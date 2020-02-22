В Мурманской области разрушается единственный в России памятник-самолет Бе-6

В холодных водах Кольского залива под открытым небом на маленьком острове с противоречивым названием Большой Грязный стоит на постаменте гидросамолет Бе-6. Его уже нельзя назвать красавцем, ведь старое воздушное судно, уныло смотрящее вдаль, давно обветшало и требует срочного ремонта. Похоже, что все о нем забыли. Почему же внушительному памятнику, самому мощному гидросамолету своего времени, который верой и правдой служил в СССР, не уделяется должного внимания?

Осталось всего четыре

Самолет морской разведки Бе-6 был создан отечественными инженерами в послевоенное время, а конкретно в 1949 году, в Таганроге. На воздушном корабле было установлено специальное оборудование для полетов ночью и в сложных метеоусловиях. На самом деле Бе-6 на сегодняшний день уникален, ведь таких «железных птиц» в мире осталось всего четыре. И только один из них находится в России - между Мурманском и Североморском, в поселке Сафоново, названном в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова Его установили здесь в честь 50-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

- Один экземпляр находится на Украине, на балансе их государственного музея авиации в Киеве. Два других - в Китае, а именно в музее авиации в Пекине и в Морском музее в Циндао. Ну, а последний, четвертый самолет стоит у нас, в поселке Сафоново с 1968 года. Принадлежит музею Военно-воздушных сил Северного флота, - уточнили в пресс-службе Северного флота.

Если в других странах стараются следить за состоянием памятника, то у нас он оставляет желать лучшего. В 2014 году, например, самолет пытались поджечь вандалы – на фюзеляже рыбаки заметили следы от огня. Но и без них проблем хватает: ржавый в дырах металл, крошащийся постамент.

А такой "летающая лодка" была в советские годы. Фото: архив музея

- В прошлом году был разговор с местными властями по поводу реконструкции самолета. Ветераны поднимали этот вопрос, ведь воздушный корабль нужно восстанавливать. Проблема вообще областного масштаба, так как подобные памятники военных лет есть также в Ревде и Шонгуе, им тоже нужна помощь. Надеюсь, что в скором времени возьмутся за это дело, - рассказал почетный гражданин Мурманска, военный историк и краевед-поисковик Михаил Орешета. Не только общественные деятели Заполярья, но и местные жители заметили, что воздушное судно выглядит печально посреди Кольского залива.

- Многим известно, что в кольском крае есть самолет-памятник Бе-6 и пока что он «болеет». Есть ли те, кто может заняться его реконструкцией? Долго воздушное судно точно не протянет, – делится своими мыслями в соцсетях мурманчанин Игорь Александров.

Ясно одно: самолету нужен срочный ремонт. Но к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ему, к сожалению, не суждено «почистить перышки».

Быть ли реконструкции?

По словам историка Михаила Орешеты, все ремонтные работы по восстановлению памятника должны проходить летом. Но планируется ли что-то делать? Ответ: да! Как сообщили в пресс-службе Северного флота, сотрудники филиала музея ВВС не собираются бросать гидросамолет на произвол судьбы. Реконструкции - быть!

- Командование Военно-воздушных сил России сейчас нашло спонсора, который поможет с починкой нашего Бе-6. Ремонт должен начаться в летний период. Планируем для помощи также подключить юнармейцев и общественные организации. На данный момент решаются организационные вопросы: оценивается объем будущих работ, рассчитывается, сколько составят финансовые затраты, - отметил врио начальника пресс-службы Северного флота, капитан 2-го ранга Андрей Лузик.

Что ж, остается надеяться, что воздушное судно, немало повидавшее на своем веку, совсем скоро на своей вечной стоянке будет уже обновленным. И гордо охватит взором бескрайние просторы Кольского полуострова…

КСТАТИ

Как добраться до памятника?

Посмотреть на гидросамолет можно в музее военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново. Туда от железнодорожного вокзала Мурманска ходит автобус № 105. Однако необходимо оформить спецпропуск - без него в военный поселок не пропустят. Стоит понимать, что памятник находится на острове, на который просто так не добраться. Поэтому посмотреть на самолет можно будет издалека.

Музей работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходные - воскресенье и понедельник. Попасть туда можно по предварительной договоренности.

Телефон для справок 8-921-515-35-18.

Памятник находится на острове Большой Грязный. Фото: Google maps

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В 1967 году в Сафоново проходили съемки советского фильма «Места тут тихие», о героических буднях летчиков полярной авиации в годы Великой Отечественной войны. В картине, помимо других самолетов, участвовал и Бе-6.