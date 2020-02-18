2020-02-18T17:57:22+03:00
Общество

В Кандалакше переименовали переулок, названный в честь офицера Вермахта и основателя детской деревни

Биография Германа Гмайнера смутила прокуратуру региона
Мария ПАШЕНКОВА
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Детскую деревню в Кандалакше открыли в 2003 году. Фото: sos-dd.ru/kandalakshaДетскую деревню в Кандалакше открыли в 2003 году. Фото: sos-dd.ru/kandalaksha
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Перед 75-летием Великой Победы было ожидаемо, что случится подобное. Можно было бы назвать это переписыванием истории, хотя не все так однозначно. В Кандалакше решили переименовать переулок Гмайнера, потому как негоже быть на кольской земле топониму, связанному с немецкими захватчиками.

Офицер или благодетель?

Переулок Германа Гмайнера – небольшой «рукав», идущий от улицы Пронина. Рядом – отдел полиции, оздоровительно-образовательный лагерь «Гандвиг». А еще в здании № 1 находится «Детская деревня - SOS».

И вот прокуратура Мурманской области внесла представление переименовать переулок. Зачем и почему именно сейчас – этого в ведомстве не комментируют. А ведь социальная организация работает уже семь лет, и ее адрес почти никого не смущал. Разве что навел на мысли тех, кто знает историю. Герман Гмайнер – фигура исторически противоречивая.

В 1949 году он создал в австрийском городке Имст первую детскую деревню для мальчиков и девочек, которые потеряли в войну родителей.

«Чтобы воплотить свой замысел в жизнь, Гмайнер прошел с кружкой для пожертвований по домам своих соседей и собрал первые 600 шиллингов (около 40 долларов), на которые была зарегистрирована Ассоциация «Детские деревни – SOS», - говорится на сайте организации.

Биография Германа Гмайнера неоднозначна. Фото: Предоставлено "Детские деревни – SOS"

Биография Германа Гмайнера неоднозначна. Фото: Предоставлено "Детские деревни – SOS"

Но при этом он был офицером вермахта, воевал на Восточном фронте с 1940 года по май 1945-го, что для многих гораздо важнее других деталей его биографии. Переулок Гмайнера был не только в Кандалакше, но и в деревне Маурино под Вологдой, поселке Томилино в Московской области, Пскове (здесь в его честь назвали улицу). Несколько лет такое положение дел всех устраивало, а потом топонимы стали мешать. Мол, негоже к юбилею Победы подходить с ними. Такое же происходило в Санкт-Петербурге в 2016 году, правда, тогда объектом внимания стала мемориальная доска Карла Густава Маннергейма.

- Во всем мире Гмайнера знают не как солдата, а как гуманиста, спасавшего детей-сирот независимо от их национальности, расы, вероисповедования, физического и психического состояния, - рассказывает «КП» исполнительный директор РК «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин. - Но в России Великая Отечественная война - до сих пор больная тема. Память о ней жива, и это хорошо, прежде всего, для правильного воспитания молодого поколения. Гмайнер – основатель «Детских деревень – SOS» и разработчик их первой модели. Но с тех пор прошло много времени, мы приобрели новый опыт и разработали новые программы и правила. Сегодняшние «Детские деревни – SOS» в России заметно отличаются от первых, появившихся в Европе семьдесят лет назад. Не зря наша модель во многом легла в основу Национальной стратегии действий в интересах ребенка – в качестве возможной замены существующей системы государственных детских домов.

Город, который потерял детей

Депутаты горсовета Кандалакши пошли навстречу прокуратуре и решили переименовать переулок.

- Оказалось, что в годы Великой Отечественной войны Гмайнер служил в вермахте и принимал участие в боях на территории Советского Союза и стран Европы, в частности, Финляндии. А значит, мог воевать и на территории Кандалакшского района (об этом история умалчивает). Этой информацией заинтересовалась прокуратура Кандалакши, а местный Совет ветеранов поддержал наше решение. Конечно, «Детская деревня» - это уникальное учреждение. Дети-сироты воспитываются здесь в семейных условиях, и за годы существования она уже стала нашей визитной карточкой. Безусловно, Герман Гмайнер сделал хорошее и нужное дело, организовав это. Не зря такие «Деревни» появились по всему миру. Только в России их 6. Но это не исключает фактов его биографии, которые не позволяют присваивать его имя улицам в городе, потерявшем тысячи жителей в годы войны и три года оборонявшемся от фашистов. Руководители и учредители «Детских деревень - SOS» должны принять это решение достойно, - рассказал глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Конечно, представители «Деревни» не приветствуют переименование, но относятся к этому с пониманием.

- В декабре прошлого года вышло постановление о переименовании еще одной улицы Гмайнера – в Томилино под Москвой, где также располагается «Детская деревня – SOS». Для нас главное, чтобы и на этой улице, и во всем городе, и во всех регионах нашей страны дети росли в семье, чтобы эти дети стали достойными гражданами России, - уверен Николай Слабжанин. - Конечно, приятно, что Кандалакша выражает уважение к «Детским деревням – SOS» таким образом, но переименование никак не повлияет на наше сотрудничество с городом. Мы можем только с пониманием принять это.

В честь героя

Переулок Гмайнера в Кандалакше теперь будет назван в честь Героя Советского Союза Николая Федоровича Данилова. Старшина Николай Данилов 10 июля 1941 года на Кандалакшском направлении был во главе заградительного отряда. Враг пытался при поддержке танков и авиации зайти в тыл дивизии. Николай Федорович уничтожил свыше 30 солдат и офицеров. Все попытки противника прорваться вглубь нашей обороны были отбиты. 25 июля 1941 года погиб в рукопашной схватке. Его именем в Кандалакше названа одна из центральных улиц. Награжден медалью Золотая Звезда Героя Советского Союза, орденом Ленина, орденом Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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