2020-03-10T16:10:50+03:00
Общество

Дневник продавца поселкового магазина: «Пьяницы бывают честнее других покупателей»

Работник торговли со стажем в полсотни лет побеседовала с «КП»-Мурманск»
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Директор магазина в поселке Ура-Губа с практически пятидесятилетним стажем в торговле Лидия Валентиновна Ефремова.Директор магазина в поселке Ура-Губа с практически пятидесятилетним стажем в торговле Лидия Валентиновна Ефремова.
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Профессия директора сельского магазина это и работа с накладными, заявками и отчетной документацией, и регулярное решение вопросов с поставщиками, и взаимоотношения с продавцами. Бывает, что приходится самой стоять за прилавком и ездить за товаром. Да и покупатели бывают разные: кто-то может нахамить, кто-то не вернуть долг, а кто-то и вовсе прихватит с собой покупку, «забыв» заплатить. О своем тернистом профессиональном пути «Комсомолке» рассказала директор магазина в поселке Ура-Губа с практически пятидесятилетним стажем в торговле Лидия Валентиновна Ефремова.

Многоступенчатая лестница

- В 1971 году я пришла работать в Урагубское рыболовецкое потребительское общество (Рыбкоп) приемщиком стеклопосуды и тары, мне было 22 года. Тогда еще у меня не было торгового образования. Я принимала посуду от населения и тару от магазинов, затем все сдавала на базу. На тарном пункте не отработала и полугода: заметили и перевели в аппарат Рыбкопа, где я стала сразу секретарем, делопроизводителем и кассиром. Заочно закончила техникум по специальности «Товаровед», и меня перевели в ревизоры, затем стала инструктором отдела кадров. После этого немного работала по образованию товароведом, а когда председатель Рыбкопа ушла в декретный отпуск, я стала ее заместителем. Так потихоньку и передвигалась по служебной лестнице! Прошла от первой до последней ступеньки. Благодаря этому было намного проще открывать уже свое дело.

Если посмотреть в мою трудовую книжку, то в 1995 году я была принята на должность главного бухгалтера ТОО «Юрга» в поселке Видяево. Мы с моей сестрой Светланой открыли свой частный магазин. Тогда сестру и ее мужа сократили в Рыбкопе, дочери учились в школе. Я и предложила попробовать самим организовать бизнес. В 1999 стали индивидуальными предпринимателями, у каждой по две торговые точки – в Ура-Губе и в Видяево. Когда только начинали, даже не думали о том, что можно прогореть. Денег особо не было, даже на товар. Чтобы купить первые холодильники, мы продали поросят, которых сами держали. Все остальное брали на реализацию (товар в рассрочку). По старой дружбе в Рыбкопе мне дали прилавки. Стеллажи были самодельными. Единственный стопор в первые годы – множество проверок.

«Грудь в крестах или голова в кустах»

У многих частников в 90-е годы были проблемы с рэкетом. Мы не заплатили ни одной «крыше» ни копейки, хотя предлагали все, кому не лень. Они брали в долг и не возвращали, пытались запугивать и шантажировать. Со всеми справились. Не боясь, требовала вернуть все, что задолжали. А лица этих людей на всю жизнь запомнила. Тогда продавцы часто выходили с товаром на улицу и торговали на площади. Как-то подошли и сказали: «Убирайтесь, здесь будет только один ларек». Естественно тот, который заплатил за «прикрытие». Ушли все, я осталась одна на площади. Сказали уже мне персонально: «Уйди». А в то время налоги платили во множество органов. Подумала, неужели меня никто не защитит? И осталась торговать. Характер такой: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

В долг давала людям всегда, мало ли какая ситуация у человека? Особенно в 90-е годы, когда не платили зарплаты. Все равно каждый день приходили одни и те же люди и волей-неволей запоминались лица. Но многие не возвращали. За все время работы примерно 100 тысяч рублей долга точно не вернулись. Но не стеснялась: и спрашивала, и позорила, но не возвращали. Еще у нас был магазин в Чан-Ручьях (военный поселок). А зарплаты военнослужащим задерживали. Не знаю, остались благодарны или нет, но всегда давали им в долг на несколько месяцев. Но ребята всегда приносили с получки, что ни говори.

У директора поселкового магазина душа к сетевым гипермаркетам не лежит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У директора поселкового магазина душа к сетевым гипермаркетам не лежит.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все получилось, ни о чем не жалею и работаю по сей день. Люблю свою работу и покупателей. Со временем неосознанно наизусть заучиваешь, кто за чем пришел. Давно появилась привычка оставлять тот товар, который понадобится конкретному покупателю. Например, разбираю путассу. Знаю, что кто-то берет для себя, а кто-то кормит ей кошек. Конечно, распределю, в какой пакетик положить рыбинку покрупнее (для людей), а в какой – поменьше (для кошек). Мы раньше изучали спрос покупателей, а теперь в этом нет смысла, особенно когда стою сама за прилавком. На автомате достаю нужную пачку сигарет, едва человек заходит в магазин.

Я всегда была многостаночницей! Это же свое дело, как не постараться? Сама за руль села – поехала в город за товаром. Приехала – сама выгружу, ящики с овощами и фруктами выставлю перед ларьком. Молодая была, еще и за прилавок после всего этого вставала и работала до ночи. В 2000-х вышел закон о запрете ларьков. Света сразу смогла найти помещение для магазина, а мне пришлось обивать пороги.

