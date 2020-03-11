Девушка в погонах: «Нужно стараться помочь, даже если это не в силах ведомства»

В современном мире почти не осталось профессиональных преград для представительниц прекрасной половины человечества. Не на одном примере доказано, что женщина может составить конкуренцию мужчине практически в любой профессии. Нередко их можно встретить на, казалось бы, мужских рабочих местах: среди водителей общественного транспорта, инженеров-строителей и работников силовых структур. В канун 8 Марта «Комсомолка» пообщалась с исполняющей обязанности руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Анной Верентехиной.

«Меня нашла профессия»

- Анна, почему пошли работать в Следственный комитет? Вообще в силовых структурах много женщин?

- Знаете, это не я выбрала профессию. Скорее она меня. В 2007 году я окончила МГТУ по специальности «Энергообеспечение предприятий» и искала работу. В том же году в стране создали Следственный комитет при прокуратуре РФ. Меня пригласили на должность технического сотрудника. Так и началась моя деятельность в органах, проходила службу в следственном отделе по городу Мурманску. В 2018 году меня пригласили в отдел по приему граждан. Женщин в следственном управлении достаточно много, а в нашем отделе мужчин и вовсе нет.

- Чем вообще занимается Следственный комитет? С какими обращениями логично обратиться в этот орган? В силовых структурах довольно легко запутаться…

- К нам следует обращаться в случае совершения преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, безопасности. Люди приходят с совершенно разными вопросами, в основном им необходимы разъяснения по предварительному следствию и проведению доследственных проверок. Действительно, нередко обращаются по вопросам других ведомств, тогда перенаправляем в соответствующий орган. Но в любом случае мы стараемся помочь человеку. К примеру, однажды к нам обратилась женщина с просьбой помочь ей получить направление в медицинское учреждение в Москве. Северянка нуждалась в дополнительной медицинской помощи. Мы организовали совместный прием с представителем регионального министерства здравоохранения. Все получилось, женщина отправилась на комплексное обследование в ту больницу, в которую хотела. Бывает, что люди обращаются в Следственный комитет, потому что не знают, куда еще идти.

- Как можно обратиться в Следственный комитет?

- Доступны все каналы связи с нами: личный прием, телефон доверия, линия «Ребенок в опасности». Можно обратиться через интернет или с помощью «ящика для обращений» в здании следственного управления.

Как на почте

- Что входит в ваши обязанности?

- Сотрудник отдела по приему граждан в основном регистрирует входящие и исходящие документы, принимает граждан, работает с их обращениями в следственном управлении. Качественное делопроизводство обеспечивает оперативную работу всех отделов управления, начиная с отдела кадров и заканчивая работой следователя. Моя работа заключается в своевременном направлении любых документов в нужное русло. Любое уголовное дело – это во всех смыслах бумага, на полноценный электронный документооборот мы еще не перешли. Чем раньше нужный документ попадет в руки следователю, тем скорее начнется работа над расследованием дела. Профессию можно в шутку сравнить с деятельностью почты. Туда приходят письма из ГИБДД, налоговой, посылки из Китая. И, наоборот, из этой точки нужно перенаправить полученные конверты в Псковскую область, полицию и Иванову Ивану. И ничего не перепутать, грамотно оформить и организовать своевременное получение документа адресатом.

- Но все-таки ваша основная работа – общение с гражданами. Ситуации всегда разные, бывает, что нужно быть для человека буквально психологом?

- Конечно, часто люди приходят возбужденные, не могут даже как следует изложить суть обращения из-за волнения. Пытаемся успокоить, чтобы понять их. Были ситуации, когда люди приходили за разрешением на захоронение близкого родственника. Здесь просто необходимо поддержать. А как по-другому работать с обратившимся, который только что потерял ребенка или мать? Человек не всегда понимает, куда бежать и какая справка ему требуется. Ежедневно мы внимательно выслушиваем обратившихся и разъясняем им дальнейшие действия. Кроме того, постоянно приходится напоминать гражданам о наличии таких процессуальных моментов, как, например, сроки проведения проверок и предварительного следствия. Люди не сталкиваются каждый день с расследованием уголовных дел и часто считают, что сегодня произошло преступление, а завтра виновник уже должен находиться на скамье подсудимых.

- С какими вопросами чаще всего обращаются граждане?

- Если честно, обращаются с целью восстановления справедливости. Спектр очень широк: некачественное оказание медицинских услуг и в сфере ЖКХ, любого рода преступления, даже если его расследование не в нашей компетенции. Имел место случай, когда малоимущая пенсионерка обратилась к нам с жалобой на сломанное окно. Она просила разъяснить, должны ли соцслужбы предоставить ей работника, чтобы вставить новую раму. Сотрудники следственного отдела просто пошли и починили - это живой пример того, что сотрудники Следственного комитета подходят к проблеме людей индивидуально, стараясь оказать адресную помощь каждому.

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