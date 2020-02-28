Православные достопримечательности Заполярья: По местам Трифона Печенгского и Феодорита Кольского

Даже сегодня суровая красота земли кольской поражает путешественников, а представьте, насколько сильны духом были те, кто пришел сюда несколько столетий назад и построил в условиях вечной мерзлоты и не стихающих ледяных ветров удивительные по своей красоте церкви и монастыри. Хоть Мурманская область - молодой регион, уникальных древностей у нас хватает. О местах, которые будут интересны паломникам и северянам, любящих свой край и его историю, рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Терский берег

- Наиболее яркие места древнего присутствия православия на кольской земле приходятся на Североморскую епархию. Мое служение на Терском берегу было связано с восстановлением этих древних мест, поскольку вся его территории является объектом православного паломничества, - начинает свой рассказ владыка Митрофан.

И, конечно, в первую очередь внимания заслуживает жемчужина заполярного края – село Варзуга со своими сохранившимися комплексами церквей древнего северного зодчества, которые раскинулись на обеих сторонах реки. Даже берега здесь носят имена по названию стоящих на них храмов: левый – Никольский, правый – Успенский. В церквях сохранились утварь и иконы XVII века.

Другие села на Терском берегу не менее прекрасны. В Кашкаранцах особого внимания заслуживает древняя церковь Тихвинской иконы Божьей матери. Первое здание, сгоревшее в 1894 году, было построено еще в 1866 году из древней деревянной часовни, возведенной тремя иноками Соловецкого монастыря.

Обязательно нужно посетить часовню Безымянного Инока Терского, которая находится между Кашкаранцами и Варзугой. Это место на берегу Белого моря невероятно по своей красоте и особой молитвенной притягательности. Напротив часовни есть древний источник Безымянного Инока, из которого можно набрать воды.

Трифонов Печенгский монастырь

Потрясающим объектом поклонения паломников является знаменитый Трифонов Печенгский монастырь.

- Этот средневековый острог воссоздали по старым рисункам крепостей XVI века, списанных с проектов, утвержденных лично Иваном Грозным. Такие документы сохранились, например, по Архангельскому монастырю. В принципе, это были однотипные крепости, которые должны были выдержать осаду. Нечто подобное создано в Луостари. Там побывать замечательно, - рассказывает митрополит.

А в самом поселке Печенга есть особая святыня – маленький храм во имя 116 преподобномучеников Печенгских. Речь идет о монахах, которые защищали землю от иноземных захватчиков и были убиты в 1589 году. Там же нашли покой и ученики преподобного Трифона монахи Ион и Герман. В церкви есть список с именами всех 116 мучеников, которые были переведены с древненорвежского. Кстати, в самом конце этого перечня можно найти и имена двух женщин Акилины и Ефимии, трудившихся на скотном дворе. Рядом с храмом есть могила мучеников, посещать которую дело очень благочестивое.

Трифонов Печенгский монастырь.Фото: Олег ФИЛОНОК

Вернувшаяся святыня и драгоценная шкатулка

Нельзя обойти вниманием и две восстановленных монашеских обители. Одна из них пока еще не получила статус монастыря, но находится на пути к этой цели. Речь идет о подворье на улице Кооперативной в Мурманске.

- Это будет Свято Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь. Он был построен на берегу Кольского залива в XVI веке, по сути, одновременно с Трифонов Печенгским. Мы возвращаем эту святыню к жизни. Надеюсь, что он будет столь же славен, как и Трифонов Печенгский, - отмечает владыка Митрофан. –Там уже есть три храма, четыре иеромонаха, много послушников. Здесь обязательно надо побывать и помолиться у древних икон.

Будущий Свято Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

А в 212 километрах от него, в Кировске, раскинулся самый северный в мире Хибиногорский Казанской иконы Божьей Матеи женский монастырь. В нем пока всего две монахини, но уже есть послушницы. Несмотря на то, что он не исторический, все же является большой святыней.

- Хибиногорская обитель возникла на месте тяжелейших страданий нашего народа в XX веке. Это места ссыльных и спецпереселенцев, которые были брошены в тундру, где выживали, как могли. Земля здесь щедро полита кровью и усыпана могилами. С собой на Север эти люди брали свои скромные пожитки и древние родовые иконы, которыми венчали, крестили и отпевали. Они-то и попали в этот храм, где сейчас развернут женский монастырь, - объясняет митрополит.

Собственно говоря, благодаря им Хибиногорский монастырь стал своеобразной драгоценной шкатулкой со святынями. Это и притягивает паломников не только со всей России, но и из других стран. В последнее время частыми гостями здесь стали туристы из Китая.

Гора Крестовая

Значительный интерес для паломников представляет и Кандалакша. Именно здесь была построена на берегу реки Нивы преподобным Феодоритом Кольским первая церковь Рождества Иоанна Предтечи для крещения лопарей. Сегодня храм восстановлен, а у северян есть возможность посетить место еще одного Феодоритовского монастыря, где Нива впадает в Белое море. А после Монастырского наволока, где сейчас кладбище, обязательно поднимитесь на гору Крестовую.

- Там стоит огромный крест. Его тоже в свое время поставил Феодорит. Он как бы освящал всю эту территорию и стоял на этом месте в течение четырех столетий. Он упал перед революцией, что очень символично. Я нашел заметку об этом событии в газете «Архангельские губернские ведомости». Как описывает автор, была буря, в Белом море погибло много судов, и упал крест на горе Крестовой. И он не был восстановлен, хотя до сих пор всегда меняли, - делится историей этого красивого и символичного места владыка Митрофан.

В 2006 году шестиметровый металлический крест народ поднимал на эту высоту на руках.

Возник вместо Петербурга на Севере

Есть в Заполярье объекты, ради которых не надо преодолевать несколько сотен километров. Например, Спас на Водах.

Спас на Водах. Фото: Людмила Шека

- Важно, что именно здесь, на Севере, был восстановлен храм, разрушенный в Санкт-Петербурге. Спас на Водах появился в культурной столице в память о всех погибших в сражениях на море после трагедии в Цусимском проливе, где полегли все нашли броненосцы. Храм появился на берегу Английской набережной, где Кронверкский канала впадает в Неву и был освещен императором. Проходящие мимо суда всегда приспускали флаг и давали гудок, а стены церкви были в бронзовых досках с именами погибших экипаже. Его взорвали одним из самых первых, а памятные доски раздали в качестве разделочных в мясные лавки, - делится историческими подробностями митрополит.

Храм на берегу Английской набережной так и не восстановили. Зато его реплика появилась в Мурманске. Спас на Водах сделан по мотивам своего петербургского предшественника. И в этом православные видят промысел Божий. Ведь и политические акценты сегодня тоже смещены в сторону Арктики. Ну, а о красоте этого знаменитого храма можно и вовсе говорить бесконечно.