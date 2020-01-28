Профессия – пианист. Диалог с Дмитрием Шишкиным

В середине января на сцене Карельской государственной филармонии звучал рояль.

Звуки инструмента переплетались в созвучиях аккордов и музыкальных фраз, созданных совместно с симфоническим оркестром: два мира вступали в музыкальную борьбу звуков, затем воссоединялись в поиске диалога и понимании единых музыкальных тем и истин. Знаменитый пианист, лауреат конкурса имени Чайковского Дмитрий Шишкин исполнил Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса в сопровождении симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяга. За роялем сидел талантливый музыкант: его живой профиль, сосредоточенность на игре, суперпрофессиональное техническое исполнение создали особый драматизм и атмосферу на сцене. Я сижу в зале, слушаю музыку, наблюдаю за исполнителем, и в моей голове на минуту проскальзывает мысль о том, насколько технически мощно, содержательно и глубоко может происходить диалог музыканта с залом, оркестром и с самим собой. Человек прикасается к клавишам – и мир на мгновение замирает. В концерте также прозвучали симфонические эскизы: «Море» Клода Дебюсси и «Ночной Гаспар» Мориса Равеля. Концерт был посвящен дню рождения Карельской филармонии и смог передать слушателю ощущение праздника и апофеоза жизни, противоречивого, непредсказуемого и бесконечно удивительного. Каждый аккорд, подобно проживаемому мгновенью, был сыгран, отображая человеческую боль и радость, страсть и нежность, любовь к природе и призрение ко всему неживому. Мне удалось взять интервью у пианиста Дмитрия Шишкина. Молодой музыкант был прост, скромен и содержателен в ответах, накапливая энергию и осмысливая репертуар, и полон желания выйти на сцену и совершить маленькое чудо – «здесь и сейчас».

Фото: wday.ru

Учитель

– Дмитрий, вы – талантливый и для своего возраста достаточно именитый музыкант. На мой взгляд, в достижениях одаренных людей, как правило, нужно благодарить их самих. Но важное и особенное место здесь занимает Учитель. Кого вы можете назвать своим педагогом – человеком, который помог сформировать вас как музыканта и личность?

Фото: twitter.com

– Моим главным Учителем и наставником является моя мама. Она преподает музыку и с детства привила мне любовь к занятиям. Она умеет талантливо «заразить» учеников музыкой композиторов-классиков, открыв уникальные миры их шедевров. В первую очередь, мама начала формировать видение, восприятие музыки как русских, так и зарубежных авторов. Моими учителями также являются Светлана Вячеславовна Иванова – преподаватель в Челябинской музыкальной школе, Михаил Сергеевич Хохлов – педагог в училище им. Гнесиных. Михаил Сергеевич повлиял на мое мышление как музыканта и качественно изменил технику игры на инструменте. Я очень благодарен Элисо Константиновне Вирсаладзе, преподавателю Московской консерватории, Ари Варди, преподавателю, пианисту консерватории в Германии. Он мастерски преподает занятия по обучению технике исполнения и силовому извлечению звука. Для музыканта это важно и ценно. Я признателен за переданный опыт итальянскому пианисту и дирижеру Эпифанио Комису, который преподавал занятия в музыкальном институте в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в г. Катании. Для него в какой-то степени свойственен неформальный подход к обучению, и для меня это был интересный опыт в плане технической подготовки, работы над содержанием репертуара, который в будущем очень позитивно отозвался в период участия в важных для меня международных конкурсах и фестивалях.

«Я люблю музыку…»

– Вас с раннего детства называли вундеркиндом. Является ли такое определение комплиментом? И как вы относитесь к такому понятию по отношению к профессии музыкант? – Возможно, такое определение закрепилось за мной, поскольку я стал выступать перед большой аудиторией с 2, 5 лет. Конечно, для музыканта – это не осознанный возраст для понимания себя как профессионала. Но, уже будучи ребенком, я получил некоторое признание, которое выражалось в полных залах, подарках в виде игрушек, ценной поддержке мамы – человека, который шаг за шагом, буквально за руку вел меня к дорогам побед. В моем случае я спокойно отношусь к определению вундеркинд. Из-за постоянных репетиций и жесткого графика занятий я не был лишен детства, всегда умел распределяться в том, чем я любил заниматься в свободное от занятий и школы время. Меня никогда не завлекали, чтобы я лишний раз уделил внимание инструменту. Я люблю музыку, люблю процесс исполнения на инструменте – здесь все просто и ясно.

