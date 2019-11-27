2019-11-27T09:38:37+03:00
Общество

В администрации Мурманска рассказали о судьбе платных парковок в центре города

Северяне выступают за подземный паркинг на Пяти Углах
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчане выступают за подземный паркинг на Пяти Углах.Мурманчане выступают за подземный паркинг на Пяти Углах.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Уже много месяцев в Мурманске муссируют слухи, что в ближайшее время в центре города появятся платные парковки. Называют в соцсетях даже конкретный год - 2020-й. Сейчас в столице Заполярья из платных мест, где можно оставить свой автомобиль, только специальные стоянки. В других местах если и есть ограничения, то лишь установленные дорожными знаками.

Слухи родились не на пустом месте. Где именно могут появиться места за деньги прописано в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2019-2035 годы. Например, на улицах Ленинградская, Октябрьская, Егорова, Дзержинского, Карла Маркса, Воровского и т.д.

Фото: администрация города Мурманска

Фото: администрация города Мурманска

Конечно, мало кто из водителей встретил эту новость с энтузиазмом. Но в мэрии Мурманска пояснили, что не стоит сразу воспринимать все в штыки.

- Данная программа носит плановый характер, содержит в себе наименование различных мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети и организацию дорожного движения, а также сроки и этапы их реализации. Действующими муниципальными программами устройство платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования в 2020 году не планируется, - пояснили "КП" в администрации Мурманска.

Примерная схема, где в Мурманске можно сделать платные парковки. Фото: администрация города Мурманска

Примерная схема, где в Мурманске можно сделать платные парковки. Фото: администрация города Мурманска

Словом, появление платных парковок в городе зависит от разных факторов, которые могут случиться, а могут нет.

При этом в мэрии сообщили, что 8 сентября в единый день голосования у северян спрашивали про формирование комфортной городской сред. Участие в нем приняли 61 578 человек, и 41 034 из них сказали, что на Пяти Углах необходима подземная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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