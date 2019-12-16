Яркая точка притяжения: В Заполярье приехали победители международного конкурса FusioNNow

Ставка на гостеприимство - это модный тренд Заполярья. Что такое радушный, теплый прием с нордическим колоритом, на личном примере поняли победители второго тура международного конкурса FusioNNow, которые с 9 по 12 декабря гостили в Мурманской области в рамках Polar Night Tour. Конкурс организован при поддержке компании «Норникель».

Испытание холодом и снегом

Художники, путешественники, известные личности из Японии, Австралии, Италии, Дании, России побывали в Мурманске, Никеле, Раякоски и заповеднике «Пасвик».

Увидеть, что, как в песне, не зря Север называют бескрайним, гости смогли во время прогулки на лыжах. Причем внимательно надо было смотреть не только вокруг, но и под ноги - лыжня могла переплетаться со следами диких зверей. Особенно познавательной прогулка оказалась для полярных исследователей Гали Моррелл и Оле Йоргена Хаммекена, которые живут в Гренландии и, давно путешествуя по миру, изучают в том числе обитателей арктических территорий. А музыкант из Австралии Монга Мукаса не только впервые в жизни увидел снег, но и дебютировал на лыжах.

Некоторые участники Polar Night Tour впервые увидели снег и встали на лыжи. Фото: пресс-служба Кольской ГМК

На этом, к слову, «испытания» не закончились: гостям предложили интересные развлечения с северным характером. Например, сделать своими руками снежную скульптуру. Медиа-архитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли и художник из Японии Юкио Кондо сотворили из снега красивого 1,5-метрового медведя. Помимо этого, участники проекта смогли посетить сауну и после нее окунуться в ледяную прорубь. А в небе над заповедником «Пасвик» для гостей играло северное сияние.

- Я получаю непередаваемые впечатления с момента нашего прибытия в Мурманск. Я в восторге от этой земли, от этого самого северного уголка России, от общения с коллегами и молодыми энергичными людьми, - не скрывал эмоций Оле Йорген Хаммекен. - Здесь забываешь о сложной геополитической обстановке. Люди трудолюбивы, преданы своему делу, что особенно характерно для жителей Севера. Здесь совершенно иной уклад жизни, что привлекает приезжих, в особенности южан. Люди замечательные, как и климат. Этот регион может стать одним из самых ярких точек притяжения в России.

Стереть границы

Отдельным пунктом программы стало посещение самой северной арт-резиденции «Никель» и центра «Вторая школа». Для гостей стало открытием, как четко и грамотно выстроена в них работа. «Вторая школа» — общественное пространство, где жители Никеля могут проводить досуг, общаться и реализовывать свои социокультурные инициативы. Здесь можно заниматься вокалом, танцами, йогой, степ-аэробикой, кулинарией, слушать лекции и участвовать в форумах и семинарах, посещать выставки, учиться журналистике, иностранным языкам, основам фото- и видеосъемки, участвовать в творческих мастер-классах и вечеринках.

Что важно, Polar Night Tour показал качественный пример взаимовыгодного общения. Его участники почерпнули много нового для себя, а также поделились своими знаниями с хозяевами. Например, художник Юкио Кондо обучил всех желающих 1300-летней японской технике живописи нихонга, краски для которой делают из натуральных материалов вроде угля или песка. Леа Бруньоли в сотрудничестве с подростками создала в арт-резиденции световые проекции известных зданий Никеля. А семейная пара Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен рассказала посетителям своего мастер-класса о жизни людей в других труднодоступных северных селениях.

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Галя Моррелл планирует вернуться в Никель, чтобы закончить начатую в рамках мастер-класса работу над интеграцией детей Никеля в проект «Арктика без границ». Кроме того, Галя предложила детям придумать новое название для себя как жителей Никеля вместо привычного слова «никельчане». Одним из таких обозначений стало словосочетание nickellights - огни Никеля. Такое название символизирует основную идею тура - зажигать огонь вдохновения на территориях полярной ночи.

Галя Моррелл не прощается с Никелем - сюда она хочется вернуться с проектами. Фото: пресс-служба Кольской ГМК

- Мы узнали об очень интересных проектах «Норникеля» - это интересная задача превратить Никель в город будущего, сделать его туристическим центром, инновационным. Город прекрасный, находится в интересном месте. Здесь колоссальное пространство для самых разных перспектив. У города очень хороший потенциал - это его молодые люди, открытые всему в мире, которые не мыслят стереотипами. С таким человеческим потенциалом можно делать чудеса, - уверена Галя Моррелл.

Улыбка на прощание

Насыщенная и интересная поездка быстро закончилась, расставаться не хотелось. Но такая светлая грусть - лишь катализатор для того, чтобы запланировать возвращение в Мурманскую область.

- Как иностранец, могу сказать, что общественная жизнь в Никеле очень насыщенная, учитывая, что это Крайний Север. Я встретил много молодых людей и их родителей. Все были дружелюбны, улыбчивы, им интересно было побольше узнать обо мне именно как о личности, откуда я прибыл. Это не праздное любопытство к иностранцу, который делает здесь проект или проводит мастер-класс. Мы о многом говорили, - говорит Монга Мукаса. - На меня произвела огромное впечатление «Вторая школа», которую мы посетили в рамках тура. Нам оказали радушный прием. В центре много внимания уделяется молодому поколению. Молодежь открыта к общению. Они изо всех сил старались нам помочь, провели замечательную экскурсию по городу. Мне были приятны эта забота, общение с молодыми экскурсоводами. Мне очень импонируют жители Никеля. Они душевные, гостеприимные, энергичные, улыбчивые. От всей души благодарю «Вторую школу» и тех молодых людей, благодаря которым наше пребывание на Крайнем Севере России было таким комфортным. Спасибо, что рассказали нам, как устроена жизнь в Никеле. Также хочу поблагодарить родителей и семьи, которые активно помогали с организацией и делали все от них зависящее, чтобы мы ощущали себя комфортно в суровых погодных условиях. Спасибо!