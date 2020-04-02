Отставка Игоря Орлова: почему губернатор Архангельской области оставляет свой пост

На фоне ситуации с коронавирусом всем главам субъектов Российской Федерации сейчас приходится тяжело. Если происходит ухудшение эпидобстановки в регионе или в системе здравоохранения, то у федерального центра возникают вопросы к губернаторам.

2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов на встрече с журналистами объявил о своей отставке. Он подчеркнул, что добровольно покидает свой пост. Однако причину такого поступка не сообщил, отметив при этом, что президент должен решить, кто будет готовить область к грядущим выборам.

На рейтинг Орлова среди глав субъектов повлияла ситуация со станцией Шиес, рядом с которой хотели построить полигон для хранения отходов из других регионов. Местные активисты долго протестовали против таких планов и смогли добиться своего. Но северяне, да и не только, запомнили, как их глава использовал слово "шелупонь" для описания участников акции протеста.

Игорь Орлов стал губернатором Архангельской области в 2012 году, а в 2015-м был переизбран. В 2019 году он заявлял, что готов снова баллотировать на пост главы региона, однако на фоне коронавируса его планы резко изменились.