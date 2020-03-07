Гори, гори ясно: В Мурманской области отметили Масленицу
Для жителей Заполярья – Масленица особый праздник. А вдруг, если вовремя не выпроводить зиму, то тепло и вовсе не придет, а снега не растают даже к июню? И пусть это встреча лишь календарной зимы, и пробуждение природы мы увидим намного позже, чем в начале марта. Но проводы зимы с сжиганием чучела Масленицы, поеданием блинов и хороводами можно назвать некой национальной традицией.
Конечно, существует мнение, что мероприятие, в котором смешиваются языческие и христианские обычаи, не может проводиться в таких масштабных объемах. Но для нас хотя бы какой-то намек на отступление холодов – уже праздник. Так почему бы не собраться на площади и не повеселиться? Видимо, северяне, привыкшие к регулярным погодным качелям, относятся ко всему проще.
«Чудо-сани» и не только
Для маленьких мурманчан масленичные гуляния прошли в детском городке «Сказка». Там редакция газеты «Комсомольская правда – Мурманск» провела семейный конкурс на лучшее оформление детских саней «Чудо-сани». Лучшим зимним средством для катания с горок признали мечту Емели – сани в виде кирпичной печи.
Фото: Надежда Пархоменко
В субботу над Мурманском выглянуло яркое солнце, что не могло не порадовать северян в «Сказке».
Фото: Ольга Засухина
Гулянья прошли и в центре столицы Арктики под плакатом «На севере – Масленица». Любой желающие мог нырнуть в самый настоящий стог сена.
Фото: Ольга Засухина
Видимо самые вкусные масленичные блины мурманчане попробовали именно там. Ведь к традиционному блюду предлагали соусы из северных ягод: клюква, брусника, черника и морошка.
Семейная драма и катание с горок
В Мурманской области массовые гулянья проходят не только в областном центре. И на побережье Кольского залива живут люди, способные проводить королеву вьюг и метелей с песнями, плясками и весельем. Практически в каждом муниципалитете региона в минувшие выходные северяне встречали весну.
Такое мероприятие прошло 1 марта в маленьком рыбацком поселке Ура-Губа. Во время выступления жители села переживали за судьбу дочери Зимы, которая в последний день ее правления нарвалась на приключения и чуть не вышла замуж.
Фото: Урагубский СДК
Жители и гости рыбацкого поселка отведали не только традиционные блинчики, но и бутерброды с красной рыбой. А в завершение гуляния проводили зимушку в буквальном смысле: сожгли чучело Масленицы.
Фото: Урагубский СДК
В поселке Высокий в тот же день северяне наблюдали особый ажиотаж на ледяную извилистую горку. Среди желающих прокатиться были не только дети, но и военнослужащие.
Веселье продолжалось целый день.Фото: Олег ФИЛОНОК
Жители Высокого доказали, что канат на Масленцы может пригодиться не только чтобы доказать, чья команда сильнее. Веселые актеры сделали из атрибута для перетягивания скакалку.
ИСТОЧНИК KP.RU