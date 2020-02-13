Дневник матушки: «Мне говорили, что я выгляжу как модель. Но все должно быть гармонично»

Все-таки сильны в нашем мышлении стереотипы. Когда я шла на интервью с матушкой, то все-таки ожидала увидеть женщину в платке или со строгой прической, без макияжа и одетую во что-то однотонное и неяркое. При первом взгляде на Софью Амелину я даже не поверила, что это та, с кем я договорилась о встрече, – передо мной сидела эффектная огненно-рыжая красавица. Настоящая леди до кончиков ногтей. Мы поговорили о семье, вере и красоте.

Брак, задуманный на небесах

История любви настоятеля храма Спаса на Водах Андрея Амелина и Софьи удивительная. Познакомились они в Снежногорске, куда он приехал восстанавливаться на военной службе, а она - на каникулы во время учебы в техникуме. Первая встреча произошла в спортклубе. Ей 17 лет, ему 23, чувства вспыхнули с первого взгляда. Да только красавец военный не торопился знакомиться с девушкой.

Софья уверена, что если женщина счастлива, то и муж будет счастлив.

- Подошел только тогда, когда удостоверился, что я не чья-то жена. Я была уже решительно настроена, думала, что сама подойду. Мы не были знакомы, но уже синхронно мыслили и действовали. Я рассказывала об Андрее маме, а та удивлялась, как мы подходим друг другу, - рассказывает Софья.

Через 10 дней молодые люди расстались, ведь девушке надо было ехать на учебу в Кострому. Но уже тогда они знали, что их встреча не случайна. Софья признается, что уже через две недели была готова выйти за Андрея замуж. Как закономерный итог, через 10 месяцев после знакомства они сыграли свадьбу. В прошлом году чета Амелиных отметила серебряную годовщину. К этой дате они уже были родителями девятерых детей: 23-летнего Дмитрия, 21-летнего Сергея, 18-летнего Ивана, 17-летней Марии, 15-летней Анны, 11-летнего Дениса, 9-летней Ксении, 5-летней Маргариты, 3-летней Вероники.

В 2019 году Андрей и Софья отметили серебряную годовщину брака. Фото: Лев Федосеев

- Я всегда думала, что у меня будет двое детей, мальчик и девочка. Но ребенок – плод любви. Мы никогда не планировали, что у нас будет столько, но рады: сколько Бог дал, столько и воспитаем. Я не представляю, как бы их не было. И сами дети смотрят на фотографии, где вся семья, а их еще нет, и расстраиваются до глубины души. Я объясняю, что они еще в животике. И всегда младшие просят еще братиков и сестренок, - говорит Софья.

Я смотрю на нее и не верится, что она многодетная мама. Еще один стереотип: такая женщина обычна не очень ухоженна, уставшая, задерганная. А в каждом движении моей собеседницы – гармония и женственность.

- Я сегодня встала в половине пятого утра, - улыбается матушка. – Конечно, непросто, когда много детей, особенно школа, занятия… Я стараюсь не забывать, что я не только мама, но и, в первую очередь, женщина.

«Я – матушкой? Не может быть!»

Кстати, Софья в юности и подумать не могла, что станет матушкой. Хотя ее родители были очень верующими, строго соблюдали посты и молились, отец даже был старостой при храме. Но к моменту, когда родные пришли к вере, девушка уже уехала на учебу, поэтому это ее не коснулось. Ее пытались сосватать за сына настоятеля храма, но красавица смеялась и отвечала, что матушкой быть не хочет. Да и родители говорили, что дочь у них гоняет на мотоцикле…

Но судьба все же привела ее к вере.

- Мой муж был военным, но в 90-е, когда в структурах стало тяжело, уволился. У его отца был бизнес, он позвал его приехать в Крым и работать вместе. Потом Андрей понял, что это не его, и попытался восстановиться на службе. Все генералы подписали нужные бумаги, а один уперся: раз уволился, значит, обратной дороги нет. И все-таки муж пошел служить на крейсер «Адмирал Горшков», там стал воцерковляться, потом его рукоположили. Мы вместе шли к вере, вместе впервые пришли на исповедь, - рассказывает Софья. – Однажды Андрею приснился сон, что в Снежногорске построили храм и он там священник. Перед ним много людей, надо слово сказать... В панике он проснулся. Я подумала, что это что-то нереальное. А через год в Снежногорске действительно построили храм. Я подумала, что вторая часть – где я матушка – точно невозможна…

Нашей героине говорили, что она выглядит как модель. Но сама она считает, что женщина должна следить и за внешней красотой, и за внутренней.

