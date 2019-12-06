Председатель Совета депутатов Заозерска Игорь Винокур, лишенный прав за вождение в нетрезвом виде: «Я буду обжаловать решение суда»

Мнение простых людей незыблемо - так называемые слуги народа: чиновники и депутаты, - неприкосновенная каста. Им якобы можно безнаказанно нарушать закон. Однако скандал, разразившейся в ЗАТО Заозерск, говорит об обратном. Нарушил закон - будь любезен ответь вне зависимости от своего статуса!

Шило в мешке

Заозерск - непростой город. У него есть статус ЗАТО, а значит, без пропуска сюда не въедешь. Живет здесь меньше 10 тысяч человек, в основном военные. Ведь городок строился для обеспечения базы атомных подводных лодок. Местные все друг друга знают, любой поступок на виду.

Можно было ожидать, что кто-то из жителей сольет информацию о проступке их депутата в соцсети. Но «утечка» информации случилась на более высоком уровне. На традиционном оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис весьма категорично высказался о поступке народного избранника. Правда, имя и муниципалитет не назвал.

- Один из руководителей представительного органа власти попал за вождение в нетрезвом виде. Я не буду сейчас называть муниципалитет, - рассказал Андрей Владимирович. - Я попросил Госавтоинспекцию о каждом таком случае сообщать мне. Запомните раз и навсегда: правила дорожного движения – для нас приоритет. Садиться пьяным за руль, вне зависимости от статуса, считаю равнозначным преступлению. Ответственность будет неотвратима!

Шила в мешке не утаишь. Пусть и не из уст главы региона, но скоро стало известно широкой общественности, кто и где позволил себе сесть за руль подшофе. Область узнала, что в нарушении ПДД обвиняют Игоря Винокура, председателя Совета депутатов Заозерска. С 2014 года Игорь Викторович исполнял обязанности главы ЗАТО. Однако в этом году в городской устав были внесены изменения, и теперь эту должность занимает глава администрации Ильяс Мазитов. Тем не менее, в сентябре депутаты вновь выбрали Винокура в качестве своего председателя, а он, кажется, не оправдал их доверия.

Статус не смутил

Что же случилось? Вечером 26 октября наряд ДПС патрулировал улицы Заозерска и остановил автомобиль. Чем именно машина привлекла внимание стражей правопорядка, неизвестно, может, сработало особое чутье инспекторов на нетрезвых водителей.

За рулем автомобиля сидел Игорь Винокур, от которого пахло алкоголем.

- Действительно, меня остановили инспекторы ДПС и попросили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,3 промилле (погрешность техника допускает не больше 0,16 промилле. – Ред.). Я не согласился с показаниями и сам предложил пройти медицинское освидетельствование, - рассказывает «КП» об инциденте Игорь Винокур.

При этом народный избранник подчеркивает, что претензий к сотрудникам полиции у него нет – они выполняли свою работу, несмотря на его статус, что, несомненно, похвально. Хоть запах алкоголя был, но спиртное председатель местного горсовета не употреблял. По крайней мере, так говорит он сам.

- Дело в том, что тогда я лечился у стоматолога, и мне приходилось полоскать рот каждые 15-20 минут, отсюда и запах алкоголя. Я никогда не позволял себе садиться за руль пьяным! Уверен, что результаты экспертизы разрешат это недоразумение, - объясняет Игорь Викторович.

Партия не простила

Увы, его надеждам не суждено было сбыться. Экспертиза лишь подтвердила показания алкотестера. И настал час расплаты. Результаты исследования подоспели аккурат к моменту, когда Андрея Чибиса выбрали секретарем регионального отделения «Единой России».

- Я считаю, что таким людям не место в партии. И хотел бы сразу всех предупредить, что «Единая Россия» - это, в первую очередь, повышенная ответственность и повышенные требования к тем, кто в ней состоит, - подчеркнул Андрей Чибис.

Обращение главы региона было услышано нарушителем общественного спокойствия. Как стало известно «КП», Игорь Винокур уже подал заявление об исключении его из партии. Однако процесс это не быстрый, и необходимо соблюсти все формальности. Просьбу Игоря Викторовича обещают рассмотреть на ближайшем заседании регионального политического совета, которое ориентировочно состоится в третьей декаде декабря.

Стереть пятно

4 декабря мировой судья судебного участка ЗАТО Заозерск вынес постановление по административному делу Игоря Винокура, лишив его права управления транспортным средством на 1,5 года и оштрафовав на 30 тысяч рублей. Правда, постановление еще в законную силу не вступило.

- Я буду обжаловать решение суда, - сказал «КП» Игорь Викторович.

Что ж, понять его можно – ведь речь даже не о том, что полтора года придется ходить пешком, а о восстановление репутации, на которой сейчас есть темное пятно этого скандала.

Тем не менее, коллеги Игоря Викторовича по депутатскому цеху предпочитают не комментировать резонансную ситуацию до того, как постановление вступит в законную силу. Пока что Винокур по-прежнему будет занимать пост председателя горсовета. Как говорится, нет тела - нет дела! Теперь понятно, почему он так упорно настаивает на своей невиновности - ведь вступившее в силу постановление суд вполне может обернуться для него и потерей работы.