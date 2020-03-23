Ксения Милас о проверке в Мурманске: «Некоторые вещи меня шокировали»

О драке с Еленой Летучей в мурманском кафе «Юность» 5 лет назад транслировалось из каждого утюга. В 2019 году по следам коллеги решила последовать новая ведущая шоу на «Пятнице» Ксения Милас. Бывшая «пацанка» посетила ресторан «Деканте», точки общепита в «Мурманск Молле», портовое кафе «Весло» и гостевой дом «Русалочка». Вишенкой на торте стала уже знакомая программе «Юность».

Русалочка не сказка, а ужастик

Первой «жертвой» Ксении Милас стал ресторан «Деканте» в центре города с многообещающим индивидуальным подходом к каждому гостю. Мурманчане на центральной площади не оценили показанные ведущей рекламные флаеры заведения с изображением голых женщин. Но управляющая ресторана пояснила, что такой пиар давно не практикуется. Едва зайдя в кухню, Ксения заметила долго хранившийся пирог, грязные холодильники и просроченную на несколько месяцев заморозку. А проведя рукой по полу, ведущая, недолго думая, выбросила черную перчатку.

Тайные посетители отметили избыток перца в палтусе, но оценили обслуживание. Правда, салат девушкам принесли в мини-варианте: вес блюда отличался от заявленного в меню на 30 грамм. «Пацанка» отметила стильную имитацию винного погреба в полу, если бы не «загаженное состояние». На сидениях - пятна, на декорациях, картинах и полках в зале заветная перчатка зафиксировала слои пыли. В общем, «есть куда работать, нет предела совершенству». Именно так ответила на замечания Милас управляющая.

Не наградив «Деканте» одобряющей наклейкой, программа отправилась в гостевой дом со сказочным названием «Русалочка» и низкими ценами – от 700 рублей за сутки в номере-эконом.

- Отвратительно состояние! Стены все в грязи! Шторы висят на соплях, на подоконнике - волосы и пыль, - такие эмоции у ведущей вызвала миниатюрная комната шириной в 1,5 метра с кроватью, столиком, двумя стульями и телевизором.

Пробитый участок стены прятался под скромной дощечкой.

Едва ведущая прикоснулась к ледяной батарее, та рухнула на пол. На постели – пятна, волосы, следы крови, на матрасе - жвачки и дыры от бычков, семечки и песок. В туалет Ксения долго не решалась войти из-за разящей еще в коридоре вони. Грязный унитаз, а воспользоваться можно только холодной водой.

Во всех местах проверки были нарушения. Фото: скриншот видео

- До чего не дотронься, заразиться страшно. Люди здесь знают, что такое СанПиН и как делать уборку? Для меня образ русалочки был сказкой, а теперь ассоциируется с ужастиком - описала грязный номер Милас.

Маркировка, просрочка, «соседство»

Где в городе любит гулять молодежь после уроков или занятий в университете или колледже? Одно из таких мест - «Мурманск Молл». Именно на фудкорт крупного торгового центра нагрянуло «Ревизорро», покинув «Русалочку». Ксения отправила трех девушек пообедать в разных точках общепита. Первым под раздачу попал не так давно открывшийся Greek Roll. «С какой целью вы лазите по холодильникам?», - встретил программу су-шеф. Затем он силой захлопнул камеру с продуктами. В заведении любителей отведать шаурму нашли просроченное мясо, неизвестно когда замаринованный шашлык. В рефрижераторной камере также пытаются продлить жизнь мясным изделиям.

- Здесь просторнее и чище, - подметила Ксения, зайдя в следующую точку под названием ROTANA.

Но такое впечатление продлилось недолго: на полу в мясном цеху съемочную группу встретили лужи крови от мяса, в основном – уже «печального» по срокам. В холодильнике в соседних коробках хранят брокколи, непромаркерованную печень, просроченное филе бедра и прикрытое пищевой пленкой мясо на кости.

- Коробки нам привезли из Питера, на них неправильные цифры. Мясо на самом деле не просроченное, но у меня нет при себе накладной, поэтому я не могу это доказать, - оправдалось руководство.

Последним заведением для проверки в «Молле» стала «Ряженка». Спойлер: единственное место, где ведущей не хотелось схватиться за волосы, но и там не обошлось без просрочки. Маркировка показалось ведущей только что приклеенной – молва разнесла о визите «Ревизорро».

- Стоит маркировка, чистые гастроемкости, свежая продукция, товарное соседство соблюдается, чисто, - подытожила «пацанка». Несмотря на некоторые недостатки, заведение порадовало «Ревизорро».

Своими наблюдениями ведущая поделилась в громкоговоритель с обедающими на фудкорте северянами.

По следам Летучей

Половину выпуска программы посвятили «Юности». Перед тем, как зайти в здание, Ксения показала своим тайным покупателям видео прошлого посещения «Ревизорро», на котором Елену Летучую силой выталкивают из кухни.

- Вот так в прошлый раз встретили Лену Летучую. Теперь туда зайду я, и для этого мне понадобится ваша помощь, - сказала с неким упадком в голосе «пацанка».

Участь Летучей не настигла Милас, но и улыбчивых лиц она не увидела. Как только ведущая вошла, прозвучала оглушительная сирена, а шеф-повар убежал звонить начальству. Никто из сотрудников не выразил особого желания общаться с программой, зато на пороге появилась администратор.

- Тревожная кнопка уже нажата! – наконец объяснило происходящее руководство.

Ситуацию сгладила заместитель директора. Она показала ведущей заготовки начинок для пиццы и… замороженную, когда-то охлажденную, просрочку, аргументировав ее случайно пришедшей большой партией. Экскурсию прервали правоохранительные органы. Но увидев удостоверение ведущей, никаких претензий полицейские не предъявили.

Ксения похвалила сотрудников за чистоту, маркировку и нормы хранения на кухне. А на просрочку повесили бумагу «На списание», как и пообещали ведущей. Тайные покупатели отметили приемлемые цены на еду. Весы Милас показали, что порции соответствуют заявленной граммовке в меню. Строгая управляющая извинилась перед посетителями и Ксенией за тревожную кнопку. Юность получила заветную наклейку «Ревизорро».

Чтобы отведать мурманскую рыбу, «пацанка» поехала туда, где первоначально появляются морепродукты – в порт, точнее в столовую «Весло». В завершающей точке списка посещений от Ксении по всей кухне убегала и хлопала дверьми повар, а директор пытался вывести на разговор из пищеблока. Затем начальство сбросило ответственность на плечи сотрудников. Перед тем, как сбежать с тонущего корабля, мужчина поблагодарил программу за рекламу заведения.

- Что ты собрался рекламировать? Столовую «Весло»? Вместе с тем, что я обнаружила??? - удивилась Ксения, выйдя из здания.

Чтобы посетители не увидели работу «Ревизорро», подачу еды в зале прервали. Может и не зря - в кухне грязь, просрочка, на раздаче - не прикрытая готовая еда. Также обнаружили готовые блюда, накрытые пленкой, которые, по предположению ведущей, кто-то не доел. По крайней мере так она сказала тайному гостю, который, к слову, назвал обед неплохим.

- Мурманск запомнится мне арктическими холодами и интересными людьми. Некоторые вещи, с которыми я здесь столкнулась, меня шокировали. Надеюсь, те, кто огорчил меня и программу «Ревизорро», со временем станут лучше, - завершила передачу Ксения Милас.