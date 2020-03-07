2020-03-07T12:46:03+03:00
Общество

Гори, гори ясно: В Мурманской области отметили Масленицу

В рыбацком поселке Ура-Губа северяне жгли чучело, ели бутерброды с красной рыбой и искали дочь Зимы
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Масленица в Мурманской области прошла на ура! Фото: Надежда ПархоменкоМасленица в Мурманской области прошла на ура! Фото: Надежда Пархоменко

Для жителей Заполярья – Масленица особый праздник. А вдруг, если вовремя не выпроводить зиму, то тепло и вовсе не придет, а снега не растают даже к июню? И пусть это встреча лишь календарной зимы, и пробуждение природы мы увидим намного позже, чем в начале марта. Но проводы зимы с сжиганием чучела Масленицы, поеданием блинов и хороводами можно назвать некой национальной традицией.

Конечно, существует мнение, что мероприятие, в котором смешиваются языческие и христианские обычаи, не может проводиться в таких масштабных объемах. Но для нас хотя бы какой-то намек на отступление холодов – уже праздник. Так почему бы не собраться на площади и не повеселиться? Видимо, северяне, привыкшие к регулярным погодным качелям, относятся ко всему проще.

«Чудо-сани» и не только

Для маленьких мурманчан масленичные гуляния прошли в детском городке «Сказка». Там редакция газеты «Комсомольская правда – Мурманск» провела семейный конкурс на лучшее оформление детских саней «Чудо-сани». Лучшим зимним средством для катания с горок признали мечту Емели – сани в виде кирпичной печи.

Фото: Надежда Пархоменко

Фото: Надежда Пархоменко

В субботу над Мурманском выглянуло яркое солнце, что не могло не порадовать северян в «Сказке».

Фото: Ольга Засухина

Фото: Ольга Засухина

Гулянья прошли и в центре столицы Арктики под плакатом «На севере – Масленица». Любой желающие мог нырнуть в самый настоящий стог сена.

Фото: Ольга Засухина

Фото: Ольга Засухина

Видимо самые вкусные масленичные блины мурманчане попробовали именно там. Ведь к традиционному блюду предлагали соусы из северных ягод: клюква, брусника, черника и морошка.

Семейная драма и катание с горок

В Мурманской области массовые гулянья проходят не только в областном центре. И на побережье Кольского залива живут люди, способные проводить королеву вьюг и метелей с песнями, плясками и весельем. Практически в каждом муниципалитете региона в минувшие выходные северяне встречали весну.

Такое мероприятие прошло 1 марта в маленьком рыбацком поселке Ура-Губа. Во время выступления жители села переживали за судьбу дочери Зимы, которая в последний день ее правления нарвалась на приключения и чуть не вышла замуж.

Фото: Урагубский СДК

Фото: Урагубский СДК

Жители и гости рыбацкого поселка отведали не только традиционные блинчики, но и бутерброды с красной рыбой. А в завершение гуляния проводили зимушку в буквальном смысле: сожгли чучело Масленицы.

Фото: Урагубский СДК

Фото: Урагубский СДК

В поселке Высокий в тот же день северяне наблюдали особый ажиотаж на ледяную извилистую горку. Среди желающих прокатиться были не только дети, но и военнослужащие.

Веселье продолжалось целый день. Фото: Олег ФИЛОНОК

Веселье продолжалось целый день.Фото: Олег ФИЛОНОК

Жители Высокого доказали, что канат на Масленцы может пригодиться не только чтобы доказать, чья команда сильнее. Веселые актеры сделали из атрибута для перетягивания скакалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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