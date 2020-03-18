Коронавирус-2020: как жители Мурманской области переживают пандемию в других странах

Мурманская область только начинает погружаться с головой в ситуацию по коронавирусу. Двухнедельные каникулы в школах, отмененные десятки культурных и спортивных мероприятий, сметенные с прилавков аптек маски и антисептики. Но то, что для северян пока в новинку, то в странах мира уже - привычный образ жизни. «Комсомолка» узнала, как живут за границей мурманчане и их родственники в условиях постоянной угрозы подхватить COVID-19.

ФРАНЦИЯ: Больше не целуемся!

По данным на 20 марта - около 10995 тысяч зараженных

Сегодня эпицентр пандемии находится в Европе, и это не могло сказаться на образе жизни местных жителей. О том, как переживает карантин Франция, рассказала родственница мурманчанки Ольга Лавйоль.

- В целом, в Париже все спокойно. Те, у кого есть возможность уехать в деревню на свежий воздух и подальше от скопления людей, так и делают, - говорит Ольга Лавйоль. – Я не паникую, но к ситуации отношусь серьезно и стараюсь по возможности минимизировать посещение общественных мест.

Так, например, мадам Лавйоль решила отказаться от походов в магазины и на базар и заказывает продукты в интернет-магазинах. А вот в аптеках, как и в Мурманске, из продажи пропали маски и антисептики. Правда, французское правительство разрешило фармацевтам самим производить последние. Так что купить гели и спреи для дезинфекции рук можно, но, как заметили местные жители, консистенция у них несколько не та.

- В масках здесь никто не ходит, а на тех, кто надевает, смотрят с опаской. Правда, на днях вынуждена была ехать в посольство. За много лет едва ли не впервые попросила мужа подвезти меня на машине. Увидев на входе охранника в маске, натянула на нос снуд, а ко всем предметам старалась прикасаться в перчатках. Когда вышла и их, и руки обработала антисептиком, - рассказывает русская жительница Парижа.

В доме у четы Лайоль теперь везде расставлено марсельское мыло (аналог российского хозяйственного – Ред.), а вскоре Ольга и ее супруг Клод готовы перейти и на бумажные полотенца. Пока же Париж и другие города страны работают дистанционно. Но самое удивительное, на что решились франзузы – отказаться от поцелуев.

- Да, мы теперь больше не целуемся. Правда, при встрече все равно спрашиваем у близких и друзей, перешли ли они на эти меры безопасности, - улыбается собеседница «КП».

ФИНЛЯНДИЯ: Антисептик за 3 тысячи рублей

По данным на 20 марта - 400 зараженных

Число заболевших коронавирусом в Финляндии растет с каждым днем. 10 марта в стране тысячи озер было зарегистрировано 40 случаев заражения, а спустя неделю – уже 270. Местные жители начинают впадать в панику, скупают продукты и медицинские маски с антисептиками.

- За четыре дня у нас число зараженных выросло на 100 человек. 25 заразилось за один день. Люди закупаются провиантом, и, что самое интересное, в магазинах пустуют полки с туалетной бумагой. Финны думают, что придется скоро как в бункере жить. Скупают также антисептики. Стоимость их в аптеках выросла с 1,5 евро до 38. По улицам все ходят в перчатках и медицинских масках, которые, к слову, почти все разобрали в аптеках. Я очень боюсь, как бы вирус не одолел моего мужа, ведь у него астма, - рассказывает корреспонденту «КП» родственница мурманчанки Надежда Раапана, живущая в Финляндии.

В Мурманской области школьникам уже устроили ранние каникулы в связи с коронавирусом. В Финляндии к этому дело тоже движется.

Финны сметают с полок супермаркетов все подряд. Фото: личный архив Надежды Раапаны

- С 18 марта ребята отправились на домашнее обучение. У сына в 9 классе отменили экзамены, перенесли их на май. В детские сады будут ходить только те дети, родители которых не могут остаться дома, чтобы присматривать за ребенком. Например, врачи, полицейские и другие сотрудники экстренных служб, - говорит местная жительница. – Концерты, фестивали, экскурсии тоже отменяют.

Сейчас в Финляндии рейсы на самолеты и поезда во многие страны отменили, но совсем границу еще не закрыли.

- Можно кататься только по самой Финляндии. В другие страны есть возможность выехать на личном авто, но в этом случае придется две недели отсидеть на карантине. А кому это нужно? Поэтому, поездку в Санкт-Петербург мне пришлось отложить до лучших времен, - отмечает собеседник «КП».

