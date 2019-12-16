Квиз, AtomSkills и горящие глаза: В Мурманске прошли Дни Кольской АЭС

Мирный атом, чистая энергия и энергия будущего - не так уж редко мы употребляем все это в нашей речи, особенно когда становимся участниками серьезной дискуссии. Правда, далеко не все из нас знают, как работают атомные станции. Даже жители Мурманской области, у которых под боком находится Кольская АЭС, не всегда могут в деталях описать ее жизнь. Для пытливых умов, которых такое положение дел не устраивает, проходят Дни Кольской АЭС. В этом году они состоялись с 10 по 13 декабря.

Профориентация должна быть интересной!

Площадкой для мероприятия в Мурманске каждый декабрь с 2008 года неизменно становится знаковое место - ледокол «Ленин», где работает информационный центр атомной энергии. Здесь проходят встречи, на которых можно получить знания от первоклассных специалистов.

- Интерес к Дням Кольской АЭС не угасает, мы каждый раз собираем полную аудиторию, - рассказывает Татьяна Фицура, ведущий инженер управления информацией общественных связей Кольской АЭС. - В этом году мы впервые знакомим студентов колледжей и вузов с участниками и экспертами профессионального движения AtomSkills, надеемся, что получится живой диалог. Чемпионаты рабочих профессий становятся все популярнее, ведь участие в них способствует развитию, совершенствованию навыков. Во второй части дня мы ждем школьников, которые сыграют в интеллектуальную викторину «Ставка на уран». Это профориентационное мероприятие, где школьникам в игровой форме расскажут, что такое атомные объекты, как они работают, какое значение имеет атомная отрасль, у которой, к слову, в следующем году юбилей. Вопросы для квиза составляли сами сотрудники Кольской АЭС. Старались придумать не сложнее и не проще, а интереснее. Ведь в профориентационных мероприятиях самое важное - интересно донести информацию.

Двигаться только вперед

С этим согласен на 100 процентов Сергей Патюков, ведущий инженер-электроник цеха тепловой автоматики Кольской АЭС. Он знает о профессиональном движении изнутри, ведь сам участвовал в соревнованиях. Чемпионат зарядил его новой энергией, и Сергей Николаевич хочет, чтобы молодежь прочувствовала это на личном опыте.

- Мы будем в популярной форме рассказывать, чем занимаемся с 2016 года, когда в Росатом пришел Worldskills. Объяснять, чем это хорошо, что в этом сложного, что движение может дать для будущего студентов. Потому что когда человек понимает, что надо работодателям, он может скорректировать развитие своей карьеры. С каждым годом участников и компетенций Worldskills становится все больше. Для сравнения: в этом году на нашем чемпионате было уже 33 компетенции, а на первом - всего 13. Уверен, что увижу в глазах заинтересованность. Человек должен интересоваться всем, особенно тем, чего не знает.

Перед студентами выступили участники и эксперты движения AtomSkills.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

И этот огонек жажды знаний был. Какой студент не мечтает работать в крупной корпорации и на крупном предприятии? И поговорить со специалистом, который лучше и интереснее учебника расскажет, как двигаются шестеренки такого крупного организма, как атомная станция? Первокурсник Мурманского государственного технического университета Ярослав Карпухин - будущий автоматизатор технологических процессов производств. Он не скрывает, что пусть не работа, но даже практика на Кольской АЭС - большая мечта.

- Я на такую встречу, как Дни Кольской АЭС, пришел впервые. И на ледоколе я впервые, потому что приехал в Мурманск из города Онега Архангельской области. К сожалению, ничего не знаю про работу атомной отрасли, но буду узнавать. Например, про мирный атом. Знаю, что в регионе работает Кольская АЭС, не волнуюсь из-за этого, уверен, что все там в порядке, безопасность на высшем уровне. Было бы шикарно иметь любую практику, особенно на АЭС. Это применение разных знаний из химии, физики. Но это и очень сложно, надо иметь недюжинные знания, - рассказывает Ярослав.

О чем не расскажут в школе

Впрочем, именно для того, чтобы популярно рассказать об атомной отрасли, и проходят Дни Кольской АЭС в Мурманске. На квизе «Ставка на уран» девять команд узнали, какая атомная станция самая северная в Европе, а какая в России, кто является отцом-основателем атомной отрасли. Благодаря показанным на встрече фильмам школьники выяснили, что на Имандре у КАЭС находится единственное в области хозяйство, где выращивают не только форель, но и ленского осетра. Теплые воды сбросного канала атомной станции помогают царской рыбе не замерзать, а то, что хозяйство процветает, говорит о том, как безопасно работает объект мирного атома. Не каждый такой интересный факт расскажут в школе. Ученица 10 «А» гимназии № 2 Фургаса Денисия Десалень - единственная девушка в мужской команде. Впрочем, на АЭС работают специалисты любого возраста и пола, богатство кадров - ключ к успеху.

Задача Дней Кольской АЭС в Мурманске - преподнести информацию интересно и в новых форматах.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Одноклассники пригласили меня поучаствовать в квизе. Мне показалось, что будет интересно, и я согласилась. Перед игрой повторили знания по физике и химии, которые могут пригодиться. У нас физико-химический класс с профилем химия-биология и физмат. Думаю, все это мне пригодится, - уверена Денисия.

Победителем викторины стала команда из Дома детского творчества им. А. Бредова «Мурманские Биполярники».

Красивым финальным аккордом Дней Кольской АЭС в Мурманске стала акция:участники встречи написали свои пожелания Кольской АЭС на воздушных шарах с уверенностью, что уже в 2020 году все они сбудутся.

НА ЗАМЕТКУ

Пропустили Дни Кольской АЭС? Не беда! На предприятии проходят экскурсии, творческие конкурсы, семинары, видеоконференции и многие другие интересные мероприятия.

Узнать больше о времени, датах их проведения и как записаться и оформить нужный пакет документов, можно в группе информационного центра КАЭС в «ВКонтакте» или по телефонам: 8 (81532) 4-34-88, 4-32-97, 4-32-92.