Многие, узнав, что Софья – жена священника и мать девятерых детей, удивляются. Сама она признается, что в свое время пыталась следовать стереотипам о матушках, переживала, что на Богородичный праздник надела не голубой платок, а зеленый. А потом поняла, что не чувствует себя счастливой.

- Это была не я настоящая, - говорит моя собеседница. - Я лучше буду раскрывать свою женственность и становиться счастливой. И супруг становится счастливее, когда жена не забывает, что она не только мама. Многие женщины, когда рождается ребенок, все время уделяют ему, а супруг остается в стороне. Из-за этого распадаются семьи. И все несчастны. А ведь когда супруги счастливы, это проливается на детей, а от них - на общество. А когда конфликт, то и дети озлоблены. То, что я выгляжу так, не считаю чем-то разрушающим. Матушка – это женщина, а не бабушка. Излишний аскетизм даже разрушает семью священника. Конечно, он должен присутствовать, но всего должно быть в меру. Иногда это удобно – принять позицию эмбриона, зажатости, сказать: «Я покорная, скромная».

Твердое убеждение матушки: как женщина себя поставит, так и будут к ней относиться мужчины. Греха не будет, если она ведет себя подобающе. Тогда мужчины будут тебя уважать. Выглядеть элегантно – это правильно. Курение и ночные клубы Софья для себя даже не рассматривает.

На одном из женских форумов Софья услышала пересуды: мол, что это за матушка, которая выглядит как топ-модель. Но всем не угодишь, решила она. Тем более что ее забота о внешней красоте не расходится с желанием заботиться о красоте внутренней.

- Если есть свободное время, то прямо в машине могу сделать массаж лица, пока варю суп, делаю планку, пока помогаю детям с уроками – растяжку. Отвезла всех в школу, на обратном пути обязательно включаю «Евангелие дня».

Софья думала, что у нее будет два ребенка, а сейчас не может представить свою жизнь без своих девяти детей.

Праздник, а не принуждение

Как же в семье Амелиных обстоят дела с молитвами и посещением служб? Кажется, что ходить в церковь жена и дети должны каждый день, но… Софья уверена, что все должно быть в меру:

- Когда жили при соборе на улице Зеленой, часто ходили на службу. Потом стало больше детей, началась школа... Главное, не перегрузить детей, лучше недодать. Иначе церковь становится наказанием. А должна быть как праздник. Я собираюсь в церковь и спрашиваю, кто хочет пойти со мной. Дети сами часто спрашивают, когда мы пойдем. Когда постоянно находишься в благоухании, перестаешь ценить его. Молитва дисциплинирует, но должна идти искренне, от сердца.

Того, что ее дети могут усомниться в вере, Софья не боится. Наоборот, уверена, что это к лучшему, когда дети начинают сами искать подтверждение или опровержение родительских слов. Среди приятелей и друзей они часто отстаивают свою веру. Понимание, что знаний недостаточно, стимулирует их к более глубокому изучению христианства. Главное, когда есть фундамент, который основан на любви, а не на исполнении внешних правил. Важно, когда дети видят пришедших родителей из храма счастливыми и добродушными, а не читающими нотации. Ее сын Сергей в свое время был послушником при митрополите, а потом случился надломный момент: на полтора года он перестал ходить в церковь. И только когда уехал учиться в Китай, снова пришел к вере.

- Всегда приходит время, когда дети выходят в люди, узнают, как живут другие, и сравнивают со своей семьей. В подростковом возрасте обычно в своей семье находят много минусов, а в чужой – плюсов. Но позже понимают, что у себя дома лучше. Православие - это океан, который невозможно переплыть, в него впадает много направлений. И путешествие по этим рекам – это естественный процесс. Господь любит всех людей, независимо от их веры. Подростки не любят, когда их родители чересчур консервативны, - говорит матушка Софья.

Софья уверена: женщина должна прежде всего состояться в семье. Это не значит, что надо забыть про карьеру. Но только та, которая обладает энергией матери и жены, может больше дать обществу, будет больше цениться на работе.

- Главное, начать над собой работать. Мне очень помогло «правило пяти минут». Столько я выделяла на молитву, изучение английского языка или другое саморазвитие, физические упражнения, уход за лицом. Конечно, непросто, но легче найти отговорку, почему ты не можешь что-то сделать, говорить, что ты очень занят, - уверена Софья. – Я восхищаюсь людьми, которые в 50-60 крепки физически и находятся в добром здравии, и теми, кто уже лет в 30 мудр.