30 надавливаний, 2 вдоха: Бригада скорой помощи учила школьников Мурманска проводить реанимацию

Делать массаж сердца и искусственное дыхание учат еще на уроках ОБЖ. Но все ли запоминают это и способны применить знания в деле? Мурманские врачи скорой помощи пришли в школы на всероссийские уроки первой помощи, чтобы еще раз показать ребятам манипуляции, способные спасти жизнь. Стоит отметить, что о важности подобных знаний задумались именно школьники.

- Когда человек умирает, то проходит много этапов, и некоторые из них – обратимы. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда до вызова скорой медицинской помощи пострадавшему не попытались провести реанимацию. Заканчивается это глубокой инвалидностью. То есть у человека работает сердце, он самостоятельно дышит и физиологически важные функции сохранены. Но при этом он теряет личность, его мозг умирает. Поэтому когда происходит клиническая смерть – счет идет на минуты. А несложные действия могут спасти человека от инвалидности и повышают шанс успешной реанимации после приезда скорой помощи. Даже, казалось бы, ваши незначительные попытки провести закрытый массаж сердца так или иначе осуществляют хотя бы минимальное кровоснабжение головного мозга, - объясняет школьникам врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Василий Шмаков.

Скорость реанимации - примерно 100 нажатий в минуту.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

Но прежде чем начать что-то делать, нужно проверить пульс. Это первостепенная задача, потому что определить наличие самостоятельного дыхания в некоторых ситуациях бывает трудно. Точек для определения пульса много, но самая оптимальная – сонная артерия (шея).

Установив, что пульс и видимое дыхание отсутствуют, начинайте непрямой массаж сердца. Определить область надавливания на грудину несложно - нужно визуально найти ее центр. Если грудная клетка оголена, то это ориентировочно точка между сосками.

Массаж сердца можно проводить только с прямыми спиной и руками.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

Приложить нужно не всю поверхность ладони, а только основание кисти, и прижать второй ладонью. Одну руку сжать в замок. Все действия необходимо выполнять с прямыми руками и спиной, а движения должны быть резкими.

Скорость реанимации – примерно 100 нажатий в минуту, но не стоит усердствовать. Важно до приезда «скорой» постоянно поддерживать какой-либо эквивалент сокращений сердца - это необходимо для головного мозга.

На мониторе, подключенном к манекену, учащимся показали волны, демонстрирующие оптимальную амплитуду нажатия и расслабления. Фаза расслабления (поднятия вверх) важна: во время реанимации нужно давать грудной клетке возможность расправиться.

Школьникам показали на мониторе реакцию организма через волны.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

Во время массажа сердца необходима вентиляция. При воспроизведении сокращений так или иначе минимальный поток воздуха проходит в направлении от грудной клетки и обратно. У каждого разный порог брезгливости, ведь ротовая полость человека с высокой долей вероятности может быть загрязнена желудочным содержимым, кровью или другой физиологической жидкостью. Это психологически тяжело, поэтому настаивать на проведении искусственного дыхания сложно. Но если такая возможность есть, проводить массаж сердца лучше совместно с вентиляцией легких.

Прием Сафара (изо рта в рот или в нос) производится так: нужно запрокинуть голову, захватить нижнюю челюсть и выдвинуть ее. Затем пальцем надавить на подбородок и слегка приоткрыть рот. Теперь можно начинать делать искусственное дыхание, но только синхронно с компрессией в соотношении 30 надавливаний – 2 вдоха.

Правильная поза, если жизнь пострадавшего не под угрозой.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

При вызове скорой помощи важна формулировка, потому что иногда ее сложно трактовать. Например, по фразе «плохо с сердцем» диспетчер может подумать, что у человека учащенное сердцебиение, отдышка, боль или что-то другое. При звонке постарайтесь четко сообщить: «У человека нет дыхания, не определяется сердцебиение, он без сознания». Эта фраза дает точно понять, насколько оперативно нужно направить бригаду на данный вызов.

В случае, если человек без сознания, но есть сердцебиение и самостоятельное дыхание, нужно положить пострадавшего в определенную позу: повернуть его на правый бок, вытянуть руку и положить на нее голову, одну ногу согнуть в колене. В такой позе появляется множество точек опоры, которые не позволяют человеку перевернуться или скатиться. А если начнется спонтанная рвота, это не позволит захлебнуться, а также не будет препятствовать дыханию.

Лучшее место для проверки наличия пульса - сонная артерия.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

Для медиков скорой помощи палочкой-выручалочкой во время реанимации является дефибриллятор. Аппарат производит электрический разряд. В фильмах часто показывают, как к пострадавшему подбегают врачи, прикладывают к груди «утюги» и включают. Так происходит только в редких случаях. Устанавливать приборы можно даже на задней поверхности грудной клетки, если нет возможности сделать это иначе.

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