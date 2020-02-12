В Мурманске работал Интернет-магазин по продаже наркотиков

Оказывается, получить кайф не так уж и трудно. Для этого всего лишь надо ввести в поисковой строке запрос и вуаля, любой наркотик на ваш вкус. Так, до недавнего времени в Мурманске на базе мессенджера работала сеть Интернет-магазинов по продаже зелья.

2+1=3

- Одна торговая точка предлагала приобрести психостимуляторы амфетаминового ряда, такие как экстези и соли, а вторая реализовывала непосредственно наркотики: героин, метадон, карфентанил и другие. При этом работа шла по всем правилам маркетинга: многочисленная реклама, акции по типу «покупаешь два, третий в подарок» и даже пробные дозы, - рассказывает Владимир Бударин, начальник отдела следственного управления УМВД по Мурманской области, майор юстиции.

К слову, у торговой точки была и четкая иерархия со строгой дисциплиной. Возглавлял Интернет-магазин лидер – его пока не удалось поймать. Однако у оперативников есть основания полагать, что он находится на территории Северо-Запада. Главарь сам подбирал сотрудников и лично инструктировал по поводу их обязанностей и методов конспирации. А вот за их дальнейшей работой уже следили кураторы, которые также решали проблемы, возникающие у клиентов.

В виртуальном магазине можно было купить психотропные вещества на людбой вкус. Фото: УМВД по Мурманской области

Ступенью ниже стояли операторы, которые принимали заказы и распределяли их по закладчикам. Кстати, в день один такой сотрудник делал от 10 до 20 тайников. За одну закладку курьер получал 300 рублей. Разумеется, все это происходило с соблюдением строжайшей конспирации. Где прокололись сотрудники магазина, оперативники держат в тайне.

- Алгоритм был такой: клиент в сообщении писал название товара и его количество, а в ответ получал реквизиты платежной системы и итоговую сумму. После оплаты счета ему приходил точный адрес и фотографии сделанной для него закладки, - раскрывает подробности Владимир Бударин.

К слову, в Мурманской области это не первый Интернет-магазин. В прошлом году оперативники прикрыли аналогичную торговую точку в Печенге. Правда, в ней трудились всего два сотрудника, и до масштаба мурманчан им было далеко.

10 лет без права переписки

Сеть Интернет-магазинов по продаже наркотиков проработал в Мурманске всего девять месяцев: с декабря 2017 года по август 2018-го. Однако за это время «бизнесмен» и его подельники успели заработать больше 1,5 миллионов рублей. Кроме того, при обысках из тайников и по месту жительства молодых людей было изъято больше 300 граммов наркотиков.

Сколько человек трудились в Интернет-магазине, следователям только предстоит выяснить. На данный момент готовятся предстать перед судом пятеро. Также сотрудники полиции установили минимум еще шестерых их коллег.

- В состав организованной группы входили мужчины от 20 до 24 лет. Все жители Мурманской области, которые приехали в столицу Заполярья для работы в этом Интернет-магазине. По словам обвиняемых, они не могли найти легальный источник дохода и согласились на такую работу, - уточняет майор Бударин.

В тайниках оператиники обнаружиди больше 300 граммов наркотиков. Фото: УМВД по Мурманской области

Из пяти задержанных только один решил сотрудничать со следствием – его дело выделено в отдельное производство. Еще один признал свою вину, остальные сначала отказывались от дачи показаний, а потом и вовсе стали выдвигать различные защитные версии. Правда, избежать суда им не удалось.

- Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения о запрете на определенные действия, - говорит Игорь Кветный, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области.

Уголовное дело, возбужденное по частям 3,4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Молодым людям грозит больше 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В ближайшее время в нюансах работы Интернет-магазина начнет разбираться Октябрьский суд, который и примет решение, на какой срок наторговали опасным зельем предприимчивые северяне.

К СЛОВУ

На 11,5 лет – в тюрьму

А в это время в Североморском районном суде рассматривают аналогичное, правда, куда менее интересное дело. Во флотской столице «наркобизнес» процветал в 2014 году. Правда, тогда его организаторы не додумались создать Интернет-магазин. Тем не менее, пять членов этой организованной группы уже отправились за решетку. В ближайшее время их примеру последует еще один их товарищ.

- Александра «Ч» задержали в марте 2015 года при получении значительной партии амфетамина от лидера группы. Психотропное вещество он должен был продать жителю Североморска, - рассказывают в УФСБ по Северному флоту. – Как было установлено, мужчина занимался подбором исполнителей заказов и контролировал, чтобы они соблюдали правила взаимоотношений. Кроме того, он расфасовывал, временно хранил у себя товар, отдавал сбытчикам и забирал вырученные деньги, а еще искал потенциальных покупателей.

Ему инкриминировали пункт «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...». Суд оценил подвиги Александра «Ч» на 11,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. В ближайшее время служители Фемиды определят участь остальных его подельников.