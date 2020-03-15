Орнитолог Алекс Гилязов: «В 90-е в Мурманской области исчезли многие виды птиц»

Прогулку в лесу или парке сложно представить без пения птиц. Но и привычный приятный для ушей «фон» может однажды просто-напросто пропасть – многие виды из-за прогрессивной человеческой деятельности находятся под угрозой. Но не все так грустно: в Мурманской области популяции птиц как исчезают, так и появляются. Об этом с «Комсомолкой» поговорил старший научный сотрудник Лапландского заповедника Алекс Гилязов.

Пернатые аборигены

- Алекс Сабирович, глобальной проблемой считается исчезновение мест обитания крылатых. Как обстоят дела в Мурманской области?

- По сравнению с южными территориями мы в выигрыше. Это связано не только с холодным климатом, но и с тем, что в регионе преобладают компактные городские поселения: почти 750 тысяч северян занимают для жизни относительно небольшую территорию. Остальные же участки Кольского полуострова безлюдны, например, северо-восток региона используется для выпаса оленей — местных аборигенов. Сохранность естественных местообитаний на высоком уровне: пищевая цепочка мало нарушена, хищные и другие группы птиц имеют возможность питаться.

Работа орнитолога - важна и интересна.

- Неужели все настолько позитивно?

- Места обитания все-таки деградируют. В 30-х годах и позднее построили города Мончегорск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Ковдор, Полярные Зори, а до этого вокруг заповедника никто не жил, кроме нескольких сотен лопарей, не было заводов, автодорог. То есть жизни птиц почти ничто не мешало. А лесные территории, прилегающие к автотрассе или железной дороге, просто-напросто зачастую выгорали в процессе их прокладки. Но прогресс в то же время и помогает! Например, сизый голубь в Апатитах был обнаружен в 1939 году, в Мурманске - в 1957-м, в Мончегорске - 1958-м. Вид проник в Мурманскую область именно благодаря железной дороге: там работали тысячи людей, пользовались конным транспортом — соответственно, пищевые отходы не могли не привлечь голубей и других видов синантропов: воробьев, сорок, серых ворон и других. Серые вороны до 1950-х годов улетали с севера в ноябре, а возвращались в марте. С середины прошлого столетия они живут оседло и не отлетают из-за наличия доступного корма.

- Вы сказали, что олени – местные аборигены. А кого из птиц можно назвать старожилами Севера?

- Зафиксировано в Лапландском заповеднике и на прилегающих территориях всего 210 видов птиц: глухарь, белая куропатка, рябчик, совы, мелкие воробьиные птицы, хищники – беркут, кречет, орлан. Они жили здесь испокон веков после таяния ледников примерно 10 тысяч лет назад.

Перестройку не выдержали

- В регионе появляются новые виды пернатых?

- Да, конечно. В городах появляются новые виды, например, озерная чайка. Стоит отметить, что для заповедников такое пополнение нехарактерно, эти виды залетают и пока не гнездятся. Есть и синантропные птицы – дикие, но не способные прожить без влияния людей, такие, как сизый голубь, домовый воробей, большая синица, серая ворона, сорока. Существуют и те, кому нужна помощь только отчасти – кряква. Замечали, как часто в Мурманске и по области люди кормят их на озерах? А раньше этой городской популяции не было. В прошлом году впервые заметили турпана – крупную утку черного оперения и с ярко-оранжевым клювом. Она в городском водоеме дралась с кряквами и отбирала у них хлеб. Это странно, потому что птица питается беспозвоночными и может нырять в глубину на расстояние до 30 метров.

Турпан гнездится в заповеднике, но для Мончегорска это новый вид.

- В заповедник подобные турпану редкие птицы залетали?

- Турпан в заповеднике гнездится, аборигенный вид. Он новый вид только для города Мончегорска. Находили золотистые перья зеленых щурок, видели кедровок и синехвосток из Сибири. Наблюдались лебедь-шипун, черный дрозд, зеленушка, малая чайка. Чаще всего такие виды обитают в парках более южных стран. У нас ведь и своих редких хватает! Одних сов-красавиц сколько, соколов, тетеревятников. Многие из них внесены в Красную книгу страны и региона.

- С чем связано, что к нам прилетают птицы? По идее, ведь должны направляться на юг…

- В этом нет ничего странного – обычный природный цикл. Нередко птицы проникают с Норвежского побережья, вдоль теплого течения Нордкап (ответвление Гольфстрима). В заповеднике тоже замечаем «залетных», но это нечастое явление. Летом 2019 года видели в нескольких местах «танцующие» журавлиные пары. К сожалению, не удалось проследить их позднее. Наблюдение было бы очень интересным: у журавлей и лебедей бывает, как сказали бы мы, «конфетно-букетный» период. То есть гнездиться они начинают только спустя несколько лет после «знакомства».

- А исчезновение видов наблюдается?

- К сожалению, да. В списке исчезнувших - скворец, полевой жаворонок и обыкновенная овсянка. На территории Мончегорска они были всегда, но в последние десятки лет не показываются вовсе. Из-за разрухи в 90-е годы и последующей деградации сельского хозяйства они не нашли другой способ прокормиться, кроме как орудуя в сельхозугодьях, как всегда делали ранее.

Дроны в деле

- Вы столько всего рассказали о своих наблюдениях! Как выглядит работа орнитолога? Пребывать в лесу – значительная часть рабочего дня?

- Если честно, для полноценной работы в лесу нужно практически жить рядом с объектами изучения! В среднем около 110 дней в году у меня - полевые работы. В любом случае желательно круглогодично там находиться. Например, приезжаешь весной в период миграции птиц раз в 10 дней и не можешь определить, когда точно они прилетели, и фиксируешь день своего приезда, что неправильно. Поэтому нужно бывать в местах обитания птиц как можно чаще. Зимой намного сложнее, но помогают лыжи и снегоход – прослеживать нужно огромные территории. Но для обязательного наблюдения проложены стационарные маршруты, на которых ежегодно проводятся исследования и сравниваются с результатами прошлых лет. Редкие виды птиц, как беркут или кречет, проще изучать по старым гнездам: к примеру, собираем под ними остатки пищи, чтобы выявить кормовые условия.

- А технологии для наблюдений используете? Или изучать птиц в заповеднике можно только регулярно путешествуя по лесам?

- В наш компьютерный век и свое присутствие можно на какое-то время заменить. Устанавливаем камеры на несколько дней, снимать они начинают, когда срабатывает датчик тепла или движения. Благодаря таким снимкам пополняется коллекция фотографий и видеозаписей животных. Есть ведь птицы, за которыми лично не проследить. У того же орлана-белохвоста настолько хорошее зрение, что человека к себе он никогда не подпустит. Благодаря видео установил, что вороны могут спокойно кормиться с орланом. Но если в поле зрения появляется беркут, разлетаются в разные стороны. Фотоловушки полезны также для фиксаций первой встречи птиц-мигрантов, появления медведей, различных моментов поведения. Имеются дроны, которые используем для мониторинга населения северного оленя и лося, водоплавающих птиц – с воздуха легко проследить их распределение и численность, а также половозрастную структуру.