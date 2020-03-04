Огнеборцы Мурманской области встали на лыжи и сноуборд в полном обмундировании

Поддержание тела и духа в хорошей форме – неотъемлемая часть работы спасателя. Спортом огнеборцы могут заниматься не только в тренажерном зале, но и на свежем воздухе. Ежегодно они собираются у подножия Хибин, прихватив с собой лыжи и доски для сноуборда - в Кировске проводят VII пожарно-спортивный фестиваль памяти Алексея Грачева.

В объятиях Хибин

29 февраля Кировск встретил собравшихся ярким солнцем и небольшим морозом - все как у Пушкина! У подножия Хибин соорудили фотозону в виде красных лыж, сложенных в буквы «М», «Ч» и «С».

- Наш фестиваль памяти Алексея Грачева приурочен не к одному, а сразу к нескольким событиям: 30-летию МЧС России и 15-летию Кировского филиала государственной противопожарной службы Мурманской области, - начал мероприятие начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Фестиваль проходит седьмой разФото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

Руководство МЧС Мурманской области отметило, что Алексей Грачев был грамотным специалистом, хорошим товарищем, настоящим пожарным. Северянин ушел из жизни в 37 лет. Его пожарная часть располагалась в 500 метрах от того места, где проходит мероприятие. Алексей любил кататься на горных лыжах, и погиб он накануне первых соревнований.

- Семь лет назад, когда погиб Алексей Евгеньевич, в его честь мы самостоятельно организовали соревнования. Наши «покатушки» заметило руководство, им понравилось, и все трансформировалось в ежегодный фестиваль, - рассказал «КП» об истории мероприятия заместитель начальника пожарной части кировского ВГСО Петр Кушнаров.

Полевая кухня и… хаски!

Предыдущие шесть раз мероприятие не было таким масштабным, как сейчас.

- В этот раз мы вышли на новый уровень: больше развлечений, лыжные соревнования и по сноуборду, полевая кухня, программа кировского Дома культуры. Будет интересно и детям, и взрослым, - рассказал заместитель начальника пресс-службы МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Любой желающий мог налить себе горячего чаю и взять бесплатную гречневую кашу. Организаторы подумали и о досуге посетителей. Детей и взрослых играми и конкурсами развлекали сотрудники местного ДК. А еще северян ждали хаски с нартами и снегоходы.

Стремясь к победе

Но вернемся к тому, ради чего мы сюда прибыли! Соревнования состоят из трех этапов: лыжи, сноуборд и лыжная эстафета. Лыжники и сноубордисты забирались в гору и ждали своего звездного часа. Только и слышно из будки с громкоговорителем: «На старт выходит участник под номером…». Каждому предстояло маневрировать между флажками, стараясь сделать это как можно скорее: счет шел на доли секунды. Примерно за полминуты лыжники и сноубордисты преодолевали все препятствия и финишировали.

Вот такая эстафета: надо финишировать с рукавом в руках. Фото: МЧС по Мурманской области

Третий этап – профессиональный. Во время эстафеты трое пожарных на лыжах должны были спуститься с горы и при этом не выпустить из рук шланг для тушения пожара.

- Есть определенные сложности из-за веса обмундирования. Но пожарным это не страшно. Настрой положительный, нужно стремиться к победе, - сказал «Комсомолке» перед подъемом один из участников соревнований Денис Сайчик.

Острые ощущения получили не только участники соревнований. Любой желающий мог взять лыжи или доску напрокат.

- Во время езды получаешь особый адреналин - это сложно описать словами! Внутри все горит от переизбытка ощущений! Конечно, на сходе с трассы есть определенный риск, но он оправданный. Раньше бегал на обычных лыжах, поэтому и с горными особых трудностей не возникло. Здесь показали технику - сразу встал и поехал. А ведь стою на горных лыжах второй раз в жизни. Сложно только маневрировать на большой скорости, - рассказал «КП» спасатель Сергей Бородынкин.

За первенство среди горнолыжников наравне с мужчинами-пожарными боролись женщины и дети - каждый в своей категории. На фестиваль приехали и те, кто еще только планирует связать свою жизнь со структурой МЧС.

- Такие мероприятия мы посещаем достаточно часто. Иногда приезжаем посмотреть, иногда принимаем участие. Совсем недавно состоялся «Спортивный орленок», где мы поддержали строевую, эстафету, интеллектуальный этап, - поделилась с «Комсомолкой» ученица класса МЧС школы № 4 в Апатитах Валерия Назарова.

Завершился турнир традиционно – награждением. Отметили первенство среди самых маленьких участников, женщин и непосредственно спасателей. По горным лыжам лидером стала команда ПСЧ-8 из Апатитов, второе место у Кировского отряда ВГСО, третье - у ПСЧ-10 из Мончегорска.