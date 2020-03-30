«Выручка, как на праздники»: Что творится в мурманских супермаркетах в разгар пандемии коронавируса

Пока все сидят дома на самоизоляции, раздумывая, чем бы себя занять, в продуктовых магазинах Заполярья вовсю кипит работа. Можно сказать, что сейчас сотрудники супермаркетов – настоящие герои, ведь каждый день они подвергают себя опасности подхватить COVID-19, но, несмотря на это, мужественно трудятся.

«КП» поговорила с Ольгой Романовой, продавцом-кассиром одного из мурманских супермаркетов, о работе во время «недели отдыха». Мы узнали, что происходит в продуктовых магазинах в разгар пандемии коронавируса.

Чеснок и алкоголь – в приоритете

С 27 марта в продуктовых магазинах настоящий ажиотаж: кто-то покупает спиртное в качестве антисептика, чтобы обеззаразить дом, кто-то сметает с полок все подряд, дабы закупиться на всю неделю.

- За пятницу почти на 800 тысяч рублей напродавали, когда в среднем обычно выходит 500 тысяч. Такие крупные суммы равносильны продажам на 8 Марта или 23 Февраля. Много было наличных расчетов, так как люди стали по какой-то причине снимать деньги с карт. Платили часто пятитысячными купюрами, - делится с «КП» Ольга Романова. - Много молочных продуктов покупали, сахар, соль, крупу (гречу, рис, перловку) и, что интересно, особенно много чеснока. Также брали муку, консервы и водку в виде антисептика. На туалетную бумагу спрос немного упал. Видимо, уже закупились все. К вечеру разобрали всю охлажденку: ни кур не осталось, ни другого мяса. Но в магазине проблем с товаром нет, поставки увеличены вдвое. Штат работает в усиленном режиме.

Охлажденное мясо к вечеру полностью разобралиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По словам продавца, один мужчина набрал продуктов больше чем на 10 тысяч рублей. Причем очень много в его списке было детского питания. Сказал, что на две недели уезжает со всей семьей на изоляцию в деревню.

- Вообще, больше тысячи человек за день прошло. Были и пенсионеры, и родители с детьми. Не боятся, видимо. Однако стало больше людей в медицинских масках, некоторые в перчатках... Я сама работаю в перчатках – руки не пачкаются от денег, грязи, да и вообще так безопаснее. А вот антисептиков и масок нам не выдают - нужно самим покупать, но достать их сейчас очень сложно. Продавцы беспокоятся за свое здоровье, но как-то работать все же надо, - говорит сотрудница супермаркета.

«После работы никаких сил не остается»

Как рассказывает продавец, люди паникуют, но пытаются не подавать виду.

- В глазах у мурманчан видна тревога, хоть они и ведут себя спокойно. Раз десять у меня спрашивали, не закроется ли магазин. Боятся северяне без еды остаться. Что интересно, чихают скорее не покупатели, а я – от пыли в магазине. Люди с подозрением на меня поглядывают, но не шарахаются, - отмечает Ольга Романова.

Покупатели теперь сметают не только гречку, но и чеснокФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за коронавируса интенсивность труда продавцов возросла, что очень сказывается на общем состоянии.

- Очень много работы, и на кассе, и на выкладке товара. Усталость накапливается неимоверная. После 14-часового рабочего дня есть только силы до кровати дойти и упасть. Но после этого все равно утром поднимаешь себя и идешь на работу. Как ни странно, я не боюсь заразиться коронавирусом. Больше за детей своих волнуюсь да за покупателей, – делится Ольга. - В эту непростую пятницу приходил молодой человек, а когда отоваривался на кассе, шоколадку мне подарил. Говорит, «чтобы скрасить тяжелый день». Неожиданно и приятно. Да и вообще, покупатели у нас добрые, хорошие, вежливые – часто благодарят за обслуживание, желают здоровья. А последнее сейчас очень важно.

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