По ее словам, по телевизору новости о коронавирусе сообщаются каждые полчаса.

- Местные власти просят людей не паниковать и сидеть дома, воздержаться от поездок. Говорят, что принимают все нужные меры и сами относятся к ситуации спокойно, - делится родственница.

ПЕРУ: Вышел из дома - попал под арест

По данным на 20 марта - 234 зараженных

На сегодняшний день в Перу ввели обязательный карантин на 15 дней для всего населения. О ситуации в высокогорной стране Южной Америки "КП" рассказала мурманчанка, родственники которой живут в Перу.

- Не все надевают маски, но примерно 30% людей их носят. В аптеках они еще остались. По новостям говорят, что выходить из дома нельзя из-за карантина. Если через две недели с коронавирусом все так же плохо будет, то еще на 15 дней все перуанцы останутся на изоляции. Люди скупили в супермаркетах алкоголь, туалетную бумагу и антисептики. Сейчас улицы патрулируют полицейские, которые могут арестовать человека, если он вышел из дома без особого разрешения. Можно выходить только в магазины за продуктами первой необходимости, в аптеки и банки. С медициной у нас в стране не очень хорошо, врачей не хватает. Если коронавирус и дальше будет распространяться, я уж и не знаю, чем все это закончится, - описывает происходящее жительница заполярной столицы Марта.

НОРВЕГИЯ: Закрыты на 14 дней

По данным на 20 марта - 1423 зараженных

Перешли на осадное положение и жители соседней Норвегии. Как и в последние дни в Мурманской области, информация о принятых мерах меняется по несколько раз в день.

- У нас приняли решение об обязательном закрытии всех общественных, образовательных, детсадовских, спортивных и прочих заведений пока на 14 дней. Всем, у кого есть такая возможность, рекомендовано работать из дома, не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости и как можно больше гулять в лесопарковой зоне. С последним нет никаких проблем – 2/3 Осло - зеленая зона, - рассказывает мурманчанка Екатерина Киселева, которая уже несколько лет живет в стране фьордов.

В частности, в автобусы Норвегии теперь нельзя войти и выйти через переднюю дверь, а первый ряд сидений не доступен для пассажиров. Сделано это, чтобы обезопасить водителей от COVID-19. Кстати, оплатить проезд наличными с некоторых пор тоже невозможно.

- Мы с трехлетней дочерью Софией сидим дома с 10 марта. Накануне в детском саду нам сказали, что сожитель одного из воспитателей вернулся из Африки, и у него есть симптомы вируса. Тест взяли, но результатов на тот момент еще не было. Воспитателя отправили на карантин, но я и еще несколько родителей решили не водить детей. В среду [11 марта] сказали, что тест отрицательный, а в четверг сад работал последний день, - описывает ситуацию Екатерина.

Кроме того, выяснилось, что норвежцы не меньше россиян подвержены панике, и в один день смели с полок магазина все, что было. Однако утром товары вновь появились в супермаркетах, а правительство обещало не оставить людей без продовольствия.

- Покупка товаров впрок – нормальная ситуация в наших условиях, а не паника. Мало, кому хочется ходить во время эпидемии по магазинам, особенно с детьми, - объясняет собеседница «КП».

КИТАЙ: Просятся на работу

По данным на 20 марта - 80967 зараженных

Зато в Китае эпидемия пошла на спад, и города начинают возвращаться к жизни.

- Большие спортзалы-больницы закрыли. А вот из-за распространения вируса в мире и новых случаев, привезенных из Европы, всех прибывших из других стран теперь сажают в карантин. Тем не менее, на людей европейской внешности китайцы реагируют спокойно – я только один раз слышала, как за спиной обсуждали не из Италии ли я. Паники нет, все просятся на работу! – рассказывает мурманчанка Маргарита Таничева, которая пару лет назад вышла замуж за китайца и переехала жить в Пекин. – Магазины работают, правда, у покупателей на входе проверяют температуру. Постепенно даже начали открываться кафе и рестораны. Заказывать еду не удобно – цены выше, да и приходиться выходить на улицу, чтобы забрать пакет у курьеры – в подъезды их не пускают.

Но пока жители Поднебесной продолжают трудиться дистанционно и радуются, что у них все заканчивается – на карантине сидеть надоело до смерти. Правда, Маргарита с мужем времени зря не теряют и стараются за время эпидемии воплотить в жизнь то, на что при обычном ритме не хватало времени: заниматься спортом, читать книги и так далее.

