Жителей Апатитов возмутила видеокамера в туалете торгового центра

Говорят, у стен есть глаза и уши. В наш век технологий старая добрая пословица приобретает буквальный смысл. В сообществе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» опубликовали фото из туалета гипермаркета в Апатитах. На снимке видно, что в углу между писсуаром и дверью расположена видеокамера с круговым принципом записи. «Комсомолка» разбиралась, к чему слежка в столь интимной комнате раздумий.

Чей туалет?

Где конкретно в городе туалет оснащен «подсматривающим» устройством, не было секретом.

- В магазине «Твой» в Апатитах два мужских туалета, один из них оснащен камерой видеонаблюдения, - пояснил «КП» сделавший снимки северянин Виталий Иванов.

Однако точная информация оказалась зарыта поглубже. Оказалось, что сам по себе гипермаркет «Твой» не имеет к конфликту никакого отношения.

- Камера расположена в уборной торгового центра «Май». Просто люди привыкли называть все помещение магазином «Твой». Мы располагаемся в одном здании, но у «Мая» есть свои входы. Как правило, этот туалет [на фото] большую часть времени закрыт. Постоянного свободного доступа туда нет, - рассказала «КП» администратор апатитского подразделения гипермаркета «Твой» Елена Фитисова.

Но, возможно, именно отсутствие хотя бы муляжа камеры влияет на отсутствие чистоты и техническое состояние общественных туалетов.

- В трех туалетах, принадлежащих гипермаркету «Твой», нет видеокамер ни в предбаннике, ни в кабинках. И знаете, в этом, наверное, и есть причина постоянных поломок от рук людей. Посетители выбивали двери, вырывали сливное устройство. Раз в неделю точно в наших уборных делают ремонт, - добавила Елена Фитисова.

Камера снимает и людей, которые справляют нужду. Фото: Виталий Иванов

Цель – безопасность

Зачем же камера в месте, где, пардон, штаны снимаешь? Ответ - для безопасности. Парадокс, но по словам руководства ТЦ «Май», в несчастных случаях посетители сами обращаются за помощью и просят дать записи с камер.

- В торговых центрах Апатитов, да и вообще в городе, с молодежью происходят необъяснимые вещи: избивают сотрудников полиции, недавно охраннику в магазине проломили голову. Должна же быть безопасность для населения! Буквально недавно в туалете нашего торгового центра у девушки украли телефон. И запись с камеры в холле женского туалета позволила за короткое время найти похитителя. Знаете, когда что-то случается, людям тут же становятся нужны камеры! – поделились с «КП» в администрации торгового центра «Май» в Апатитах.

Но и к благородному делу нужно подходить с умом. Например, привлечь к выстраиванию настроек видеокамер толковых программистов. Тогда и безопасность сохранится, и мораль не будет нарушена.

- Настройки камеры выставлены так, что человека, справляющего малую нужду, не видно, так как его закрывает черный прямоугольник. То есть на записи из-за фиксированного «квадратика» камера не запечатлевает посетителя. Обзор устройства – умывальники, двери в уборные и входная дверь. На входе расположено предупреждение о видеозаписи, - пояснило «КП» руководство ТЦ «Май».

Как все запутано…

А насколько размещение видеокамеры над писсуаром законно? И считается ли это вторжением в частную жизнь?

- Невозможно однозначно ответить на вопрос о законности оснащения видеооборудованием общественных туалетов. Чтобы узнать, разрешено ли это, в каждом подобном случае должны разбираться сотрудники правоохранительных органов. Если гражданин считает, что его права нарушены, ему следует обратиться в полицию, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Согласно закону «Об информации, информатизации и защите информации», у организации, которой установлена камера, должно быть разрешение на съемку. Запись не будет иметь юридическую силу и будет считаться незаконной, если посетители учреждения не были уведомлены о наличии «пишущего» устройства.

Но плакат на двери – не повод делать с записью все, что вздумается. Статья УК РФ №137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» гласит, что незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации — наказываются. Спектр наказаний варьируется от штрафа до лишения свободы.

А вот омбудсмен по правам человека считает, что все в рамках закона.

- В случае, если на видеозаписи видны обнаженные части тела человека, это является нарушением. Если человек во время справления естественных надобностей не просматривается, а видеокамера установлена с целью соблюдения порядка, это не является нарушением прав человека, - рассказал "КП" уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов.