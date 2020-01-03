2020-01-03T13:09:42+03:00
Общество

"Я рожала и слышала бой курантов": первой в 2020 году на свет появилась девочка Майя

Всего 1 января 13 жительница Мурманской области стали мамами
Мария ПАШЕНКОВА
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил первую родившуюся в году и ее маму.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил первую родившуюся в году и ее маму.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области есть добрая традиция: 2 января представители правительства Мурманской области и журналисты поздравляют первого родившегося в новом году, а также его родителей. В этот раз дорога лежала в Мурманский областной перинатальный центр.

Здесь всего через минуту после наступления 2020-го на свет появилась малышка Майя - третья дочка в семье Натальи Костюченко и Андрея Моисеева из Полярных Зорь. Мама работает в парикмахерской, папа - на железной дороге. Двум ее сестренкам - 21 и 18 лет. Они уже учатся в Санкт-Петербурге, но на новогодние каникулы приехали к родителям а также к малышке.

Майя - третий ребенок в семье Натальи и Андрея. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Майя - третий ребенок в семье Натальи и Андрея.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Врачи ставили мне срок на 2 января, но 31 декабря начались схватки. Мой врач Иван Иванович в тот день принял более 10 родов, но остался со мной. Я рожала и слышала, как бьют куранты, - рассказывает Наталья. - Наша дочка - очень долгожданная, такое большое счастье! Двух старших дочек родила во втором роддоме, поэтому с третьей не было сомнений - ехать только в перинатальный центр. Здесь все нравится, персонал просто бесподобный. Вес у дочки 2940 граммов, рост – 49 сантиметров.

Первым о появлении на свет Майи узнал, конечно, папа. Он же потом позвонил дочкам. Слезы радости никто не мог сдержать. Выбор имени для крошки объясняют просто: двух старших девочек называли бабушки, а в третий раз очередь, наконец, дошла до мамы.

Майя появилась на свет через минуту после боя курантов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Майя появилась на свет через минуту после боя курантов.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Всего 1 января на свет в Мурманской области появились 13 малышей, больше всего девочек - восемь. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, география широка: от Снежногорска до Кандалакши. Восемь родов приняли в перинатальном центре. Кстати, у семи северянок родились третий и последующий малыши. Счастливых мам с букетами цветов и подарками пришел поздравить губернатор Андрей Чибис.

- Очень приятно начинать год с такой хорошей традиции - поздравления мам новорожденных, первыми появившимися в наступившем году. Хочу сказать добрые слова врачам - очень хорошая работа. В независимости от праздников и так далее, - понятно, что случаи все непростые, - все мамочки довольны, детишки родились здоровые. Дай, Бог, им быстро расти, быть здоровыми, счастливыми. И всех северянок, родивших вначале года, поздравляю с Новым годом, с новым счастьем! Хочу отметить, что нацпроект "Демография" - один из важнейших для нас. Примерно полтора месяца назад я был в перинатальном центре, меня порадовало то, как он оснащен. Чтобы нацпроект работал мы, в том числе, повысили зарплаты медицинским работникам первичного звена, - отметил Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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