- Мир заражен, и неизвестно, какие еще последствия повлечет эта эпидемия. И теперь теперь я, действительно, переживаю, потому что вирус атакует и Россию, где живую мои близкие, - делится Маргарита Танчиева.

ИСПАНИЯ: Над головой летают вертолеты

По данным на 20 марта – 18147 зараженных

Туристы из Мурманска Алена и Владимир прилетели на Тенерифе за несколько дней до того, как в Испании объявили карантин. Успели съездить по экскурсиям, а потом вынуждены были засесть в отеле.

- Мы поехали на прошлых выходных посмотреть один из городов поблизости, но нашу машину остановили полицейские, сказали, что запрещено покидать наш город, - рассказывают мурманские туристы. – Также мы видели, как на улице гуляла пожилая пара их тоже остановили сотрудники полиции, сказали, что карантин – надо сидеть дома.

В Испании сейчас закрыты все кафе, некоторые магазины, например, с одеждой, спортклубы. Зато открыты продуктовые. И ситуация в них отличается от российских. Если у нас скупают до пустых прилавков туалетную бумагу, крупы, гречку и другие товары, то испанцы относятся ко всему спокойнее. Хотя купить медицинские маски и здесь нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/767755" frameborder="0"></iframe> Мурманчане в Испании 2.

- Да, в магазинах есть очереди. Но лишь потому, что внутрь не запускают сразу много людей ради безопасности. Сколько вышло – столько и зайдет. Остальные жду на улице на расстоянии нескольких метров друг от друга, все в перчатках. Все ведут себя уважительно. Заходишь в магазин – все есть от креветок до сладостей. Сотрудники просят покупать столько еды, сколько надо, не набирать, чтобы не создавать ненужную панику, - продолжают рассказ мурманчане.

Над городом иногда летают вертолеты, что не очень вяжется с представлениями о курорте. Но туристы не унывают. На днях в Испании прошел флешмоб: люди вышли на балконы и стали вместе аплодировать – так они хотели поблагодарить врачей за работу. И в отеле, где остановились северяне, постояльцы тоже присоединились к акции.

Еще одна жительница столицы Заполярья Алла Громова переживает за сына и внуков, которые живут в Испании.

- Все закрыто: школы - на 4 недели, все службы, кроме аптек и магазинов, можно за продуктами и домой. Сын съездил - сделали запасы на неделю. Все рейсы отмены. Сын написал, что большинство работников уволили с работы, но потом обещают восстановить, - рассказала «КП» Алла Громова.

Житель Кировска Роман Ситников поехал в Испанию на Кубок Мира. Уже на месте узнал, что его отменили.

- Но здесь все свободно, тише, чем в России, - рассказал северянин «КП».

ИТАЛИЯ: поездка семьей в магазин – штраф

По данным на 20 марта – 41035 зараженных

В Италии ситуация с короновирусом тоже острая, даже жарче, чем в Испании. Но и здесь приходишь в магазин - людей нет, а товары есть.

- Очень трудно не покупать, потому что все с огромными скидками. Меня муж взял в супермаркет, чтобы поразвлекать, мы уже устали сидеть дома, - рассказывает мурманчанка Ольга Бьянки, которая сейчас замужем за итальянцем и живет в Италии. - Боимся нарваться на штраф, потому что в супермаркет может выехать только один член семьи. Мои знакомые его уже получили – 206 евро.

Полицейские строго следят за тем, как ведут себя итальянцы на карантине. Например, останавливают на улице и спрашивают, куда ты идешь. Если сказать, что в магазин, то потом надо будет вернуться и показать стражам порядка покупки.

- К людям подходить нельзя ближе чем на один метр. У кассы один человек уходит и только потом подходит другой. Есть мнение, что все сидят дома и боятся. Я болела в конце февраля, может, это был коронавирус, может, нет, но все симптомы совпадали: не было насморка, но был тяжелый сухой кашель.

Ольга Бьянки: "Сложно не покупать много, потому что все с большой скидкой".

Еще одна мурманчанка Екатерина уже пять лет живет в Милане. Рассказывает, что для того, чтобы выйти из дома не в магазин, надо запастись бумагой, подтверждающей, что это действительно необходимо.

Масок в стране не хватает, как и антибактериальных гелей. Дефицит есть даже в медучреждениях. В больницах почти хаос: больных все больше, врачей все меньше, как и аппаратов для искусственной вентиляции легких. Врачам приходится решать, кому они нужнее. Приоритет у молодых…