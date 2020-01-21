Подопечная мурманского центра «Ровесник» смогла станцевать с Николаем Цискаридзе

Говорят, под Новый год, что ни пожелается... В этот праздник исполнились мечты многих детей из Мурманской области. Напомним: помогли с этим и сотрудники правительства региона, и глава Заполярья.

Повезло также подопечным Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ровесник". К руководству учреждения обратились представители Всероссийской общественной организации Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны".

- Они попросили наши подопечных написать свои желания. Это должны были быть самые сокровенные мечты. Мы передали письма от пяти детей, у двоих уже сбылись желания, - рассказала "КП" директор "Ровесника" Любовь Максименко.

Так, 16-летний Илья Желтыбкин хочет стать сотрудником Следственного Комитета и поступить в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета. И его мечта отчасти сбылась - он попал на экскурсию в вуз.

- Несмотря на трудную жизненную ситуацию, Илья полон оптимизма и строит планы на будущее. Его всегда привлекали профессии сильных духом людей, требующие внимания и ответственности.Мальчик живо интересовался вопросами поступления на службу, требованиями, предъявляемым к кандидатам. От офицеров следственного управления он узнал о существовании высших учебных заведений Следственного комитета РФ и понял, вот она – мечта! - рассказали в СКР по Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/755923" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет исполнил мечту в рамках акции "Елка желаний".Автор: СКР! другой источник

А Елизавета Буданова с детства любит танцевать. Сначала увлекалась русскими народными, затем современными.

Мурманчанка побывала в стенах старейшей балетной школы в мире – Академии русского балета имени А.Я. ВагановойФото: Андрей Лушпа

- Заветной мечтой Лизы стало участие в мастер-классе от мастеров балетной школы. Восторгу девушки не было границ – ведь персональное занятие с ней провел один из лучших артистов балета Николай Цискаридзе в стенах старейшей балетной школы в мире – Академии русского балета имени А.Я. Вагановой! При поддержке своего наставника Елизавета познакомилась с танцевальными упражнениями у станка, выполнила растяжку, а также выучила несколько названий основных танцевальных движений на французском языке, - рассказали в "Ровеснике".