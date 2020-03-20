Директор турфирмы Светлана Семина: «Туристы внезапно вспомнили о лечебных санаториях в России»

Из-за угрозы заразиться коронавирусной инфекцией ежедневно закрываются границы с другими странами. Но, тем не менее, не всех северян страшит загадочный вирус, и желание поехать отдыхать за рубеж остается. Директор одной из турфирм в Мурманске Светлана Семина рассказала «Комсомолке» о проблемах туристов из Кольского Заполярья.

Боятся не вируса, а срыва отпуска

- Светлана, расскажите, как изменилась работа турфирм в связи с распространением коронавируса?

- Если кратко, то падают продажи, увеличивается число возвратов и перебронирования. Меньше продаем новых туров, упор больше на психологическую поддержку и работу с туристами, которые уже приобрели путевки. Все понимают, что каждый день закрывается все больше стран. Бессмысленно строить прогнозы, люди переживают уже даже из-за летних туров. Конечно, многие северяне стараются выехать в теплые края, полярная ночь дает о себе знать. Мы сталкиваемся с тем, что люди не паникуют из-за боязни заразиться коронавирусом, чаще они боятся запрета выезда в желаемое место. Сдает и меняет путевки примерно одинаковое количество наших клиентов. Отказываются чаще те, кто не может перенести отпуск на работе. А сотрудники более лояльных организаций стараются поменять тур.

- Легко ли туристу вернуть деньги в случае отказа от тура?

- Ни одна фирма не имеет права отказаться от возврата денег. Но сложности есть. Никто не держит деньги в офисе: после того, как клиент вносит сумму, ее перенаправляют туроператору. Турист пишет заявление на аннуляцию тура, а мы пишем туроператору заявление на возврат средств. Как только деньги переходят на наш счет, передаем клиенту. Сейчас процедура занимает больше времени, но все относятся с пониманием и терпеливо ждут. Все осознают, что проблемы не только у отдельного человека, который хочет скорее вернуть свои кровные, страдает весь мир.

- Как вы думаете, если, например, жилье было заранее забронировано через туристические сайты, а хозяин апартаментов или отель не хочет возвращать деньги, есть шанс их вернуть?

- Шансов практически нет, если это невозвратные тарифы. По моему мнению, судиться в такой ситуации в мире даже как-то неэтично. Надо понимать, что и отели стоят пустые, люди теряют работу. Кому-то из-за этого нечем семью кормить, а у кого-то отпуск срывается, разница ведь есть. Но, конечно, нет ничего хорошего в потере денег. Но суды должны быть в такой ситуации крайней мерой. Бывает даже, что в случае выигранного дела, стребовать средства просто-напросто не с кого. Если речь идет о бронировании частного жилья, намного правильнее будет попросить о переносе брони на более спокойные времена.

Антисептик в подарок

- Куда сейчас можно ездить отдыхать и можно ли вообще? В качестве альтернативы люди соглашаются путешествовать по стране?

- Из стран зарубежья открытой осталась только Куба. Но, думаю, это вопрос времени. Сейчас намного безопаснее во всех смыслах путешествовать по России. На заграницу в ближайшие даты людей мы точно не настраиваем. Люди внезапно вспомнили, как много в России есть хороших лечебных санаториев! Нет, свой постоялец там всегда был, и до коронавируса люди покупали у нас путевки, чтобы поддерживать здоровье в нормальном состоянии. Но сейчас мы заметили особый спрос. Кроме того, те, кто не поехал кататься на лыжах в Европу, могут отправиться в Сочи или в Красную Поляну. Если речь о летнем отдыхе, люди чаще выбирают курорты Черного или Азовского морей. Призываем клиентов определяться с местом отпуска в летние месяцы уже сейчас, потому что номера в отелях бронируют с колоссальной скоростью.

- Что нужно делать на отдыхе, чтобы обезопасить себя от коронавируса?

- Задолго до повышенного ажиотажа на гигиенические средства защиты, мы давали всем клиентам в подарок антисептики для рук. В этом есть некая самоирония. Сейчас вручаем их с напутствием: «Заботьтесь о своем здоровье!». Также советуем не есть еду в самолетах и аэропортах. Лучше взять перекус с собой.

- Туристы сейчас не могут дозвониться до авиакомпаний, чтобы улететь домой раньше. Что им делать?

- Из-за ажиотажа дозвониться, чтобы поменять-передвинуть билеты, стало проблематично. В итоге туристы дозванивались, хоть и приходилось «висеть» на трубке дольше, чем обычно. Для тех, кто сейчас находится за границей и не может выехать, существуют вывозные рейсы, за туристами вылетают пустые борта. Наше государство никогда не оставит своих граждан за пределами страны. Случались прецеденты с разорившимися авиакомпаниями или банкротством туроператора, но все возвращались домой.

СПРАВКА «КП»

Купил тур, а что дальше?

У северян, которые уже купили путевки, но выбранную страну закрыли, есть два пути, как действовать дальше. Первый - после окончания тура написать заявление на возврат денег, дождаться его рассмотрения и получить сумму назад. Но так как сейчас с этим столкнулись тысячи россиян, ждать деньги придется долго - полгода, а то и более. Второй вариант - написать заявление, что вы оставляете деньги на счету туроператора. И когда ситуация с коронавирусом улучшиться и страны откроют, можно будет на них приобрести новый тур. Плюс этого варианта в том, что сумму переводят в доллары по курсу на момент покупки тура. А так как доллар в последнее время подорожал, то есть шанс, что новый тур вы купите более дорогой, при этом доплачивать не придется.