Горнолыжные склоны Мурманской области 2019-2020: где лучше кататься на сноуборде и лыжах

Прокатиться с ветерком на лыжах или сноуборде, почувствовать бодрящее дыхание зимы можно на горнолыжных комплексах Мурманской области. «Комсомолка» составила список лучших горнолыжных склонов, на которые стоит отправиться в новогодние праздники, чтобы зарядиться хорошим настроением.

«Норд Стар»

Горнолыжный комплекс и база отдыха «Норд Стар» находятся в Мурманске.

Здесь можно покататься по освещенным трассам длиной до километра, где перепад высот составляет 120 метров. Есть бугельный подъемник длиной 750 метров и пропускной способностью 875 человек в час.

- В перерывах между катанием можно отдохнуть и согреться в уютном кафе, поиграть в бильярд или сходить в сауну на дровах, - отмечают на официальном сайте «Норд Стар».

Адрес: Мурманск, Ледокольный проезд, 10, телефоны: (8152) 52-05-25, 52-05-26, сайт nordstarmurmansk.ru

Режим работы. С 13.00 до 21.00 по будням и с 11.00 до 21.00 в выходные и праздники. 31 декабря - выходной, 1 января открыт с 13.00.

Как добраться. Троллейбусы № 4, 6, 10, автобусы № 10, 27, 5, 18, 125 и 106 до остановки «Улица Беринга». А дальше пешком до проезда Ледокольный, 10.

«Южный склон»

Этот горнолыжный комплекс находится в Ленинском округе Мурманска. Есть парковка, современный бугельный подъемник, система искусственного оснежения, индивидуальный инструктор для начинающих. Длина склона 530 метров, перепад высот 112 метров.

Адрес: Восточно-объездная дорога, 9, телефон (8152) 70-35-00, сайт sklon51.ru

Режим работы. Понедельник - выходной, вторник - пятница – с 13.00 до 22.00, в выходные и праздники с 12.00 до 22.00. 31 декабря и 1 января «Южный склон» работает в обычном режиме.

Как добраться. Из Мурманска можно доехать на общественном транспорте - автобусе № 10 и маршрутках № 51, 52, 54. Ехать нужно до остановки «Проезд Михаила Ивченко», а дальше пройти пару километров пешком.

«Лопарьстан»

«Лопарьстан» - горнолыжный комплекс в Мончегорске. База оборудована двумя подъемниками, один из которых может перевозить до 250 человек в час, а другой - около 900 человек в час. Есть прокат различного горнолыжного оборудования, домики для гостей, лыжероллерная трасса, автостоянка. Длина спуска - 1200 метров, перепад высот - 245 метров.

Адрес: Ленинградская набережная, 34/3, телефоны: (81536) 7-75-57, 7-91-70, сайт loparstan.ru

Режим работы. Понедельник - выходной, вторник - пятница - с 15.00 до 21.00, суббота и воскресенье - с 10.00 до 20.00 Как будет работать горнолыжный комплекс 31 декабря и 1 января, пока неизвестно.

Как добраться. Из Мурманска на горнолыжный склон в Мончегорске можно попасть на автобусах № 244, 202 и 225, которые отправляются от городского автовокзала несколько раз в неделю. Можно добраться и на личном транспорте, поездка займет примерно 2,5 часа.

Думаешь, чем заняться на новогодних праздниках? Кататься!Фото: Константин НАГОВИЦЫН

«Большой Вудъявр»

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», или Big Wood, расположен на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр в Кировске. Он признан самым высокогорным курортом на Северо-Западе России.

Здесь есть трассы любого уровня сложности - от «зеленых» для новичков до «черных» для профи - общей протяженностью 25 километров с перепадом высот до 547 метров. Высшая точка северного склона - 850 метров. К ней ведет современная канатная дорога с пропускной способностью 2,5 тысячи человек в час. На южном склоне курорта высшая точка - 1060 метров. На вершину проведено шесть подъемников пропускной способностью до 1750 человек в час.

Адрес: Кировск, Северный и Южный склоны горы Айкуайвенчорр, телефон 8800-200-2000, сайт bigwood.ru

Режим работы. Воскресенье и понедельник - с 10.00 до 18.00, со вторника по субботу - с 10.00 до 19.00, в праздничные дни - с 10.00 до 19.00. 31 декабря склоны открыты с 10.00 до 17.00, 1 января - с 12.00 до 19.00.

