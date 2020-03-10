2020-03-10T12:09:08+03:00
Общество

Новый рейс – новые возможности

У жителей юга Мурманской области появилось больше возможностей для поездок в отпуск – в аэропорту «Хибины» открыла регулярные полеты S7 Airlines. Это стало возможно благодаря совместной работе правительства региона и компании «ФосАгро»
Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
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S7 выполняет полеты в Апатиты на комфортных лайнерах Embraer 170. Фото: КФ АО "Апатит"S7 выполняет полеты в Апатиты на комфортных лайнерах Embraer 170. Фото: КФ АО "Апатит"
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Первый борт в традиционных салатовых цветах приземлился в Хибинах 4 марта. Первые пассажиры отметили удобство расписания, комфорт на борту и приятную ценовую политику.

Самое начало

S7 стала первой федеральной авиакомпанией. Наряду с ней совершает полеты в «Хибины» региональная «Северсталь». Сейчас «Сибирь» совершает рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Апатиты/Кировск три дня в неделю: в среду, четверг и субботу. Однако планирует увеличения количества рейсов до семи раз в неделю уже с апреля. Все условия для этого созданы.

Прилету первого лайнера Embraer 170 предшествовала большая работа, рассказал Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит» (группа компаний «ФосАгро»).

«Это своего рода прорыв, потому что это – итог работы с компанией S7, которая велась на протяжении последних двух лет. Это подтверждает, что мы не зря вкладывали и инвестировали средства в развитие аэропорта, развитие инфраструктуры и строительство новых мощностей, которые позволяют на современном уровне организовывать приемку рейсов», - объяснил он.

Директор аэропорта Светлана Скопина напомнила, что накануне нового года здесь ввели в эксплуатацию новую инструментальную систему посадки, смонтировали и опробовали светосигнальное оборудование – огни высокой интенсивности. Все это – необходимые условия для работы с S7 и приема современных лайнеров.

Современные системы посадки в аэропорту "Хибины" помогают пилоту. Фото: КФ АО "Апатит"

Современные системы посадки в аэропорту "Хибины" помогают пилоту. Фото: КФ АО "Апатит"

Инструментальную систему посадки по достоинству оценил командир первого рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга.

«Очень хорошо встретила полоса, она достаточно комфортна благодаря курсо-глиссадной системе. Есть возможность использования современной навигации, а значит можно заходить на посадку в любых метеоусловиях», - поделился командир воздушного судна Алексей Шишкин.

Для гостей и для себя

Рейсы из аэропорта «Хибины» S7 выполняет при высокой загрузке. Из Петербурга к нам летят туристы, которых привлекает не только приятная цена – от 3600 рублей - но и лояльное отношение авиакомпании к спортивному инвентарю. Горные лыжи и сноуборды можно провозить бесплатно сверх установленной нормы багажа.

«Мы видим, что безусловно популярность курорта растет. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы аэропорт полностью закрыл потребности жителей центра и юга области», - рассказал Андрей Абрашитов.

S7 смогла предусмотреть в расписании удобные стыковки с трансфером через аэропорт «Пулково». Теперь, зарегистрировавшись и сдав багаж в Апатитах, можно улететь в Москву, Новосибирск, Калугу, Иркутск, Липецк, Пензу и Верону.

Поддержка региона

Новое направление поддержат выделением субсидии из федеральной казны и бюджетов принимающей и отправляющей стороны. Это новый опыт для Мурманской области, отметил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин.

«Сейчас заявка находится на рассмотрении в Росавиации и мы надеемся на положительное заключение», - сказал он. После подтверждения субсидирования авиакомпания готова перейти на ежедневное расписание.

Виталий Осин отметил роль компании «ФосАгро», которая занимается развитием своего аэропорта и напомнил, что за последние пять лет пассажиропоток в «Хибины» вырос в четыре раза при этом авиагавань продолжает совершенствоваться: следующий этап реконструкция здания и обновление взлетно-посадочной полосы.

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Новый рейс – новые возможности
У жителей юга Мурманской области появилось больше возможностей для поездок в отпуск – в аэропорту «Хибины» открыла регулярные полеты S7 Airlines. Это стало возможно благодаря совместной работе правительства региона и компании «ФосАгро»
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