2020-02-21T13:44:35+03:00
История современности

В Мурманской области разрушается единственный в России памятник-самолет Бе-6

Воздушное судно спустя много лет планируют обновить
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Так самолет Бе-6 выглядит сейчас. Фото: архив музеяТак самолет Бе-6 выглядит сейчас. Фото: архив музея
Изменить размер текста:

В холодных водах Кольского залива под открытым небом на маленьком острове с противоречивым названием Большой Грязный стоит на постаменте гидросамолет Бе-6. Его уже нельзя назвать красавцем, ведь старое воздушное судно, уныло смотрящее вдаль, давно обветшало и требует срочного ремонта. Похоже, что все о нем забыли. Почему же внушительному памятнику, самому мощному гидросамолету своего времени, который верой и правдой служил в СССР, не уделяется должного внимания?

Осталось всего четыре

Самолет морской разведки Бе-6 был создан отечественными инженерами в послевоенное время, а конкретно в 1949 году, в Таганроге. На воздушном корабле было установлено специальное оборудование для полетов ночью и в сложных метеоусловиях. На самом деле Бе-6 на сегодняшний день уникален, ведь таких «железных птиц» в мире осталось всего четыре. И только один из них находится в России - между Мурманском и Североморском, в поселке Сафоново, названном в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова Его установили здесь в честь 50-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

- Один экземпляр находится на Украине, на балансе их государственного музея авиации в Киеве. Два других - в Китае, а именно в музее авиации в Пекине и в Морском музее в Циндао. Ну, а последний, четвертый самолет стоит у нас, в поселке Сафоново с 1968 года. Принадлежит музею Военно-воздушных сил Северного флота, - уточнили в пресс-службе Северного флота.

Если в других странах стараются следить за состоянием памятника, то у нас он оставляет желать лучшего. В 2014 году, например, самолет пытались поджечь вандалы – на фюзеляже рыбаки заметили следы от огня. Но и без них проблем хватает: ржавый в дырах металл, крошащийся постамент.

А такой "летающая лодка" была в советские годы. Фото: архив музея

А такой "летающая лодка" была в советские годы. Фото: архив музея

- В прошлом году был разговор с местными властями по поводу реконструкции самолета. Ветераны поднимали этот вопрос, ведь воздушный корабль нужно восстанавливать. Проблема вообще областного масштаба, так как подобные памятники военных лет есть также в Ревде и Шонгуе, им тоже нужна помощь. Надеюсь, что в скором времени возьмутся за это дело, - рассказал почетный гражданин Мурманска, военный историк и краевед-поисковик Михаил Орешета. Не только общественные деятели Заполярья, но и местные жители заметили, что воздушное судно выглядит печально посреди Кольского залива.

- Многим известно, что в кольском крае есть самолет-памятник Бе-6 и пока что он «болеет». Есть ли те, кто может заняться его реконструкцией? Долго воздушное судно точно не протянет, – делится своими мыслями в соцсетях мурманчанин Игорь Александров.

Ясно одно: самолету нужен срочный ремонт. Но к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ему, к сожалению, не суждено «почистить перышки».

Быть ли реконструкции?

По словам историка Михаила Орешеты, все ремонтные работы по восстановлению памятника должны проходить летом. Но планируется ли что-то делать? Ответ: да! Как сообщили в пресс-службе Северного флота, сотрудники филиала музея ВВС не собираются бросать гидросамолет на произвол судьбы. Реконструкции - быть!

- Командование Военно-воздушных сил России сейчас нашло спонсора, который поможет с починкой нашего Бе-6. Ремонт должен начаться в летний период. Планируем для помощи также подключить юнармейцев и общественные организации. На данный момент решаются организационные вопросы: оценивается объем будущих работ, рассчитывается, сколько составят финансовые затраты, - отметил врио начальника пресс-службы Северного флота, капитан 2-го ранга Андрей Лузик.

Что ж, остается надеяться, что воздушное судно, немало повидавшее на своем веку, совсем скоро на своей вечной стоянке будет уже обновленным. И гордо охватит взором бескрайние просторы Кольского полуострова…

КСТАТИ

Как добраться до памятника?

Посмотреть на гидросамолет можно в музее военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново. Туда от железнодорожного вокзала Мурманска ходит автобус № 105. Однако необходимо оформить спецпропуск - без него в военный поселок не пропустят. Стоит понимать, что памятник находится на острове, на который просто так не добраться. Поэтому посмотреть на самолет можно будет издалека.

Музей работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходные - воскресенье и понедельник. Попасть туда можно по предварительной договоренности.

Телефон для справок 8-921-515-35-18.

Памятник находится на острове Большой Грязный. Фото: Google maps

Памятник находится на острове Большой Грязный. Фото: Google maps

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В 1967 году в Сафоново проходили съемки советского фильма «Места тут тихие», о героических буднях летчиков полярной авиации в годы Великой Отечественной войны. В картине, помимо других самолетов, участвовал и Бе-6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Белорус Андрей Трофимук, открывший крупнейшие нефтегазовые месторождения России, говорил: «Сибирь буквально на нефти плавает»
Главный геолог СССР родился в белорусской деревне Федьковичи, воспитывался в детском доме, а черное золото для советской страны искал, рискуя попасть в лапы НКВД
Детям говорили, что везут «на лечение», а потом расстреляли. За что у Канады требуют экстрадиции 96-летнего фашистского палача
Шокирующие документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю [видео]
Новости 24
Автомеханик из Апатитов угнал машину, которую ему отдали на ремонт
Мужчины из Мурманской области в среднем живут до 66 лет
Из мурманской больницы пропал пациент, нуждающийся в медпомощи
15-летний подросток из Кандалакши избил и попытался задушить 11-летнего мальчика
В стенах бывшего театра кукол в Мурманске появится Центр современного искусства
Четыре двойки в дате привлекли желающих обменяться кольцами в Мурманске
На выходных в Мурманской области ожидается оттепель
Юные хоккеистки из Мончегорска и Мурманска трижды стали победителями на Красной площади
В Управлении Федерального казначейства по Мурманской области прокомментировали информацию об обысках
Здание правительства Мурманской области признали объектом культурного наследия
В Апатитах проводят проверку по смерти 15-летнего подростка