2019-12-26T18:00:08+03:00
Общество

«В нашем деле нужна команда»

В ООО «ТехРент» рассказали об особенностях зимней уборки и прокомментировали слухи о том, что компания собирается перебросить технику в Воронеж.
Михаил БОБРЫШЕВ
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ООО «ТехРент» работает в Карелии с 2012 года. Все начиналось с малого.

- Объем работ был небольшой, техники было мало, - рассказывает генеральный директор компании Борис Сидоров. - Настоящая работа началась в 2015-ом...

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ЗНАЮТ ГОРОД

Как известно, уборка снега долгое время оставалась одной из самых главных проблем в Петрозаводске. Перипетий много: менялись власти, менялись подрядчики... И получилось так, что в 2015 году принять участие в тендере на зимнюю уборку отважилась только одна компания - ООО «ТехРент».

ООО «ТехРент» - предприятие из Петербурга. И ее генеральный директор - тоже петербуржец. Однако в 2015 году Борис Сидоров переехал в Петрозаводск, чтобы лично контролировать весь процесс.

- Я - всего лишь менеджер, - скромно улыбается наш собеседник. - В то же время я прекрасно понимал, куда и зачем я еду. И почти за пять лет, считаю, довольно неплохо изучил поле своей деятельности. Но главное - это наши сотрудники, а они все - местные. Знают город и его окрестности как свои пять пальцев!

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Глава ООО «ТехРент» рассказывает, что в начале «карельского пути» у компании были четыре комбинированные дорожные машины, четыре трактора и два погрузчика. Остальную технику предприятие взяло внаем.

Испытывать свой арсенал компании пришлось буквально сразу.

- В первый же год, в январские праздники, случился серьезный снегопад, - вспоминает Борис Сидоров. - Лопатами махали все, даже тогдашний глава Республики Карелия Александр Худилайнен! Тогда, по распоряжению губернатора, нам помогали многие дорожные предприятия города у которых оказалась соответствующая техника. Было тяжело, но со стихией удалось справиться.

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С тех пор зона ответственности ООО «ТехРент» только росла. Если в начале был контракт на содержание объектов только дорожно-мостового хозяйства (проезжая часть, мосты, тротуары), то потом к ним добавились объекты благоустройства, региональные дороги и даже прилегающая к городу территория.

Отработав в Карелии один год, ООО «ТехРент» приняло участие в розыгрыше государственного контракта на три года. И снова победило.

- С 2015 года предприятие наше расширяется ударными темпами, - отмечает Борис Сидоров. - Например, парк техники был увеличен более чем в два раза.

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ИДЕТ В ПЛЮС

Сейчас предприятие занимается уборкой в рамках уже пятилетнего госконтракта. По словам генерального директора ООО «ТехРент», новый тендер оставляет минимальное количество «белых пятен».

- Новый контракт гораздо более трудоемкий, чем предыдущий, - подчеркивает Борис Сидоров. - Отличия серьезные. Например, расширился перечень наименования работ. Почему так произошло? Ну… Администрация соблюдает интересы города и жителей, поэтому и требования стали более жесткими. Мы же стараемся им соответствовать.

Руководитель компании приводит конкретный пример. Раньше государственный контракт не предусматривал ямочный ремонт горячими асфальтобетонными смесями - дорожники применяли только холодный асфальт. Теперь в ходу другая технология.

- Это стимулирует более тщательно подбирать технику, приобретать дополнительную, - объясняет Борис Сидоров. - Для города это, безусловно, идет только в плюс.

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ВСЕ УСИЛИЯ

Современная техника - это важно. Но, как уже подчеркивал руководитель ООО «ТехРент», главное - это люди. Кто же отвечает за зимнюю уборку в нашем городе?

- Будьте уверены: вся наша команда собрана из настоящих профессионалов, мастеров своего дела. Стаж некоторых наших сотрудников составляет тридцать, а то и сорок лет! Это люди, которые очень хорошо знают местные дороги, - говорит Борис Сидоров. - Например, заместитель генерального по производству Михаил Полванчук досконально знает даже такие детали например, как устройство и расположение ливневой канализации города со всеми ее приемными колодцами. Наизусть знает все обьекты ДМХ которые мы обслуживаем. Это результат долгой работы в отрасли..

- В ООО «ТехРент» я начинал механизатором и довольно быстро стал одним из руководителей, - подключается к разговору Михаил Полванчук. - Прикладываем все усилия для того, чтобы обстановка на наших дорогах была максимально безопасной.

И таких специалистов, подчеркивает Борис Сидоров, в компании много. Есть и молодые кадры, которые перенимают опыт у старожилов.

- Вы знаете... - на секунду задумывается генеральный директор ООО «ТехРент». - Чтобы успешно справляться с задачей, в нашем деле действительно нужна команда - начиная от простых рабочих и заканчивая управленцами. Чрезвычайно важно, чтобы каждое звено четко выполняло свою функцию.

БОРЬБА С КАПРИЗАМИ

Сейчас у дорожников самая горячая пора. Работы много. Так, во время одного из недавних снегопадов за два часа выпало 15 сантиметров снега. Фактически - месячная норма!

Работать в таких условиях непросто. Но, как любят шутить пользователей социальных сетей, «зима всегда приходит для дорожников неожиданно»...

- К сожалению, дорожников почти никогда не хвалят. Хорошая работа часто остается незамеченной. А вот ругать их любят едва ли не все, - сетует Борис Сидоров. - Но погода - вещь на самом деле невероятно капризная. При устойчивой минусовой температуре размести снег - не проблема. Но что происходит, когда выпадает огромное количество снега при температуре +1 или +3 градуса? Правильно: он превращается в воду! А потом резко холодает. В итоге образуется каша из воды, снега, льда. И как простой снег, ты уже это не разметешь... Это лишь одна из объективных трудностей, с которой нам приходится сталкиваться в своей работе.

В БУДУЩЕЕ - С ОПТИМИЗМОМ

По словам генерального директора ООО «ТехРент», компания тесно взаимодействует и с администрацией Петрозаводска, и с ГИБДД. Задача у всех общая - сделать так, чтобы жить в городе и ездить по его дорогам было комфортно.

- Сейчас в Карелии у нас около 100 единиц техники. Есть планы серьезно обновить ее парк. Например, новые погрузчики и грейдеры мы закупили уже в этом году, - добавляет Борис Сидоров.Сейчас ждем новые трактора МТЗ, ГАЗЕЛИ и прочие средства малой механизации. Эта техника должна появиться у нас в начале 2020 года. - Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что качество дорог в регионе в последнее время стало заметно лучше. Конечно, это сказывается и на нашей деятельности - работать на таких магистралях гораздо приятнее! Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом.

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ОТКРОВЕННО

Генеральный директор ООО «ТехРент» прокомментировал слухи о том, что компания планирует начать работу в Воронеже, перебросив туда чуть ли не половину техники, которая сейчас находится в Карелии.

- Эта информация не соответствует действительность. Проще говоря, это бред - заявил Борис Сидоров. Имея на руках длительный контракт с понятной экономикой, уводить куда-то технику, снижая работоспособность подразделения, крайне не логично.

- Планов куда-то уходить у нас нет, и в ближайшем обозримом будущем надеюсь не появится. Мы настроены на длительное сотрудничество с заказчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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