Невролог Оксана Пахомова: «Нервы – дирижер всего организма»

К сожалению, большая часть современных людей – заложники стресса, переживаний и быстрого темпа жизни. Говорят, все болезни от нервов. Как спастись от этого, знают специалисты. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с заведующей неврологического отделения Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России Оксаной Пахомовой.

Чувство «плеча»

- Оксана Ивановна, вы приехали в Заполярье после окончания университета?

- Нет, я родилась и выросла в Мурманске. В 2004 году окончила Петрозаводский медицинский университет, затем вернулась в родной город. Мой первый год врачебной практики – интернатура - прошел на базе неврологического отделения Мурманской областной больницы. Помню, что абсолютно все было для меня в новинку: требования больницы, необходимость самостоятельно принимать решения. Считаю, что мне очень повезло: моими наставниками всегда были профессионалы, которые учили, помогали, можно даже сказать направляли. Чувство плеча всегда присутствовало, а это придовало уверенности.

С 2005 года работаю в центре имени Н.И. Пирогова, в 2016 году стала заведующей неврологическим отделением. Всегда любила свой северный город, поэтому не было и мысли остаться в Петрозаводске или уехать в другой населенный пункт. В роду не было врачей, но впервые всерьез задумалась о медицине примерно в 7-8 классе школы. В чем-то на это повлияли родители.

- Правда, что все болезни от нервов, тем более с современным ритмом жизни?

- Неврология - очень непредсказуемая область медицины. Отправляясь утром на работу, сложно быть уверенным, что ничего не произойдет. Наших пациентов нельзя назвать шаблонными, практически каждый случай уникален и требует особого внимания. Например, лечение пациентов с инсультом. При таком состоянии невозможно что-то прогнозировать.

- С какими недугами к вам обращаются северяне?

- С хронической сосудисто-мозговой недостаточностью, возрастными заболеваниями, болезнями периферической нервной системы (например, остеохондрозы). Нередко встречаются и заболевания центральной нервной системы: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, миастения. К сожалению, это хронические заболевания. Но важно пытаться замедлить их прогрессирование.

Самые частые жалобы пациентов – боли в спине или головные боли, нарушение зрения, изменения в походке, шум в ушах. Если такие симптомы стали новыми для человека, то необходимо посетить невролога.

Механизм отдачи

- Скажите, а как уберечь себя от серьезных неврологических заболеваний?

- Лучшая профилактика - работа с факторами риска. Чтобы избежать инсульта, нужно контролировать давление и холестерин, уровень сахара в крови, вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию. Как бы это не было избито, но в список причин неврологических заболеваний входят курение, алкоголь, отказ от прохождения обследований. Ведь, как известно, любое заболевание проще предотвратить, чем вылечить.

- А что делать, если врачу самому нужна помощь? Можно ведь просто-напросто перегореть на работе…

- Что бы ни случилось в жизни, на работе нужно сохранять холодный разум и спокойствие. Важно понимать, что перед тобой сидит нездоровый человек, нуждающийся в помощи. Пациент может по-разному выражать болезнь или даже жизненную позицию, взаимодействовать бывает очень сложно. Врач должен уметь идти на полшага впереди пациента. А самый быстрый способ прийти в себя, если беседа была не простой, выйти из кабинета и отдышаться. Бывает, что у людей накапливаются личные, бытовые, финансовые проблемы. И лучшим лекарством здесь станет простой разговор, хотя это неправильно. Все-таки социальная адаптация - работа психологов.

- В Европе человек, прежде чем идти к врачу, сначала обращается к психологу, который и решает эмоциональные проблемы человека...

Да, к нам приходят пациенты с психосоматическими проблемами, то есть им кажется, что у них есть заболевание. Эти мысли приводят к тому, что человек действительно начинает ощущать, к примеру, онемение конечностей, лица, головные боли. В такой ситуации нужно провести обследование и доказать, что проблемы нет. Ведь не все готовы даже слышать слово «психотерапевт». Следует реакция: «Разве я псих?». Нет, не псих, но, почувствовав сильные внутренние переживания, иногда бывает просто необходимо обратиться к психологу. Тогда все нормализуется.

- А это правда, что врачи зачастую не придают большого значения своему здоровью, но переживают за близких? Как вообще семья относится к вашей работе?

- Думаю, нет. Врачи - такие же люди, как и все. И почувствовав недомогание, стараемся обращаться к коллегам, проходить обследования. Семья помогает и поддерживает. И, знаете, всеми силами старается уберечь меня от лишних проблем. Родные понимают степень ответственности моей профессии. Ведь большую часть времени, скажу без преувеличения, мы проводим на работе.

- В автобусах города висят памятки «Как распознать инсульт». Такие же картинки распространены в Интернете. Все ли так просто?

- Распознать инсульт, действительно, можно. Этим памяткам стоит верить. Среди признаков - нарушение речи, онемение или слабость конечностей (не получается поднять руки), искривление губ (уголки рта при улыбке провисают). Вроде бы все просто, но не каждый человек может распознать острый приступ и вызвать экстренно скорую помощь.

- Напоследок, что вызывает радость у врача-невролога?

- Самое позитивное в моей работе - несомненно, улучшение самочувствия пациентов. Когда человек выписывается, а врач понимает, что сделал все для выздоровления, внутри срабатывает, так сказать, «механизм отдачи».