Президент хоккейного клуба «Северные хаски»: «Матчей не будет, если власти нас не поддержат»

Казалось бы, хоккей – именно тот вид спорта, который должен развиваться в Мурманской области. Есть все условия: и долгая зима, которая увеличивает сезон тренировок, и ребята заинтересованы. Однако профессионально этим делом занимаются лишь сборные Северного флота, а остальные команды в регионе практикуют хоккей с мячом.

Для детей существует хоккейный клуб «Ледокол» на базе Ледового дворца в Мурманске и спортивные школы. А вот молодежных профессиональных команд, которые могли бы выступать в МХЛ и вывести заполярный хоккей на всероссийский, а потом и международный уровень, у нас и вовсе нет. Точнее, был единственный такой проект – клуб «Северные хаски». Ребята успешно орудовали шайбой на льду вплоть до конца 2019 года. Но из-за проблем с деньгами его представителям пришлось закрыть клуб. Тем не менее, надежда на то, что команда вернется на поле боя и возродит хоккей в регионе, еще не угасла.

Мы побеседовали с президентом хоккейного клуба «Северные хаски» Павлом Петряковым о том, зачем в областном центре нужна «молодежка» и что она даст будущим спортсменам.

На мачтах клуба всегда был аншлаг. Фото: vk.com/severhaski

Как все начиналось

Казалось, что молодежной профессиональной хоккейной командой Мурманская область уже не обзаведется, так как все прошлые попытки заканчивались провалом. Но в 2014 году после долгих переговоров, бумажной волокиты и больших усилий был юридически оформлен и создан хоккейный клуб «Северные хаски», куда могли пойти играть ребята от 16 до 21 года. Это случилось благодаря инициативе мурманчанина Павла Петрякова и помощи замминстра спорта и молодежной политики Мурманской области Светланы Наумовой, которая поддержала его идею.

- Для меня было важно создать такой клуб, потому что сам очень люблю хоккей, в детстве постоянно гонял с клюшкой. Я путешествовал по нашей стране и понимал, что хочу, чтобы этот вид спорта развивался и у нас на малой родине. Все это вылилось в десятки переговоров с властями и представителями бизнеса о финансировании и поддержке. Обращались и к бывшему губернатору Мурманской области Марине Ковтун, но она не была заинтересована, находила отговорки. И на протяжении всех этих пяти лет существования клуба гладко и красиво не было – приходилось постоянно искать деньги, - делится Павел насущными проблемами.

Не говорим «прощай»

Однако, несмотря на успешные матчи, аншлаги во время матчей и любовь юных хоккеистов к своему делу, клуб пришлось свернуть. Об этих печальных известиях первого декабря прошлого года сообщил президент «Северных хаски» в официальной группе клуба «ВКонтакте». Причиной закрытия стала банальная нехватка финансов и отсутствие содействия со стороны властей.

- Летом 2019 года я встречался с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Он сказал, что команда Молодежной хоккейной лиги однозначно нужна, поддержал нас в этом деле. Но отталкиваться было не от чего. Ситуация выглядела примерно так: плывет и плывет себе хоккейный клуб, «а там посмотрим». В конце концов, мы не хотели, чтобы у кого-то возникали иллюзии на счет того, что клуб будет продолжать работу. Возвращение возможно, только если будет понимание местных властей, - отметил президент клуба.

И только когда Павел объявил, что «Северные хаски» закрываются, начались какие-то сдвиги.

Шанс на возрождение клуба есть, но нужна помощь правительства региона. Фото: vk.com/severhaski

- Недавно я поговорил с новым министром спорта и молодежной политики Мурманской области Денисом Клебановым. Разговор был долгий и по делу. В итоге мы договорились детально обсудить реальные шаги по созданию команды МХЛ в начале февраля. Ведь на самом деле, очень хочется, чтобы «Северные хаски» не погасли, а вошли в Молодежную хоккейную лигу, ведь это совсем другой, новый уровень, - говорит наш собеседник.

Зачем возрождать

По словам Павла Петрякова, молодежный профессиональный хоккейный клуб в Заполярье даст возможность проявить юным северянам свой талант здесь, в Кольском крае, а не уезжать за лаврами в другие города. «Северные хаски» могут стать основой их карьеры.

- Команда состоит из ребят от 16 до 21 года. За это время молодой человек понимает, зацепил ли его хоккей, хочет ли он сделать этот вид спорта своей профессией. И после 21 года он решает, повесить свои коньки на крючок или продолжить заниматься, - объясняет мурманчанин.

Павел отмечает, что спрос есть, дети хотят заниматься хоккеем, а болельщики до закрытия клуба скупали на матчи «Северных хаски» все билеты, что для молодежного хоккея совсем нетипично.

- Профессиональный спорт не может существовать без зрителя. Но суть в том, что мы не продаем товар, мы дарим эмоции. На матчах были аншлаги, приходили полторы-две тысячи болельщиков. В общем, то, столько и вмещает Ледовый дворец, где проходили игры. Возможно, мы единственные в стране, кто на молодежный хоккей собирает полные стадионы по 300 рублей за вход. В Мурманске не так много мест, куда можно вечером пойти отдохнуть – кругом торговые центры, а такой вид спорта способен подарить недостающие впечатления, - рассказывает глава клуба.

Павел Петряков считает, что вернуть клуб в прежнее русло возможно, нужно лишь, чтобы местные власти заинтересовались. В Заполярье так ни разу и не была создана молодежная хоккейная команда профи, и президент клуба «Северные хаски» очень надеется, что совсем скоро юные северяне смогут снова выйти на лед, и доказать, что будущее у хоккея в регионе точно есть.

КСТАТИ

Спортом нужно заниматься, а хоккей для Мурманской области – самое то! Но чем же полезен этот вид спорта?

1. Хоккей помогает укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

2. Тренирует почти все группы мышц, помогает сформировать красивую атлетическую фигуру.

3. Игра в хоккей закаляет организм и укрепляет иммунитет. Как следствие – меньший шанс простудиться.

4. Хоккей отлично развивает координацию, чувство равновесия, быстроту реакций.

5. Этот вид спорта полезен для зрения, так как игрокам все время нужно внимательно следить за шайбой.

6. А еще, если хочется сбросить лишний вес, добро пожаловать в хоккей - ведь это отличный способ борьбы с лишними килограммами!