Фото: classicalmusicnews.ru

– В одном из интервью вы говорите о том, что вас «не волнует слава рок-звезды». Как вы относитесь к славе и какая слава волнует вас? – Под «славой рок-звезды» я имел в виду любовь к артисту со стороны многомиллионной публики. Такая популярность и даже фанатизм связаны в моем понимании с такими группами, как Qeen, Deep Purple, The Rolling Stones, Led Zeppelin и др. Это своеобразное неистовое чувство восхищения публики. Я отношусь к славе очень спокойно. В мире классической музыки любовь слушателя не столь массовая. Для меня ценно, что я получаю признание моего слушателя – это безумно значимо. Слава для меня – признание, интерес к моему творчеству слушателя, который с неизменным постоянством посещает концерты и любит классическую музыку.

Тема природы и человека

– На мой взгляд, у каждого музыканта существует своя музыкальная тема, которая его бесконечно вдохновляет, всегда понятна и неисчерпаема. Есть ли в вашей музыкальной копилке одна-единственная, заветная тема? – Как музыканта меня вдохновляют многие темы. Каждая по-своему безгранична и может воодушевить на композиторство и желание экпериментировать, развивать исполнительские способности. Для себя я выделяю, возможно, одну тему – связь человека и природы. Я родился на Урале, и мое детство связано с охотой, рыбалкой, прогулками по дикой местности. И природа – особенное для меня пространство, которое питает, вдохновляет и мотивирует меня на творчество.

– Дмитрий, вы являетесь победителем конкурса им. П. И. Чайковского. Какую роль в вашей творческой жизни сыграл конкурс? Какая череда счастливых событий ожидала вас после победы?

– До участия в конкурсе я считал победу в таком масштабном для музыканта событии чем-то несбыточным и нереальным. Играть программу было для меня целью и в определенном смысле миссией. На самом деле, смысл и участие заключается в попытке получить сценический опыт, не бояться, по максимуму объединять свои технические способности и драматический потенциал. Здесь важны такие бытовые, казалось бы, моменты, как необходимость выспаться, быть спокойным и гибким, правильно собраться с мыслями. Участие и победа в конкурсе – счастливый опыт и шаг вперед к последующим удачам и победам над собой, вызов своим страхам и неуверенности в собственных способностях.

Работа над ролью солиста

– В Петрозаводске вы исполняете второй концерт Камиля Сен- Санса. Композитор пишет об этом: «Соло в концерте – это есть роль, которая должна быть задумана и представлена как роль драматического персонажа…» Как вы работали над драматической частью произведения? Есть ли у пианиста Дмитрия Шишкина секреты по воплощению роли солиста? – Здесь нет больших, особенных секретов: в работе над каждой партией я пытаюсь понять смысл, который раскрывал композитор. У меня возникают личные ассоциации, эмоциональное восприятие произведения в целом. Затем происходит объединение моего видения произведения и того смысла, который, возможно, был вложен в произведение. Очень важна также техническая часть, работа над звуком, динамикой звучания, точным воплощением нотной партии. Если говорить о втором концерте К. Сен-Санса, то здесь я представляю себе следующие картины: первая часть выражает эпическое, апофеозное зрелище. Вторая часть – более легкая, светлая, по атмосфере ассоциативно связана с Рождеством. В третьей части передо мной предстает картина танца Вселенной – некоего перформанса, объединяющего все радости и горести человеческой жизни.

– Дмитрий, благодарю за содержательный и интересный диалог. Желаю вам творить и радовать творчеством слушателя!

СПРАВКА

Дмитрий Шишкин родился в 1992 году. Играет на фортепиано с двух лет. В четыре года поступил в специальную детскую школу искусств Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского. В девять лет начал обучаться в Московской средней специальной музыкальной школе (класс Михаила Хохлова). Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Элисо Вирсаладзе). В настоящее время обучается под руководством Эпифанио Комиса в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Катании (Италия). В 2013 году завоевал III премию на Международном конкурсе пианистов им. Ферруччо Бузони в Больцано (Италия). Лауреат Конкурса им. королевы Елизаветы в Брюсселе (2016). В 2017 году завоевал I премию на Международном конкурсе пианистов Top of the World в Норвегии. В 2018 году получил I премию на Международном конкурсе исполнителей в Женеве. В 2019 году завоевал II премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Выступает по всему миру. Сотрудничает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Варшавским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Бельгии, Веймарской государственной капеллой, Оркестром Романской Швейцарии. Выступал на Летнем фестивале в Дубровнике, Международном фестивале в Бергене, Международном фестивале фортепианной музыки в Брешиа и Бергамо и Международном фестивале «Шопен и его Европа» в Варшаве. Среди ангажементов на сезон 2019–2020 годов – гастроли в ЮАР, Японии (с Токийским симфоническим оркестром), Сингапуре, Тайване и Гонконге, а также концерты в Вене, Мюнхене, Париже, Фрайбурге, Варшаве и Абу-Даби.

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