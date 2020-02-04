2020-02-04T14:42:43+03:00
Наука

Житель Кандалакши устроил необычную фотосессию с огромной Луной

Создать чудесные снимки ему помог приятель и путешественник из Москвы
Наталья ЛОБАНОВА
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В нужном месте и в нужное время удача была с фотографом. Фото: Артем КовалевВ нужном месте и в нужное время удача была с фотографом. Фото: Артем Ковалев

Полет для творчества фотографов в Мурманской области безграничен. Кто-то снимает затонувшие или выброшенные на берег корабли в Териберке, другие – зимний лес, а есть и те, кого вдохновляет Луна. Так и житель Кандалакши решил устроить нежданно-негаданную фотосессию при огромном небесном светиле. Артем Ковалев рассказал «КП», как получились необычные снимки.

- Фотографии я сделал на сопке Волосяная близ Кандалакши. Всегда мечтал запечатлеть такую большую и яркую Луну, но это очень сложно. Нужно, чтобы совпали все факторы – хорошая погода, расположение солнца, размер объекта, максимально приближение ее к Земле, а еще нужен помощник. И вот шестого января это все-таки произошло, хоть и совершенно случайно, - отмечает фотограф.

Очаровательные снимки удалось создать шестого января. Фото: Артем Ковалев

Очаровательные снимки удалось создать шестого января. Фото: Артем Ковалев

По словам северянина, когда продолжительные пасмурные дни наконец закончились, он вместе со своим приятелем отправился на гору поснимать первые лучики солнца. Сделав нужные кадры на фоне заката, они уже засобирались домой, как вдруг заметили восходящую Луну.

- Обернувшись, я увидел огромное небесное светило. Сменив оптику на фотоаппарате, начал «пристреливаться», и вдруг на вершине горы появляется человек, как потом выяснилось при знакомстве, фотограф из Москвы Кирилл Цимбал. И вот тут у меня появился шанс сделать фотосессию с Луной. Учитывая, что она очень быстро двигается, времени было мало, - делится Артем Ковалев. - К счастью, путешественник согласился поучаствовать в съемке. Расстояние до него было около 150 метров, я пытался докричаться, но из-за сильного ветра он меня не слышал. Поэтому связующим звеном между нами стал мой знакомый.

В компании луны позировал московский фотограф. Фото: Артем Ковалев

В компании луны позировал московский фотограф. Фото: Артем Ковалев

Вот так благодаря удачному стечению обстоятельств получились столь интересные, оригинальные снимки с царицей ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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