«Вы не обсчитались?»

А вот с покупателями случалось разное. Но я всегда говорю: уважаю даже самого последнего пьяницу, потому что никогда не обманет. Бывает, что кто-то случайно уронил денежку и ушел, а покупатель увидит и не скажет, прихватит с собой. А пьяница поднимет, подойдет ко мне, положит на весы: «Лидия Валентиновна, кто-то обронил». И не возьмет себе, скажет: «Мне не нужно». Я вообще очень люблю всех урагубских покупателей. Бывает, ошибусь, какой-то товар не посчитаю. Практически любой местный покупатель сразу спросит: «Вы не обсчитались?» Никогда не обманывала людей, ей Богу. Но могу ошибиться, ничего не могу сказать, но чужое ни в жизни не возьму.

Единственный случай, который так меня ранил, что никогда забыть не получится. Женщина собиралась утром ехать в город, зашла в магазин за шоколадкой, сделала одну покупку. На обертке ценник «123 рубля», я пробила по кассе чек, случайно нажав на терминале 125 рублей. Даже если логически подумать, как можно обмануть, когда дала человеку шоколадку с ценником? Ошибка от невнимательности. После обеда женщина вернулась. У меня полный магазин народу! И нет, она не подождала, пока мы останемся наедине. С порога при всех крикнула: «Вы меня обманули! Вы – мошенница». Ответила: «Извини меня, я нечаянно. Специально бы не обманула». Как же мне было стыдно… За два рубля меня опозорили на весь поселок. Буквально через несколько дней в церкви было причастие. Как же я плакала на исповеди… Потом повернулась к народу и сказала: «Если я когда-нибудь хоть кого-то случайно обманула, простите меня!» Я не имею права не простить, но на сердце осталось.

Бывало, и на кражах ловили. Сейчас очень удобно - установлено видеонаблюдение. Всегда ведь находиться в торговом зале невозможно, много дел и в подсобке. Мой продавец рассказывала, как покупатель положил в сумку коробку с печеньем. А сам расплатился за другой товар и собрался уходить. А на ее замечание невозмутимо ответил: «Ой, извините, я случайно». Давно была ситуация, когда еще работали в ларьке. На прилавке лежал большой окунь. Пришла компания парней. Отвлекли продавца, прихватили рыбу и на выход. Продавец заметила продажу и выбежала за ними. «У нас ничего нет, ни в карманах, ни в пакете, посмотрите», - сказали ей. Действительно нигде не было окуня. Спустя много лет продавец у них спросила, куда все-таки дели? Ответили, что бросили в кусты… Доходило и до судебных разбирательств: ларек обворовывали дважды. В первый раз прямо во время рабочего дня и не только нас. Один из хозяев ларьков провел целое расследование и «покупателей» нашли. Второй раз ларек вскрыли ночью. Самое смешное, вора заметили прохожие. Неужели думал, что его не раскроют? Оба случая закончились заключением под стражу.

Гипермаркет vs сельский магазин

У продавцов бывают конфликты с покупателями. Сама стараюсь сглаживать углы и учу работников. Никто не обязан давать в долг – это ведь то же самое, что одолжить свои деньги, в случае невыплаты их вычтут из зарплаты. Но все привыкли, что непременно в долг дать обязаны и не считают зазорным нахамить продавцу. В деревне с этим проще бороться. Когда человек через какое-то время приходит, я ему говорю: «Больше в этом магазине в долг не дадут, если не попросишь прощения у продавца, которого вчера обидел». И никто после этой фразы со мной не спорит. Я должна защищать своих продавцов. Как-то раз писала заявление на покупателя. Он накричал, оскорбил продавца и швырнул коробку с пирожными на пол. Лучше потерпеть материальный ущерб, чем довести до конфликта. Не известно, чем он может закончиться.

Городские жители, конечно, привыкли к своим магазинам. Моя душа, как сельского человека, к таким не лежит. Цены у нас дороже, чем в городе. Но для меня намного удобнее сделать заказ, не сходя с одного места. А не бегать по огромному гипермаркету, а потом еще отстоять длинную очередь. Однажды мне нужно было купить сушилку для грибов. Я и не представляла, как она выглядит! Обошла весь магазин, не нашла. Подошла к продавцу консультанту, спросила: «Молодой человек, не поможете мне найти сушилку?». На что он ответил: «Мне некогда ищите. Должно быть вон там». После очередного круга блужданий по торговому залу снова к нему обратилась. И он вновь отказал. На что я в сердцах ему сказала: «Если бы вы были моим продавцом, вы бы завтра уже не работали. Разве можно так относиться к покупателям?» Только после этого отправился показывать сушилки.

Конечно, в деревенском магазине это невозможно. Часто даже спрашивают: «А вы пробовали? Вкусно?» Недавно так спросили про вино. Конечно, никто из продавцов не сможет покупать и пробовать весь алкоголь, а потом делиться впечатлениями. Но можно посоветовать купить такое, которое чаще берут другие покупатели. В моем понимании идеальный продавец – это тот, который расскажет о товаре, что-то предложит, при этом будет терпеливым и никогда не нахамит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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