Как добраться. Южный склон курорта находится в 9 километрах от Кировска, а Северный склон расположен в городской черте, в 150 метрах от остановки «Улица Олимпийская». Из Мурманска можно добраться на автобусе № 239, который отходит от автовокзала облцентра ежедневно.

«Кукисвумчорр»

Еще один горнолыжный комплекс Кировска - «Кукисвумчорр». На склоне есть три бугельных подъемника, высшая точка - 890 метров, перепад высот - 520 метров. В распоряжении посетителей трассы различной крутизны с разнообразным рельефом.

Адрес: Микрорайон Кировска Кукисвумчорр, телефон 8 921-154-64-64, сайт www.25chorr.ru.

Режим работы. Ежедневно с 10.00 до 18.00. 31 декабря работает в обычном режиме, а 1 января - с 13.00 до 20.00

Как добраться. От автовокзала Мурманска ежедневно ходит автобус № 209 до Кировска. Поездка займет чуть больше пяти часов.

«Салма»

Длина трасс на северном склоне - 1200 метров, на юго-западном - 1400 метров. Перепад высот - до 270 метров. Работают три буксировочных подъемника, включая детский. В вечернее время работает освещение.

Адрес: Находится в 10 километрах от города Полярные Зори, телефон (81532) 4-32-71, сайт salma-ski.ru

Режим работы. Понедельник - выходной. Будни - с 9.15 до 18.00, по субботам и воскресеньям - с 9.15 до 17.00. 31 декабря горнолыжный комплекс работает с 9.15 до 13.00, а 1 января - выходной день.

Как добраться. Из Мурманска до Полярных Зорь можно добраться на личном транспорте, поездом или на автобусах № 235 и 225.

«Огни Мурманска»

Еще один горнолыжный комплекс заполярной столицы. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках. Работают детская и взрослая горнолыжные школы.В распоряжении отдыхающих шесть склонов различной сложности, перепад высот - до 200 метров.

Адрес: Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1, телефон (8152) 55-40-00, сайт ognimurmanska.ru

Режим работы. Понедельник - выходной, со вторника по пятницу - с 12.00 до 20.00. Суббота и воскресенье - с 10.00 до 20.00. 1 января - выходной, график 31 декабря уточняется.

Как добраться. До комплекса ходит автобус 7Т.

«Воробьиная гора»

Небольшой комплекс с тремя трассами до 500 метров, работают два подъемника, есть освещение трасс, школа инструкторов, прокат снаряжения. Перепад высот - 80 метров. Курорт подходит для новичков и детей.

Адрес: Апатиты, поселок Белореченский.

Режим работы. По будням с 15.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00. Как будет работать склон 31 декабря и 1 января, неизвестно.

Как добраться. Из Мурманска до Апатитов ежедневно ходит 209 автобус.

«Крестовая гора»

Находится в Кандалакше. Трасса основного склона в длину около километра. Склон с более крутой ее верхней частью подходит профессионалам. На пологой нижней части могут кататься новички и дети. Второй склон протяженностью 650 метров. Есть бугельный подъемник с пропускной способностью 800 человек в час.

Адрес: В двух километрах от Кандалакши по автодороге Кандалакша - Умба, телефоны: 8800-201-71-72, 8921-166-80-06, 8921-725-33-00, сайт krestovaya-ski.ru.

Режим работы. Понедельник - выходной, в будни - с 11.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 18.00. 31 декабря и 1 января расписание не изменится.

Как добраться. От Мурманска до Кандалакши автобусом № 225, поездом или на личном транспорте, а оттуда еще несколько километров до Крестовой горы.

«Коласпортланд»

И снова горнолыжный курорт в Кировске. Максимальная высота горнолыжных трасс - до 910 метров, перепад высот - до 540 метров. Есть спортивные, туристические трассы – всего 23. Средняя протяженность - полтора километра. Работают семь бугельных и кресельных подъемников пропускной способностью до 450 человек в час.

Адрес: Кировск, ул. Олимпийская, 91, северный склон горы Айкуайвенчорр, сайт www.ski-kolasport.narod.ru

Режим работы. Ежедневно с 10.00 до 18.00. Как работает 31 декабря и 1 января, не уточняется.

Как добраться. Из Мурманска - на личном транспорте или автобусе № 209, который ежедневно ходит до Кировска.