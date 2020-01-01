Снежный скульптор Михаил Сапарин из поселка Высокий: «Для меня самое главное – создать людям праздник»

В поселке Высокий, что находится в Мурманской области под Оленегорском, живет человек с золотыми руками, который каждую зиму возводит чудесные скульптуры из снега. Зовут его Михаил Борисович Сапарин, и вот уже 26 лет как он не бросает свое дело, а с любовью и большой самоотдачей продолжается заниматься им.

«Комсомолка» побеседовала с талантливым северянином о том, откуда берутся идеи для новых изваяний, о первом опыте создания снежных фигур и как он сохраняет свой энтузиазм.

Открытие снежных скульптур под авторством Михаила Сапарина прошло в Высоком 30 декабря: местные жители смогли увидеть большую ледяную горку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, и символа Нового года. Как же получились такие чудеса?

Дед Мороз и Снегурочка стоят рядом с символом года - мышками. Фото: Олег Филонок

- Все идеи для скульптур из снега я беру из головы. Заранее продумываю, что сделать на следующий год, поэтому новогодние волшебники всегда получаются разные. Сейчас наступает год Крысы, и я размышлял, какую лучше мышку изобразить. И так как я считаю себя патриотом, то выбрал маленьких зверьков из советского мультика про кота Леопольда. В итоге получилось так: стоит Дед Мороз, а рядом с ним Снегурочка, которая держит плакат «Давайте жить дружно». Перед ними - мешок с подарками, а сверху сидят мыши из мультфильма, - рассказывает заполярный мастер. - В год Собаки, например, я создал хаски, которая едет в упряжке. Снегурочка тогда была якутка в народном костюме. Довольно оригинально получилось. В общем, всегда усиленно думаю, что сотворить, чтобы не было одинаково.

В год собаки Михаил Сапарин изваял хаски, а Снегурочкой стала девочка-якутка. Фото: Олег Филонок

Любовь к творческим делам появилась у Михаила еще в детстве, но тогда он совсем не догадывался, что в будущем станет создавать потрясающие фигуры из снега и льда.

- Когда мне было шесть лет, поступил в художественную школу. Уже в то время меня тянуло ко всему творческому: любил рисовать, мастерить что-то из пластилина, стихи писать. А еще, из других моих хобби, я до сих пор занимаюсь прыжками с парашютом, - отметил снежный скульптор. – А первый мой опыт создания снежных фигур был в 1993 году. Тогда начальник в военном гарнизоне, где я работаю и сейчас, сказал, что нужно изваять Деда Мороза к праздникам. Мне нравилось лепить, и я решил попробовать – смешал снег с водой в определенной пропорции и сделал первого своего новогоднего волшебника. Людям понравилось, так что стал продолжать это занятие. Для создания скульптур использую несколько инструментов: сначала лопата, затем топорики, стамески и ножи обыкновенные – большие и маленькие, для проработки деталей.

Жители Высокого бережно относятся к снежным скульптурам.Фото: Олег ФИЛОНОК

В этом году Михаилу Сапарину повезло с материалом – снег Мурманскую область не обошел стороной, но так случается не всегда.

- Фигуры я создаю на площади перед Домом офицеров, там места много. В этом году снег не пришлось завозить, ведь его нападало с лихвой. А вот в предыдущие года снежные хлопья не так радовали, так что привозили их в Высокий на самосвале с нашего аэродрома, - делится северянин.

Работа кипит! Фото: Олег Филонок

Заполярный скульптор служит и живет в Высоком уже 32 года, успел сильно привязаться к Кольскому краю, но его все же тянет в родные края.

- С 1987 года я служу в гарнизоне поселка, сейчас уже ветеран военной службы. Тем не менее продолжаю работать здесь начальником командования военизированной охраны, а местные ребята помогают в организации моего снежного дела – подкрасить что-то, подчистить. Сам я из Нижнего Новгорода - там у меня дача, дом, семья. Переезжать на малую родину придется, но за все эти годы я прикипел к Северу, сложно будет расставаться, - делится Михаил Сапарин.

По словам мастера, жители поселка очень отзывчивы и благодарны за его кропотливый труд, что является для него самым ценным.

- Для меня главное – создать людям праздник. Я занимаюсь своим творческим делом на чистом энтузиазме, который подпитывает отдача людей. Ведь их благодарность ни за какие деньги не купишь. И до глубины души поражает, когда понимаю, что делаю все не зря. Был случай - мастерил я как-то главного новогоднего волшебника из снега, а за спиной ко мне девочка подошла. Оборачиваюсь, а она спрашивает: «А Дед Мороз ко мне придет?» Это очень трогает.