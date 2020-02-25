Мама мальчика, которого утопил подросток из Кандалакши: «Он пытался найти могилу моего сына»

21 февраля в Кандалакше на улице Новой 15-летний Денис Иванов* избил, попытался задушить, а после закопал в снег 11-летнего мальчика, ребенок был в одном нижнем белье. Из ледяной могилы ребенка спасли взрослые, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Малолетний садист уже отправлен в СИЗО на два месяца. Инцидент, поражающий своей жестокостью взяли на особый контроль прокуратура и следователи.

Сейчас на поверхность всплыли многие тайны из прошлого Дениса*. Местные жители рассказывают, что парень душил котят, бил беременную учительницу, скидывал ребят с лестницы и травил их чаем, кидал под ноги петарды. Но, что самое страшное, его обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика, которого он скинул с дамбы в реку и с улыбкой наблюдал, как тот тонет.

Ходил на день рождения, а потом кинул в воду

В 2017 году история гибели 8-летнего мальчика в Кандалакше прошла в СМИ как некриминальная. Тогда стало известно, что ребенок упал в воду в районе дамбы и утонул. Кто же знал, что на самом деле в этом виноват Денис Иванов…. «Комсомолке» удалось поговорить с мамой погибшего мальчика.

Петя (имя изменено) был старшим из пяти детей. Денис дружил и с ним, и со средним братом Пети.

- 8 июля Петя и Денис пошли гулять. Потом мне позвонил муж и сказал, что сын утонул на дамбе, - рассказывает мама мальчика. – Денис сначала не признавался, что толкнул в воду моего сына. Первая версия его была, что они мыли ножки в воде, вторая, что они мыли руки. А потом он мне написал в «ВКонтакте», что сначала Петю топил в бочке, а потом кинул в воду. Не знаю, зачем он мне это рассказывал, хотел довести. Причем это ведь именно потом позвал на помощь. Сначала смотрел, как Петя тонет, а потом побежал к взрослым, которые шли неподалеку.

Поведение Дениса было более чем странным. То он писал маме друга, что мальчика моментально унесло течением, то что ищет его сам, через несколько месяцев вдруг написал, что Петя жив, просто не хочет показываться взрослым. Сразу после отказался от своих слов, а потом стал писать в «ВКонтакте», что сам утопил мальчика. С его мамой он фамильярно общался на «ты».

К слову, шансов спастись у 8-летнего мальчика не было. В тот день был сброс воды, причем более мощный чем обычно – 300 кубов против 200. Спасатели сказали, что даже взрослый мужчина не выплыл бы.

При этом, как говорит наша собеседница, в поведении подростка сначала ничего не выдавало его жестокость. Он помогал женщине нести пакеты из продуктового магазина, дружил с детьми, приходил на день рождения Пети. Потом только выяснится, что Денис еще с марта затаил на Петю злобу по какой-то своей причине.

- Это была его тактика: втереться в доверие, а потом сделать плохо.

Мальчик искал себе друзей среди детей помладше.

Спасла болезнь

Предвестники беды на дамбе были. За примерно неделю до этого Денис скинул с памятника-танка среднего брата Пети. Да так, что тот разбил голову. Денис тогда сказал, что и до Пети доберется. За два месяца до дамбы – 9 мая – мама заметила, что у ее старшего сына опалены ресницы и висок, а часть волос словно обрезана ножницами. Петя честно признался, кто это сделал.

- На Дениса все жаловались. На детской площадке он спицы детям дошкольникам в шею вкалывал. Его боялись, дети убегали. После случившегося зато его все поддерживали, переживали, что он получил психологическую травму – увидел, как на его глазах тонет друг, - продолжает мама Пети. – Я сначала не знала, как все произошло. Только потом сотрудники ПДН мне сказали: «Знаешь, как Петя умер? Хочешь, расскажем». Это было 1 марта 2019 года…

После случая с Петей мама Дениса никак не попыталась встретиться с семьей утонувшего мальчика. Зато сам подросток писал маме друга и пытался встретиться. А потом еще хотел узнать, где похоронен мальчик. Женщина ему ничего не сказала – боится, что тот что-то сделает с могилой.

