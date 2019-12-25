Городские катки в Мурманске 2019-2020: где лучше кататься на коньках

Создать себе новогоднее настроение и просто с удовольствием провести время можно, не только наряжая елку и поедая мандаринки. Стоит отправиться на городской каток в Мурманске. Благо, их в заполярной столице предостаточно. «Комсомолка» составила список лучших ледяных площадок с ценами, режимом работы и другой важной информацией.

Стадион «Строитель»

«Строитель» - один из самых больших стадионов за полярным кругом, на его базе открыт большой каток для северян от мала до велика.

Адрес: улица Воровского, 15а. Телефон: 8 (8152) 60-02-01, сайт stadionstroitel.ru

Режим работы. В четверг и пятницу — с 19.00 до 22.00, в субботу - с 18.00 до 22.00, в воскресенье – с 17.00 до 22.00. В остальные дни каток не работает. В новогоднюю ночь каток будет открыт. 31 декабря с 23.00 начнется праздничная программа с конкурсами, играми, подарками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость входа – 500 рублей.

Цены. Разовое посещение для детей до 12 лет стоит 180 рублей, для взрослых (с 12 лет) – 300 рублей. Прокат коньков обойдется в ту же цену.

Стадион «Профсоюзов»

Каток на Центральном стадионе «Профсоюзов» - крупнейший за полярным кругом, на базе которого наряду с массовым катанием проходят также и тренировки спортсменов-конькобежцев.

Адрес: улица Челюскинцев, 1. Телефон: 8 (8152) 45-18-88, сайт centralstadion.ru

Режим работы. В четверг и пятницу — с 18.00 до 22.00, в субботу и воскресенье - с 16.00 до 22.00. В остальные дни каток не работает. В новогодние каникулы, с 1 по 8 января, каток открыт с 15.00 до 22.00. 31 декабря не работает.

Цены. Разовое посещение со своими коньками – 250 рублей для взрослых (с 12 лет) и 150 рублей для детей. Взрослый билет с прокатом коньков будет стоить 500 рублей, для детей – 350 рублей.

«Авангард»

В городском спортивном центре «Авангард» располагается футбольное поле, плавательный бассейн, спортивные залы и хоккейный корт. На последнем можно кататься на коньках по выходным.

Адрес: улица Лобова, 51. Телефон: 8(8152) 24-28-80, сайт gscavangard.ru

Режим работы. Массовые катания в спорткомплексе проходят в субботу и воскресенье с 15.00 до 21.00. С 3 по 8 января покататься на хоккейном корте «Авангарда» можно с 10.00 до 21.00. 7 января – выходной.

Цены. Катание на коньках бесплатно.

«Юность»

«Юность» - бесплатный городской каток в Первомайском районе Мурманска, который расположен у детско-юношеской спортивной школы №6.

Адрес: улица Героев Рыбачьего, 8а. Телефон: 8 (8152) 52-86-57

Режим работы. С понедельника по пятницу – с 20.00 до 22.00, в субботу с 19.00 до 22.00, а в воскресенье – с 18.00 до 22.00. В праздничные дни (с 1 по 8 января) каток открыт с 12.00 до 22.00

Цены.

Катание бесплатно. Проката коньков нет.

«Льдинка»

«Льдинка» - еще один бесплатный городской каток в Первомайской округе.

Адрес: улица Беринга, 14а. Телефон: 8 (815) 252-86-09

Режим работы. С понедельника по пятницу – с 20.00 до 22.00, в субботу с 19.00 до 22.00, а в воскресенье – с 18.00 до 22.00. В праздничные дни (с 1 по 8 января) каток открыт с 12.00 до 22.00.

Цены.

Каток бесплатный

«Долина Уюта»

Спорткомплекс «Долина Уюта» приглашает на массовые катания всех желающих.

Адрес: Долина Уюта, 4. Телефон: 8 (8152) 99-99-01.

Режим работы. Каток работает по выходным дням. В субботу – с 14.00 до 20.30, в воскресенье – с 13.00 до 20.30. В праздничные дни (4 и 5 января) также будет открыт.

Цены.

Стоимость входного билета для взрослых составляет 100 рублей, для детей – 70 рублей. Можно взять коньки на прокат за 100 рублей для взрослого и за 80 рублей для ребенка.