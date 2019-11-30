Мурманский комиссар Рекс – гроза преступников!

Со страниц мурманских изданий не сходят новости о служебной собаке, которая то к преступнику приведет, то украденное имущество найдет. Ну что ж, знакомьтесь! Героя криминальных сводок зовут Ярл. Ему 3 года и 4 месяца, и больше всего на свете эта немецкая овчарка любит своего хозяина – кинолога Максима Орлова - и… мячик.

Не слишком холеричный сангвиник

- За мной закреплены две собаки: Ярл и бельгийская овчарка по кличке Электра Шани Джой, или просто Шаня. Последняя работает по взрывчатым веществам. А вот Ярл - розыскной и следовой пес, - рассказывает Максим Орлов. – Скажу честно, что в этом плане лучше немецкой овчарки никого нет.

В Центр кинологической службы УМВД России по Мурманской области Ярл попал, когда ему было всего полгода. А перед этим прошел проверку у ветеринара и «собеседование» у кинолога, которые и решили, что щенок вполне годится для службы в правоохранительных органах. И не ошиблись! С первых же дней воспитанием Ярла стал заниматься Максим Орлов, хотя уже через год наставнику пришлось отлучиться в командировку, а пес вступил в ряды рабочих собак.

- Ярл – ярко выраженный сангвиник. Он легко обучаем, быстро все запоминает – в общем, работать с ним одно удовольствие. Кроме того, он не слишком холеричный – знаете, есть такие собаки, которых просто невозможно удержать. Вот Ярл вполне контролируемый и без команды не кинется, - отмечает особенности характера своего напарника кинолог.

А то, как он радуется встрече с Максимом Орловым, корреспонденты «Комсомолки» увидели своими глазами. Заметив хозяина еще издали, пес начинает бешено махать хвостом и заливаться приветственным лаем. Ну и что, что сегодня напарники уже виделись? Даже несколько минут без любимого человека псу кажутся вечностью. Ярл вертится волчком вокруг ног Максима и прыгает, старается лизнуть его в лицо, а то и вовсе запрыгнуть на ручки, хотя удержать 45-килограммовое очарование крайне тяжело.

- Пока Ярла не погладишь, не приласкаешь и не поговоришь с ним, он не успокоится, - объясняет Максим Орлов, удерживая одной рукой радостную собаку, а другой взъерошивая густую черную с коричневым шерсть. – Он здоровый и энергичный пес, у которого вполне хватает сил, чтобы выполнять все положенные упражнения.

Кстати, после каждой тренировки любой служебной собаке полагается поощрение. Ярл – не исключение. Правда, вместо лакомства он предпочитает любимый мячик. Однако на выезде после успешного выполнения задания пес не откажется и от сосиски.

Ярлу всего 3 года и 4 месяц. Уже не щенок, а настоящий боевой пес.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вперед по следу!

Кстати, о заданиях. За два месяца, что Ярл с наставником стояли на суточных дежурствах, пес показал шесть результативных применений. Так, в Ура-Губе помог раскрыть тяжкое преступление.

- Коллеги по стройке шли по улице, поссорились, и один другого ударил ножом. Преступник выкинул холодное оружие и сбежал, а его жертву увезли спасать в больницу. Я пустил Ярла по следу, и вскоре он привел нас к дому, в котором жил подозреваемый. Оперативники его задержали, но он не помнил, где точно выбросил нож. Мужчина смог лишь примерно показать район. И снова Ярл нас выручил, найдя по следу оружие, - вспоминает Максим Орлов.

Среди заслуг нашего хвостатого героя и обнаруженные украденные у мурманчанина в сентябре документы, и успешный поиск похищенного имущества в селе на побережье Баренцева моря.

- В Териберку мы выехали около 13.00 16 октября. На месте первым делом опросили свидетелей, которые описали замеченных граждан и машину. Ярл взял след, пошел вдоль домов, перешел через дорогу и вновь побежал вдоль жилых зданий, в конце домов повернул направо, перешел через парковку и остановился у первого подъезда дома №14 на улице Советской. Там как раз стоял тот самый зеленый «ВАЗ-2105». Я сразу узнал его по приметам. А рядом с ним был и один из подозреваемых, - описывает один из последних выездов собеседник «КП».

Кстати, в задержании Ярлу еще ни разу не приходилось участвовать. Случай не представлялся, да и, если честно, у предполагаемых злоумышленников при виде служебной собаки отпадает всякое желание пускаться в бега. И в этом корреспонденты «Комсомолки» тоже смогли убедиться на собственном опыте. Смирный Ярл, спокойно сидящий у ног Максима Орлова, при виде мужчины с тренировочным рукавом показал весь свой грозный нрав. Сотрудника полиции, которому приходится по долгу службы исполнять роль жулика или бандита, местные собаки знают очень хорошо и стремятся укусить «обидчика» при первой возможности.

Вот такой он, герой криминальных сводок Ярл: умный, в нужный момент импульсивный, грозный и ласковый с хозяином. Но главное: пока на службе у полиции такие великолепные собаки, у преступников в Мурманской области нет ни единого шанса остаться безнаказанными.