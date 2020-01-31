2020-01-31T10:40:53+03:00
Здоровье

«Таблетки» из чеснока, взбитая подушка и замороженные ягоды

Врач рассказала, что поможет жителям Мурманской области безболезненно выйти из полярной ночи
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Полярная ночь закончилась, а вы все зеваете? Кажется, пора на прогулку до магазина за чесноком.Полярная ночь закончилась, а вы все зеваете? Кажется, пора на прогулку до магазина за чесноком.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Ученые утверждают, что жить в Заполярье без особого ущерба для здоровья можно не более 15 лет. У северян это высказывание вызывает грустную улыбку. Темнота, холод и зимой, и летом, нехватка кислорода оборачиваются стрессом для любого организма.

Что делать, чтобы выход из полярной ночи не стал причиной депрессии и заболеваний, «Комсомолке» рассказала врач общей практики поликлиники Мурманского многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова ФМБА России Людмила Василив.

Людмила Василив советует не забывать радовать себя. Фото: публикации Герой

Людмила Василив советует не забывать радовать себя.Фото: публикации Герой

Самое главное при выходе из полярной ночи, как бы это банально ни звучало, - соблюдать режим дня. В этот период обязателен продолжительный сон. Самое оптимальное время, чтобы лечь спать и легко уйти в объятия Морфея, для человека с нормированным рабочим графиком – 22.00 - 22.45. Если «перегулять», то сон будет поверхностным. Полезнее встать в 5.00, чем лечь в 2.00.

Перед сном необходимо проветривать комнату хотя бы 20 минут. Для наилучшего эффекта включите ненадолго увлажнитель воздуха. При проветривании лучше расстелить постель и взбить подушку, чтобы свежий воздух проник всюду и «забитое» одеяло впитало кислород.

Необходим отдых на свежем воздухе, потому что в полярную ночь ощущается недостаток кислорода. Восполнить его помогут длительные прогулки. Также доступный вид спорта для северян любого возраста – скандинавская ходьба. Это полезно для суставов и легких.

Не менее важно правильное питание. Оно должно быть разнообразным, полноценным и высококалорийным. Не стоит употреблять в такой сложный для организма период продукты вроде чипсов и лимонада. Лучше подсесть на морковь, печень трески и говяжью печень, орехи, творог, сыр, потому что самые недостающие витамины в период полярной ночи – А, Е и D. На Севере витамин D вообще необходимо употреблять 9 месяцев в году. Из-за толстого озонового слоя мы не получаем ультрафиолетовые лучи. Думаем, что находимся под солнцем, но это не так. Детям и пожилым людям необходим витамин D3. Также полезен при выходе из «темноты» рыбий жир (капсулы в желатиновой оболочке легко принимать).

Чтобы избежать авитаминоза, гиповитаминоза и респираторных инфекций, в рационе нужно отдавать предпочтение цитрусовым и чесноку. Часто его избегают из-за резкого запаха. Есть менее «ароматный» способ употребления полезного продукта: нужно отрезать кусочек, чтобы получилось что-то похожее на таблетку, и проглотить, запив водой. Запаха не будет.

На прилавках магазинов зимой чаще всего лежат бананы и мандарины. А это надоедает. Альтернатива фруктам и ягодам, которые не продаются зимой в свежем виде, - замороженные продукты. Вдруг захочется полакомиться клубникой, ежевикой или малиной? Только если купили их, как можно скорее съешьте, ни в коем случае не замораживайте повторно, потому что все полезные вещества исчезнут и толку от такого лакомства не будет.

В квартире и на рабочем месте должно быть правильное освещение. Необязательно ждать солнца - можно использовать лампы дневного света.

Не стоит забывать про психологическое состояние. Необходим правильный отдых: сходите в театр или на выставку. В общем, дарите себе как можно больше положительных эмоций! Нужно отвлекаться и не зацикливаться на долгом отсутствии света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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