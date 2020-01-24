Воспитанница мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «После встречи с Николаем Цискаридзе я мечтаю стать хореографом»

Когда, как не в Новый год, мечтать о самом сокровенном? Ведь хочется верить, что желания в этот волшебный праздник обязательно осуществятся. Неожиданный поворот судьбы произошел в один январский день в жизни 16-летней Елизаветы Будановой, воспитанницы центра помощи детям, оставшимся без попечения родилей, «Ровесник». Она описала заветную мечту для «Елки желаний» - новогодней акции Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Лиза загадала знакомство c известным танцовщиком Николаем Цискаридзе, который бы провел для нее мастер-класс по балету. И чудо произошло! 14 января мурманчанка отправилась в Санкт-Петербург на встречу с кумиром.

«КП» побеседовала с юной северянкой о том, как прошла неожиданная поездка, и о ее главном увлечении - танцах и новых стремлениях.

- Лиза, долго раздумывала над мечтой для «Елки желаний»? Были ли другие варианты, помимо встречи с Николаем Цискаридзе?

- Сказали, что если точного ответа сразу нет, можно подумать. В итоге, мне хватило полчаса, чтобы придумать желание. Я хотела еще загадать встречу с Александром Рыбаком (норвежский музыкант, победитель конкурса «Евровидение-2009». - Ред.), но подумала, что будет трудно такое исполнить.

- Почему ты хотела встретиться именно с Николаем Цискаридзе?

- Друзья и знакомые рассказали мне про балет, и я заинтересовалась этой темой. Затем наткнулась в Интернете на информацию про Николая Цискаридзе, посмотрела с ним видео, понравилось, как он танцует. Элегантные, плавные движения этого артиста балета заворожили меня. Вообще, я думала, что мое желание не сбудется. А потом я прихожу с учебы, и мне говорят, что я лечу в Санкт-Петербург. Я оторопела, не могла в это поверить. Было очень приятно и неожиданно.

Николай Цискаридзе показал Лизе разные движения в балете. Фото: Andrew Lush

- Как тебе поездка в Санкт-Петербург? Чем запомнился город, кроме встречи с кумиром?

- Мы с Екатериной Сергеевной (замдиректора по реабилитационно-воспитательной работе центра «Ровесник». - Ред.) приехали в отель, там оставили свои вещи и отправились гулять по северной столице. Больше всего мне понравилось в католической церкви Святой Екатерины. К слову, раньше в Петербурге я никогда не была, и на самолетах не летала.

- Как прошел мастер-класс с Николаем Максимовичем? Остались приятные впечатления? Узнала что-нибудь новое?

- Мы встретились с ним в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Артист показал мне различные балетные позиции, мы делали прыжки, повороты. Кстати, Николай Цискаридзе подарил мне книгу, изданную к 280-летию школы русского балета, со своим автографом. А еще я узнала, что, на самом деле, балерины хорошо питаются, голодом их никто не морит. Однако их могут не выпустить на сцену, если они будут слишком много есть. К слову, балерин набирают с 10 лет, и уже после месяца занятий они начинают выступать. Встреча мне понравилась даже больше, чем я ожидала.

Известный артист подарил девушке книгу о балете с личным автографом. Фото: Andrew Lush

- О чем ты мечтаешь теперь, после того, как это желание сбылось?

- Я хочу закончить Мурманский педагогический колледж и поступить в ВУЗ на хореографа в Петрозаводске, где учатся мои друзья. Сейчас получаю профессию воспитателя, но мне это дело не очень пришлось по душе.

- В каком возрасте ты увлеклась танцами? Чем привлекло это занятие?

- Когда мне было 11 лет, я увидела, как мой одноклассник танцует хип-хоп, и тогда меня впервые это вдохновило. После этого случая прошло несколько лет, и уже в восьмом классе я с подругой начала заниматься народными танцами, а затем и современными. Когда я поступила в колледж, то перестала ходить в танцевальный клуб во Дворце культуры имени Кирова. Думала, что у меня не будет на это времени. Оказалось, что я все-таки могла уделять время любимому занятию, но обратно меня не взяли. Поэтому, сейчас я практикуюсь в танцах самостоятельно, смотрю разные уроки на YouTube и периодически выступаю на городских мероприятиях и праздниках в «Ровеснике».

Юная северянка занимается не только современными, но и народными танцами. Фото: личный архив Елизаветы Будановой.

- К слову о центре помощи детям. Если тебе не сложно об этом говорить, расскажи, как ты оказалась в «Ровеснике»?

- Я жила в Мончегорске с мамой, двумя братьями и сестрой. В какой-то момент мама заболела - впала в кому, врачи не смогли ее спасти. Два года мы жили с отчимом, а потом меня с сестрой он начал обижать, но братьев не трогал. Мы убежали к бабушке, она вызвала полицию, и нас забрали сначала в приют, а потом в местный детский дом. Через некоторое время его закрыли, и вот уже как полтора года я живу здесь, в мурманском «Ровеснике».

- Кроме танцев, есть ли еще другие хобби?

- Я иногда играю на синтезаторе и пою, а песни исполняю и на русском и на английском языках. Еще пишу рассказы. Сейчас участвую в международном конкурсе рукописной книги, для него создала небольшое произведение про Великую Отечественную войну. Но танцы - это моя самая главная страсть.