Денис писал матери Пети очень странные сообщения.

Именно после этого случая подростка на 30 дней отправили в психиатрическую больницу. А потом выпустили… Уголовное дело на 12-летнего мальчика завести не смогли, да и от общества изолировать тоже.

- По инициативе сотрудников полиции несовершеннолетний нарушитель в 2018 году помещался в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в город Мончегорск, сроком на 30 суток. Также МО МВД России «Кандалакшский» выходило с ходатайством в суд об изоляции школьника от общества в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Но в связи с наличием заболевания, препятствующего его нахождению в подобных учреждениях, суд оставил без удовлетворения ходатайство органов внутренних дел, - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кстати, заболевание, которое помешало отправить опасного подростка в закрытое учреждение, не психическое. Как стало известно «КП», Денис признает свою вину в случае с закопанным живым мальчиком. В СКР пояснили, что за покушение на убийство могут дать до 15 лет лишения свободы, однако несовершеннолетних не могут осудить на более чем 10 лет. И то Денису грозит лишь максимум три четверти от этого срока, так как он не довел задуманное до конца.

После гибели Пети органы опеки решили забрать остальных детей из семьи, посчитав, что они находятся в сложной жизненной ситуации. Ребята отправились в «Детскую деревню- SOS». Туда же пытался попасть Денис. Зачем… остается только догадываться.

В соцсетях говорили, что учителя и одноклассники побаиваются мальчика. Парень был очень странный и при этом спокойный, рассудительный. А как говорится, в тихом омуте…

Аккуратный, вежливый и с красивым почерком

Чтобы узнать о жизни Дениса в стенах образовательного учреждения, «Комсомолка» обратилась к директору кандалакшской школы №19 Наталье Лашиной.

По ее словам, мальчик всегда находился под опекой психолога.

- Он общался с психологом практически ежедневно. Мало того, что были часы коррекционной работы со специалистом, так он и индивидуально получал помощь от него. И в любой момент, когда он испытывал затруднение, подросток лично, по собственному желанию, обращался к специалисту. Если у него возникали какие-то разногласия с одноклассниками – для юноши были открыты все двери. Он знал, что может прийти к любому соцпедагогу, завучу, учителю. И он действительно наведывался за помощью и поддержкой, - рассказывает собеседник «КП».

Со стороны Денис казался самым обыкновенным подростком, про которого нельзя подумать что-то плохое.

- Это очень коммуникабельный мальчик. Денис очень хорошо умел исполнять разные роли. Внешне кажется, что он открытый к общению, аккуратный, вежливый. Всех сотрудников школы знает по имени отчеству, всегда со всеми здоровается. На занятиях у него всегда есть нужные принадлежности, тетради чистые, почерк разборчивый, красивый. Как и все дети, он может работать на уроках, но иногда просто не хочет, - отмечает директор.

Искал друзей

Однако отношения с одноклассниками, не смотря на все положительные качества, у него не складывались.

- С ребятами своего возраста он чувствовал себя некомфортно. Так как они учатся в коррекционном классе, у всех детей здесь разных уровень нервной возбудимости. У Дениса этот показатель зашкаливает. Поэтому случались конфликты. При этом провоцировать подросток мог их сам, а потом приходил и жаловался на одноклассников. Ребята его не уважали, так как у этого мальчика не было тех качеств, за что его можно было бы ценить. У подростка была завышенная самооценка. Он считал, что все должны были падать ниц перед ним, - говорит Наталья Лашина. - Постоянных друзей у юноши не было, ведь он не умеет дружить. Подросток выбирал себе в приятели тех ребят, которыми он мог управлять. Денису было важно, чтобы его мнение считали единственно важным и правильным. Поэтому как таковых контактов с ровесниками или более старшими детьми у него нет. И все, что ему оставалось делать, искать дружбу среди школьников помладше.

