Со светлым праздником Рождества Христова: расписание богослужений в Мурманской области

6 января – рождественский сочельник у православных. Верующие готовятся к великому празднику и с нетерпением ждут, когда смогут отметить этот великий праздник. «Комсомольская правда» - Мурманск» поздравляет северян с Рождеством Христовым! И публикует расписание богослужений и праздничных мероприятий.

Уже вечером 6 января во всех храмах Мурманской области начнется всенощное бдение. К сожалению единого времени нет. Например, в Спасе-на-Водах в Мурманске служба начнется в 21.00, а в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Кола – в 22.00. Поэтому верующим лучше ознакомиться с расписанием богослужений в конкретном храме заранее.

Службу возглавит митрополит

Разумеется, в столь великий праздник многие верующие хотят попасть на архиерейское богослужение. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан до Крещения побывает в нескольких городах Заполярья, где возглавит службы.

6 января

23.00 – Вечернее богослужение и Божественная литургия в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске.

8 января

8.30 – Божественная литургия в Благовещенской церкви в Коле.

11 января

9.00 – Божественная литургия в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Мончегорска.

12 января

9.00 – Божественная литургия в Свято-Троицкой церкви в Полярных Зорях.

14 января

9.00 – Божественная литургия в Свято-Троицкой церкви Архиерейского Феодоритовского подворья Мурманска.

Вас ждет позитив

Однако и в свободное от молитв время северяне смогут провести с пользой. Так, по традиции, в 13.00 7 января в детском городке «Сказка» начнется праздничная программа, которую специально для мурманчан подготовил Дом культуры Ленинского округа. Гостей ждет хорошее настроение, а еще концерт, конкурсы и народные забавы.

А после народных гуляний на улице можно отправится в Дом культуры «Первомайский», где с 18.00 будет работать Рождественское джаз-блюз кафе и пройдет мастер-класс по изготовлению перкуссии. Гостей ждет живая музыка и угощения с согревающим глинтвейном и пуншем.

Проезд закрыт

Конечно, ни один большой праздник не обходится без некоторых неудобств для автолюбителей. И Рождество Христово – не исключение.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время праздника, будет запрещено движение всех видов транспорта с 18.00 6 января до 6.00 7 января:

– по улице Зеленой;

– по переулку Терскому, от улицы Карла Либкнехта до дома № 6 по улице Пищевиков;

– по Верхне-Ростинскому шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев-североморцев;

– по улице Александра Торцева.