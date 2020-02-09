"Мы укутали Астру, ее трясло то ли от холода, то ли от страха": Жители Мурманска спасли жизнь собаке, которую сбила машина

Судьба поставила подножку дворняге 1 февраля, обрекая бедное животное на долгую и мучительную смерть. На счастье Астры мир оказался не без добрых людей, которые совершили ради нее настоящий подвиг.

- 1 февраля появилось сообщение о том, что на кольце Кола – Кильдинстрой сбили собаку. Увы, на зов о помощи свидетельницы этого несчастного случая никто не откликнулся, а животное вскоре убрело в неизвестном направлении, - рассказывает, как начиналась эта история, мурманская зоозащитница Лизавета Титова.

Сразу после аварии Астру пытались спасти, но она не подпустила к себе.Автор: Светлана Медведева

Однако спустя неделю в волонтерском чате появилось сообщение о собаке, которая вторые сутки лежит на дне карьера, воет, но даже не предпринимает попыток выбраться. Спуститься туда самостоятельно забившая тревогу женщина не может – стена снега отвесная. Как раненное животное - а им оказалась именно та собака из поста от 1 февраля - там оказалось, навсегда останется загадкой.

Вниз по отвесной стене

Правда, что обычному человеку не по силам, то волонтерам – по душе. Увидев сообщение о собачьей беде, Лиза Титова с двумя помощниками помчалась на помощь раненному животному.

- Мы худо-бедно спустились на дно карьера – метров 30, если не больше по отвесной стене. Внизу – рыхлый снег, добираться до собаки пришлось по-пластунски, а та, дурочка испуганная, стала отползать от нас – хоть плачь. Но все-таки нам удалось ее настигнуть, но при первой же попытке оказать ей помощь, Астра (так позже окрестили ее волонтеры – Ред.) сильно прокусила руку одному из моих соратников Максу. Раненого Макса мы, пыхтя и матерясь, вытащили из карьера и отправили лечить поврежденную конечность, а сами со второй помощницей Катей вернулись сторожить собаку, чтобы дальше не уползла, - описывает события Лизавета Титова.

Как травмированная в аварии собака, оказалась на дне карьера, останется загадкой. Фото: Лиза Титова

Очень быстро девушки поняли, что без спасателей с этой задачей им не справиться – за час собаку весом в 20 килограммов по рыхлому снегу им удалось оттащить всего метров на 30. Поднять ее наверх по отвесной стене им было просто не под силу.

- Мы укутали Астру, которую трясло то ли от холода, то ли от страха, в простыню, и стали ждать помощи профессионалов. В этот момент подъехал трактор и стал скидывать в карьер прямо на нас снег, - вспоминает собеседница «КП».

К счастью, на помощь пришла еще одна зоозащитница Инга Снежная, которая остановила тракториста. Тот вышел из кабины и с минуту с ужасом смотрел на собаку и двух замерзших девушек внизу. Придя в себя, мужчина скинул вниз скотч, чтобы замотать кусающейся собаки пасть.

Верхом на санях

А тут и спасатели подоспели. Оценив непростую ситуацию, решили спускаться на дно карьера. Но вытащить 20 килограммов живого и кусающегося веса, даже опытным и подготовленным профессионалам в ручную не под силам.

- Мы уложили собаку на сани, а веревку от них привязали к трактору. Но как только нас начали тащить, Астра выскальзывает из саней. В этот момент даже у меня появилось желание бросить ее в карьере, а самой ехать домой отогреваться, - признается Лизавета Титова. - Мы запихнули собаку обратно в сани, я навалилась сверху, держала пасть отмороженными пальцами и не даю ей выскочить. Трактор тянет нас вертикально вверх, Астра рычит, а рядом от напряжения пыхтит спасатель Женя, взбираясь по снегу.

Вверх раненную собаку и ее спасителей поднимал на санях с помощью трактора. Фото: Лиза Титова

Однако через несколько минут вся компания оказывается наверху, а еще через полчаса Лиза и Астра – в ветеринарной клинике. При первоначальном осмотре врачи диагностировали у собаки повреждение таза и лап. Увы, чувствительность оказалась только у одной из двух задних ног. Судя по обезвоживанию, собака пролежала в карьере довольно долго и только чудом не замерзла насмерть.

- Пока Астра у меня дома: отогревается и приходит в себя после пережитого. В понедельник, 10 февраля, нас снова ждут в ветклинике. Это еще не конец истории, за жизнь собаки нам только предстоит побороться, - не дает никаких прогнозов Лиза Титова.