Начиная с малых лет, юноша постоянно испытывал злость. Планировалось, что он перейдет на домашнее обучение, но этого не произошло.

- Вспышки агрессии у него были. Очень он не любил, когда к нему предъявляли требования, делали замечания. Докладные на него писали учителя, после чего проводились с мальчиком профилактические беседы. Это был единственный способ для сотрудников школы повлиять на ребенка, ведь из-за того, что этот подросток с задержкой психического развития, ни за какие проступки мы, в соответствии с законом об образовании, не могли вынести ему дисциплинарного взыскания или отчислить из школы. Он защищен законодательно. Маму убеждали перевести ребенка на домашнее обучение, так как поведение у него было агрессивное. Периодически он и учился дома, согласно медицинской справке. А когда срок этого документа заканчивался, он снова возвращался в школу. На длительный период врачи эти справки не выдают, - объясняет руководитель образовательного учреждения.

Выдумал себе брата

В коррекционную школу мальчика тоже не могли перевести – не было для этого медицинских показаний. Поэтому он обучался согласно заключению психолога-медико-педагогической комиссии в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За месяц до случившейся трагедии, 21 января, между директором школы №19 и мамой пострадавшего мальчика Вити* состоялся разговор по поводу поведения Дениса. Возможно, в тот день можно было предотвратить ужасное преступление юноши.

- Тогда ко мне пришла родительница пострадавшего Вити. Сказала, что хочет поговорить с Денисом, так как он ее сына обижает во дворе вот уже несколько дней. Приглашать мальчика я не стала, ведь нужно было вызывать и его родителей. Я ответила, что поговорю с мальчиком сама, а ей настоятельно рекомендовала написать заявление в полицию. Женщина пообещала, что сделает это. На следующий день я поговорила с подростком, и он сказал, что больше не будет трогать Витю. 25 января домой к мальчику пришел Денис и извинился перед ним и его мамой за свое поведение. И та его простила, не стала обращаться к стражам порядка. А спустя месяц произошла вот эта трагедия. Дело в том, что этот парень умеет входить в доверие и располагать к себе людей, которые с ним впервые сталкиваются, - делится Наталья Лашина.

Ну, и напоследок – картина того, как малолетний садист пытался обыграть свое жестокое преступление в том виде, как ему хотелось. Ранее в соцсетях писали о том, что подросток мстил ледяной могилой за младшего брата, но оказалось все не совсем так.

- Никакого младшего брата у Дениса нет. В 4-ом классе, который тоже к слову, коррекционный, вместе с Витей учится другой мальчик. И последний пожаловался Денису, что одноклассник его обижает. После этого он решил, так сказать, отомстить обидчику и защитить друга. Это версия следователей, - рассказывает директор.

Но в самой школе Денис Витю не трогал, не угрожал ему, ведь за младшими классами всегда приглядывали учителя. Поэтому он стал поджидать ребенка уже после уроков, когда все возвращались домой. С собой он взял двух одноклассниц Вити, у которых отобрал телефоны и заставил смотреть на то, как он избивает и душит мальчика. Девочки плакали, были запуганы, он не разрешал им кричать.

- Когда парень расправился со своей жертвой, то пошел с одной из одноклассниц к ней домой, и начал доказывать в слезах маме девочки, что какие-то другие подростки напали на того мальчика, а они, якобы, наблюдали за этим из-за кустов. На место преступления прибежала эта женщина, она же вызвала скорую и полицию. А Денис тем временем скрылся, его потом, разумеется, нашли, - говорит директор.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Я не защищаю и не оправдываю, ни в коем случае. То, что он сделал – он понесет свое наказание. Но те, кто тявкает в Интернете, в соцсетях и везде, пусть сначала посмотрят на своих детей, а потом что-то говорят про других. Это все, что я могу сказать, - мама Ксения Иванова*, мама Дениса.

* Все фамилия и имена в статье изменены

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть подробности этой истории, или вы ее непосредственный участник? Сообщите об этом нашим журналистам! Мы готовы предоставить возможность высказаться родителям мальчиков:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru