородицы.

В то же самое время Старцы благословили создать Скит Санкт-Петербургского Афонского подворья и построить копию Успенского Храма Богородичного Афонского Скита Ксилургу, основанного более тысячи лет назад дружиной Святой Равноапостольной Княгини Ольги и Святым Князем Владимиром.

В момент закладки здания с Афона пришла Благая весть: Пресвятая Богородица решила направить в свой новый Удел близ Санкт-Петербурга Иверскую Икону, и монахи Иверского Афонского монастыря начали писать полноразмерный список Иверской Иконы.

И вот пришла долгожданная минута, когда в Иверском Афонском Монастыре монахи передали русской делегации написанный ими список Иверской Иконы. Она была торжественно доставлена в Санкт-Петербург и освящена в Кронштадтском Никольском Морском Соборе на Покров, 14 октября 2018 года, после чего была перенесена на Патриаршее Подворье Храма Великомученика Никиты (Афонское подворье) на 5-ой Советской улице, д.29.

В том же 2018 году, в Ильинском Афонском ските для Скита «Древне Русская Лавра» была написана Икона Христа Спасителя, которая также была освящена в Кронштадтском Никольском Морском Соборе.

С приходом Иконы Спасителя, в Ските «Древне Русская Лавра» было определено место для размещения храма Пророка Илии. И именно на месте будущей закладки Храма Пророка Илии в Ските «Древне Русская Лавра» (в деревне Хязельки), у Поклонного Креста и были прочитаны участниками крестного хода молитвы Пресвятой Богородице об избавлении от пандемии.

Крестный ход состоялся в конце марта 2020 года.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Иверская Икона, дожидаясь завершения строительных работ в Ските, расположилась в самом центре Петербурга – на подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря.

В тяжелые для всего мира времена Иверская Икона выступила Хранительницей людей, направившись крестным ходом вокруг Санкт-Петербурга.

Автомобильный крестный ход-объезд начался от Александро-Невской Лавры и проследовал в Храм Августовской Иконы Божией Матери в Яблоновском саду, настоятелем которого является протоиерей Дмитрий (Василенков), возглавивший крестный ход.

Любопытно, что и на Поклонном Кресте Богородичного Скита Ксилургу на Святой Горе Афон, и на Поклонном Кресте Скита «Древне Русская Лавра» в Хязельках расположились Августовские Иконы Пресвятой Богородицы, в храме которой был совершен первый молебен крестного хода – как нить, соединяющая Святые места и события.

По благословению настоятеля Афонского подворья в Москве и Петербурге иеромонаха Никиты, а также по решению исполкома Общероссийского Движения «Сильная Россия», крестный ход проследовал в Скит «Древне Русская Лавра», с посещением здания «Успенского Храма» и места закладки Храма Пророка Илии у Поклонного Креста.

Руководитель Общероссийского движения «Сильная Россия», Государственный советник юстиции III класса Игорь Валентинович Лепехин высоко оценил уровень выполненных строительных работ.

– Корешок тысячелетней связи России со Святой Горой Афон – Скит «Древне Русская Лавра», неминуемо вырастет в могучее древо нерушимых духовно-нравственных связей с Афоном в наши непростые времена, – сказал он.

Затем Иверская Икона в сопровождении крестоходцев направилась в Собор Петра и Павла в Петергофе. Встречал Икону настоятель Собора, благочинный Петродворцового округа Протоиерей Михаил (Терюшов) с духовенством.

Крестный ход прошел и у Александро-Невской лавры.

ВНОВЬ В КРОНШТАДТЕ

Крестный ход последовал по границам Петербурга в Кронштадт. Так спустя полтора года Иверская Икона вновь посетила Кронштадтский Никольский Морской Собор. Оттуда крестный ход последовал в Сестрорецк.

Иверская Икона была встречена в Храме Тихвинской Иконы Пресвятой Богородицы настоятелем храма архимандритом Гавриилом (Коневиченко), казаками и прихожанами. Был отслужен молебен, после чего участники хода направились в Осиновую Рощу, в Храм Василия Великого.

Иверскую Икону встретили многочисленные прихожане и настоятель Храма Иерей Анатолий (Першин) с духовенством.

– Бывает такое в жизни, что ты точно понимаешь, что это от Бога. Вот, допустим, у нас на храме Василия Великого в Осиновой Роще на днях произошел такой случай. Мне позвонила Лена – моя хорошая знакомая, и говорит: "Батюшка, а Вы бы не хотели, чтобы к вам в храм прибыла икона Божией матери Иверская?". Я говорю - хочу. И вот, представляете, достаточно было одного звонка одной прихожанке, чтобы собрался весь приход. Под звон колоколов икона была доставлена. Был молебен. Люди плакали. Такого духовного подъема я давно уже не ощущал, - рассказал батюшка Анатолий.

После этого Иверская Икона последовала в поселок Бугры, где в Администрации была встречена главой муниципального образования Моисеевой Еленой Викторовной. Затем крестный ход, замыкая кольцо вокруг города, последовал на Санкт-Петербургское Афонское подворье.

НА ЗАМЕТКУ

Ныне строительство и текущая деятельность Скита «Древне Русская Лавра» Афонского подворья в Санкт-Петербурге находятся под Покровом Пресвятой Богородицы и патронажем Общероссийского движения «Сильная Россия».