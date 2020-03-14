Зима в Кировске: Сугробы под три метра и заваленные снегом подъезды

- Кажется, весь снег, который предназначался для Европы, этой зимой выпал на Кольском полуострове, - шутят россияне и иностранцы.

Действительно, зима в этом году как никогда оказалась щедра на белых мух. Но больше всего осадков выпало на долю Кировска. Бесконечные снегопады превратили город у подножья Хибин в настоящую зимнюю сказку, правда, со всеми вытекающими последствиями.

Словно в сказке какой-то

- Затосковав по зиме, сбежала в Хибины. Было все, как я люблю: и пушистый снег хлопьями, и легкие снежинки, которые искрятся на солнце, и иней, и пурга. Огромные сугробы, белоснежные горы, и главное – лыжи! Можно кататься прямо по тротуарам, а есть и отличная трасса. Кому этой зимой не хватило тренировок на снегу – добро пожаловать в Кировск! – восхищается туристка из Москвы Ксения Яковлева.

Фотографии с кировскими сугробами больше человеческого роста наводнили соцсети. Фото: Просто Олег

Ей вторит житель Иваново Евгений Митюшев:

- Город маленький (на ладошке помещается) и очень уютный, жители отзывчивые и к приезжим относятся хорошо. Этой зимой в Кировске за короткий промежуток времени выпало около 2-х метров снега, люди не могли выйти на работу, двери подъездов замело, говорят, давно не было таких снегопадов. Из каждого уголка города можно видеть горы там, горы тут, горы везде, а еще величественные сугробы по 2-3 метра, идешь по тротуару, как по тоннелю, словно в сказке какой-то, и где-то внутри тебя, горит маленький огонек счастья, согревающий душу, идешь и улыбаешься, рот до ушей хоть завязочки пришей.

Под козырек подъезда

То, что для туристов восторг и упоение, для местных жителей проблема городского масштаба. Парковаться негде – везде сугробы, из подъезда тоже не выйти – дверь надежно занесена снегом, а вывоз мусора – вообще отдельная тема для разговора, ведь к контейнерам большим мусоровозам просто не подъехать.

- Привез я туристов-сноубордистов в Кировск. В тамбуре сугроб. Пришлось прорубаться. Потом перешлю управляющей компании и попрошу самим оплатить квитанцию при ежегодном перерасчете за отопление, - описывает события Владимир Черанев.

Снег замуровывает целые подъезды. Фото: Владимир Черанев

Кандалакшане, правда, описывают ситуацию в самом снежном городе Мурманской области более оптимистично.

- Вчера был в Кировске. Снега больше нашего. Однако все городские дороги вычищены хорошо. Во дворах, конечно, коллапс, но там и снега больше раза в три. Сугробы ростом с козырек подъезда. У нас же и во дворах не ах и городские дороги полная ж..., - пишет житель юга Кольского полуострова Александр Кожин.

Боремся всем миром

Власти в Кировске стараются сделать все возможное, но погода едва ли не ежедневно прибавляет им работы.

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы очистить город от снега. Например, 13 марта проходила усиленная 12-часовая уборка улиц, когда одновременно чистились все дороги. Как и везде трудности создают припаркованный автомобили. В таких случаях подключаем ГИБДД, - рассказывает начальник пресс-службы администрации Кировска Ольга Маркова.

Ежедневно у главы администрации города Юрия Кузина проходят оперативные штабы, на которых собирается все руководство Управления городского и дорожного хозяйства и управляющие компании. Регулярными стали и субботники в Кировске. По выходным на уборку территорий социально-значимых объектов выходят всем миром: и представители администрации, и молодежные организации, и сотрудники градообразующего предприятия, и сами жители.

- Зима еще не закончилась, а мы уже вывезли около 300 тысяч кубометров снега. Планируется, что к концу сезона эта цифра увеличится до 450 тысяч кубометров. Для сравнения в прошлой зимой было вывезено 215 тысяч кубометров, а за позапрошлую – всего 111 тысяч кубометров, - приводит статистику собеседник «КП». – Только от муниципалитета на улицах ежедневно работает 23 единицы техники – погрузчики, самосвалы, грейдеры и шнекороторы. Также дополнительно привлекается 19 единиц от подрядчиков.

Но сугробы, несмотря на все усилия все равно растут, восхищая туристов и создавая немало проблем кировчан.