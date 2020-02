Доктор наук Светлана Виноградова: «Невозможно думать на каком-либо языке»

Математик Софья Ковалевская, микробиолог Зинаида Ермольева, конструктор ракетных двигателей Наталья Малышева… И это только несколько наших выдающихся соотечественниц из большого списка российских женщин, которые внесли существенный вклад в науку. Ученые прекрасного пола были и есть во всех сферах того самого «гранита», в том числе и в лингвистике. Накануне Международного дня женщин и девочек в науке с «Комсомолкой» побеседовала доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков в Мурманском арктическом государственном университете Светлана Виноградова.

По жизни с филологией

- Светлана Аюповна, вы недавно получили степень доктора наук. Какова ваша область интересов?

- Защита моей докторской диссертации на тему «Семантика английского прилагательного» состоялась 25 марта 2019 года в Диссертационном совете Воронежского государственного университета. В июле степень утвердили, и мне вручили диплом доктора филологических наук. Моя область интересов на протяжении долгих лет – филология. Я заведую кафедрой иностранных языков, по филологии защитила кандидатскую и докторскую. Последние несколько десятков лет узко изучаю именно семантику, науку о значении.

- Какие языки вы знаете?

- Я закончила наш университет (в то время МГПИ) по двум специальностям: история и обществоведение, английский язык. В школе изначально учила немецкий, продолжала его изучение в аспирантуре. Всю жизнь была заинтересованность в языках. В 90-е годы с большим удовольствием изучала норвежский. Не так давно увлеклась финским, считаю это настоящим вызовом для лингвиста. Мой первый язык – татарский. Мама и папа – представители этой национальности. Правда, сейчас помню его не так хорошо. Я росла в Татарстане, хоть и родилась в Гремихе (в настоящее время Островной. – Ред.). На русском языке начала говорить только с 6 лет. Говорю своим студентам: филолог не может знать только один иностранный язык, мало даже двух.

- Всегда хотела задать этот вопрос филологу! Думаю, у полиглотов мозг работает совсем по-другому… Бывает такое, что вы внезапно можете о чем-то задуматься на одном из этих языков?

- Это довольно трудный вопрос. Практически, мы не думаем на каком-либо языке. На самом деле человек мыслит с помощью универсального предметного кода, который может быть связан с единицами разных языков. Другое дело, что нейронные связи с одним языком могут быть более «налажены», чем с другим. Представьте перед собой компьютер. Когда мы его включаем, первыми открываются недавние файлы. А файлы, которые давно не открывались, еще нужно поискать. Так и с языками в голове.

Гантели для мозга

- Как обстоят дела с иностранными языками среди северян в принципе? Соседство со скандинавскими странами толкает жителей региона к изучению языков?

- Уверена, что да. Психология жителя приграничного региона отличается от психологии человека из центральной России, который со всех сторон окружен только русскоязычным населением. Выучить любой язык – преодолеть определенный барьер. Мы в этом плане более гибкие, часто видим иностранцев даже в городе. Норвежский, шведский и финский пользуются в регионе популярностью. К тому же люди в этих странах всегда радуются, когда слышат родную речь от иностранцев, даже если это просто приветствие.

- Для простого обывателя достаточно иметь небольшой запас английских слов и разговорник в телефоне для путешествий и короткого объяснения с иностранцем?

- Думаю, достаточно. Я много путешествую, наблюдаю за людьми. Например, видела, как на финской таможне человек, не владеющий языком свободно, при этом бойко оперировал ограниченным, но очень нужным набором фраз. Сожалею, что у многих людей есть комплекс отличника: не смогу сказать хорошо, значит совсем не буду говорить. Это же неправильно! Если человек хоть как-то изучал английский в школе, то достаточно оказаться в безвыходной ситуации, объяснение на иностранном языке найдется. Но в любом случае, учить языки необходимо, это один из лучших способов развивать мышление. Занимаясь спортом, люди рвут мышцы, то есть добиваются результата через серьезные усилия. То же самое с мозгом.

- Расскажите, как легче и интереснее изучать языки? Есть лайфхаки?

- Каждый язык индивидуален, соответственно, сложно выявить общую методику. Но определенные лайфхаки все же есть. В финском языке специфическая сложная лексика. Когда я учила его, то выписывала на одной стороне листа финские слова, на другой – перевод. Клейкие бумажки были по всей квартире: в шкафчиках, на полках. Мимоходом видишь эти слова и лучше запоминаешь. Причем вслед за мной по таким листочкам несознательно глазами пробегался и мой сын. То есть таким образом языку могут научиться и домочадцы. Помогает и просмотр фильмов. Только овладеть говорением, смотря кино, невозможно, а вот настроить себя на изучение языка, например, после отпуска, очень даже. Лучший способ заговорить на языке – общение с носителем.

Языковые курьезы

- Случались забавные случаи в жизни, связанные с иностранными языками?

- Да, конечно! Представьте себе автобусную экскурсию по Мурманску, к нам приехала группа профессоров из Гарварда. Проезжаем маленький пятачок на сложном участке дороги с ямами и ухабами. Водитель мастерски маневрирует и в итоге паркуется возле Художественного музея. Экскурсоводу очень захотелось похвалить, вылетела фраза: «Our driver is a real ass» (Имелось в виду: «Наш водитель – настоящий ас!»). Увы, по-английски «ass» означает либо «осел», либо еще похлеще. Профессора из Гарварда сложились от хохота. Кто-то из них подсказал, что нужно было употребить похожее по звучанию слово «ace». Хорошо, что водитель это не услышал.

- А вам приходилось быть невольным участником подобных ситуаций?

- Помню, на Кольской АЭС проходил брифинг, на котором я присутствовала в роли переводчика. Работать было очень трудно: детальные технические вещи. К счастью, рядом со мной сидел компетентный главный инженер, владеющий терминологией. Он подсказывал мне все названия, а я записывала их на листочек. Брифинг закончился через 4 часа, честно сказать, язык был на плече. Я села в автобус и вспомнила, что забыла листочек… Сказала «I have left sheet on the table» (пер. «Я оставила листок на столе»). Но быстро и эмоционально сказанное слово «sheet» больше походило на известное ругательство (shit - в пер. «дрянь», «гадость», «черт»). Журналисты долго смеялись и предположили, что это была оговорка по Фрейду, так как тот листочек я почти возненавидела.

- Если вернуться ко Дню женщин в науке, поделитесь мнением! Часто девочкам внушали, что можно жить и без высшего образования, главное - замуж выйти удачно. Важно ли высшее образование для женщины?

- Думаю, наша страна отличается тем, что у нас есть равенство, за которое в других государствах женщинам приходится бороться. Мы и знать не знаем, что где-то есть возрастные или гендерные цензы. Мне кажется, когда я была ребенком, все родители, не имеющие высшего образования, желали легкой, высокооплачиваемой и интересной жизни своим детям. И казалось, что достичь этого возможно только после вузовской скамьи: глубокое уважение получали, например, учителя и юристы. Сейчас все-таки наблюдается некий откат. Был период, когда практически все выпускники поступали в университеты, не важно на кого и где. А потом шли в торговлю. Есть же большое количество профессий, для которых высшее образование не требуется, но они приносят удовольствие, деньги, карьерный рост. Можно ведь стать всемирно-известным поваром или стилистом. Нужно исходить из того, что увлекает в жизни, к чему стремишься. Если говорить конкретно про девочек, пусть они просто будут счастливыми! Всем девчонкам очень важно, чтобы их любили и ими восхищались…