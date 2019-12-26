2019-12-26T19:33:18+03:00
Происшествия

В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз

51-летнему мужчине стало плохо прямо во время выступления
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчине, игравшему Деда Мороза, стало плохо прямо на утреннике во время раздачи подарков.Мужчине, игравшему Деда Мороза, стало плохо прямо на утреннике во время раздачи подарков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26 декабря утренник в детском саду №44 ЗАТО Североморск закончился трагедией. К наряженным детишка после основных событий сказки вышел Дед Мороз, но подарить подарки не успел.

- Во время раздачи подарков умер "Дед Мороз"... Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье.. большое горе... Не отчаивайтесь...Волшебники не умирают, - сообщил в группе "Североморск онлайн" Ян Барышкович.

Факт происшествия подтвердили в региональном Следственном комитете.

- На утреннике стало плохо 51-летнему мужчине, который играл роль Деда Мороза. Следственным отделом по ЗАТО проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, по предварительной версии, причина гибели - общее заболевание. Назначена судмедэкспертиза, - пояснила "КП" старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина был крупной комплекции, поэтому роковую роль мог сыграть теплый костюм волшебника и духота в помещении. К слову, родители детей, которые стали невольными свидетелями трагедии, говорят, что скорая помощь до садика ехала 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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